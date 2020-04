BIK: popyt na kredyty mieszkaniowe już spada

Luty bieżącego roku okazał się już szóstym z rzędu miesiącem, w którym BIK odnotował wzrost zainteresowania kredytami mieszkaniowymi. W marcu tendencja ta niestety nie doczekała się kontynuacji - Wartość BIK Indeksu - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM) osiągnęła -3,1%.

- Z uwagi na dynamiczne warunki jakie mamy obecnie, BIK co tydzień będzie raportować statystyki dotyczące zapytań o kredyty mieszkaniowe - mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej. - Pojawienie się w marcu „czarnego łabędzia”, jakim jest koronawirus, przerwało sześciomiesięczny trend wzrostowy wartości Indeksu (sierpień 2019 r. – luty 2020 r.). W obecnej sytuacji, nie wiemy jak długo sytuacja pandemiczna będzie trwała, a więc trudno wnioskować, jaki negatywny wpływ na sytuację na rynku kredytów mieszkaniowych będzie miała obecna kryzysowa sytuacja – dodaje prof. Rogowski.

Najnowszy z przedstawionych odczytów oznacza, że w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę o 3,1% niższą aniżeli w marcu 2019 roku.Jak podaje BIK, w minionym miesiącu o kredyt mieszkaniowy zawnioskowało 41,52 tys. kredytobiorców, względem 44,96 tys. rok wcześniej, co oznacza, że w ujęciu rocznym mieliśmy spadek na poziomie 7,6%. Jednocześnie trend wzrostowy nadal dotyczył przeciętnej kwoty zaciąganego kredytu mieszkaniowego , która wyniosła 297,9 tys. zł, tj. o 9,9% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.Jak czytamy w komunikacie, analizy BIK wyraźnie wskazują wyodrębnienie się dwóch okresów: „sprzed pandemii”, utrzymujący się do połowy miesiąca (15 marca) i tzw. „kryzysowy”, począwszy od tygodnia 16-31 marca. Zapytania o kredyty mieszkaniowe w okresie 16 – 22 marca 2020 r. spadły o 19,1% w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku. W porównaniu do ostatniego tygodnia „sprzed pandemii” tj. 9 – 15 marca br., liczba zapytań spadła o 12,9%. Spadki zapytań pogłębiły się w tygodniu 23-29 marca o 13,0%, natomiast już w porównaniu do tygodnia 16-22 marca - wzrosły o 4,2%.Wartość marcowego indeksu jest o 30,8 p.p. niższa od wartości z lutego 2020 r. (+27,6%). Na obecną wartość indeksu na poziomie -3,1% negatywnie wpływa spadek liczby osób wnioskujących o kredyt, pozytywnie zaś wzrost średniej wartości wnioskowanego kredytu.