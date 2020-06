BIK: wniosków o kredyty mieszkaniowe o 30% mniej niż rok temu

W maju br. BIK Indeks - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe pokazał -24,2%, co oznacza, że o właśnie tyle spadła roczna dynamika wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Pokaźny spadek (-29,0%) dotyczył również ilości osób, które zawnioskowały o finansowanie nieruchomości.

- Na razie mamy swoisty rollercoaster: w lutym – euforia, w kwietniu – głęboka depresja, a w maju lekka poprawa – mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK.





- Pojawienie się w marcu 2020 r. „czarnego łabędzia”, jakim jest koronawirus, przerwało sześciomiesięczny trend wzrostowy wartości Indeksu (sierpień 2019 r. – luty 2020 r.), wyprowadzając Indeks na bardzo niski poziom. Podjęte działania związane z przeciwdziałaniem pandemii miały charakter nagły i symetryczny, dotyczyły praktycznie wszystkich obszarów aktywności gospodarczej i społecznej. Kwiecień był miesiącem lockdownu i ogromnej niepewności.



Maj przyniósł etapowy i fazowy, a przede wszystkim niesymetryczny defrosting, który poprawił nastroje gospodarstw domowych. Dzięki programowi wsparcia oraz elastycznej i adaptacyjnej postawy przedsiębiorców zmniejszyła się niepewność, a co za tym idzie, wzrosło poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw domowych, które jeszcze w drugiej połowie marca oraz w kwietniu było niskie. Podjęte przez banki, z własnej inicjatywy, działania związane z udzielaniem czasowego odroczenia spłaty zobowiązań kredytowych zwiększyły również poziom zaufania do instytucji finansowych.



Czy kwiecień był tym najgorszym miesiącem 2020 roku – zobaczymy. Wszystko zależy od tego czy nie będziemy mieli na jesieni powrotu drugiej fali pandemii. Na razie nastroje na rynku, również rynku kredytów mieszkaniowych po jego popytowej stronie poprawiają się, co mogliśmy obserwować w poszczególnych tygodniach maja. W trzech pierwszych tygodniach maja br. mieliśmy małe wzrosty liczby zapytań w stosunku do poprzedzającego tygodnia. W ostatnim był już jednak mały spadek – dodaje prof. Rogowski.



Najnowszy z przedstawionych odczytów oznacza, że w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę o 24,2% niższą aniżeli w maju 2019 roku. Prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk Biura Informacji Kredytowej, podkreśla, że jest to nieco wyższy wynik od kwietniowego dołka, ale daleko mu jednocześnie do odczytu z lutego br. (+27,6%), którym zakończyła się wzrostowa tendencja popytu na kredyty mieszkaniowe. Jego zdaniem trudno jest również udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o to, czy odnotowany w maju wynik jest oznaką powrotu zwyżkowego trendu.W maju 2020 r. o kredyty mieszkaniowe wnioskowało łącznie 28,69 tys. klientów, w porównaniu do 40,40 tys. rok wcześniej – jest to spadek o -29,0% i jednocześnie jedenasty najniższy wynik liczby wnioskujących, od stycznia 2007 r. W porównaniu do kwietnia br. liczba wnioskujących wzrosła o 3,2%. Średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w maju br. wyniosła 278,3 tys. zł tj. o 1,6% więcej niż w maju 2019 r. W porównaniu do kwietnia 2020 r. średnia kwota kredytu spadła o -7,9%.Majowa wartość Indeksu jest o 3,4 p.p. wyższa od wartości z kwietnia 2020 r. -27,6%. Na obecną wartość indeksu na poziomie -24,2% negatywnie wpływa bardzo duży spadek liczby osób wnioskujących o kredyt, pozytywnie zaś niewielki wzrost średniej wartości wnioskowanego kredytu mieszkaniowego.