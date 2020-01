Zadłużenie Polaków rośnie, ale celem nie są bieżące wydatki

Ostatnia edycja badania "Sytuacja na rynku consumer finance" pokazała, że u schyłku minionego roku żadnego zadłużenia nie spłacało jedynie 38% gospodarstw domowych. Dla porównania, rok wcześniej taką deklarację złożyło około 54% respondentów. Okazuje się zatem, że Polacy zadłużają się coraz częściej, ale jednocześnie pożyczone pieniądze rzadko służą finansowaniu bieżących potrzeb konsumpcyjnych, jak na przykład żywność, odzież czy utrzymanie mieszkania. Na takie ich przeznaczenie jednoznacznie wskazuje jedynie 4,3% badanych.

– Niegasnące aspiracje konsumpcyjne Polaków finansuje dziś w wysokim stopniu kredyt, pozyskany w instytucjach rynku finansowego. Jednak zapowiadane już na ten rok spowolnienie gospodarcze oraz rosnąca inflacja mogą spowodować zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów gospodarstwom domowym. Jednocześnie powiększyć się może skala gospodarstw mających problemy z regulowaniem rachunków za prąd, gaz, wodę, wśród których znaczny udział będą miały zapewne te, które posiadają najniższy poziom dochodów w dyspozycji i w których koszyku zakupowym największy udział mają produkty spożywcze – ocenia Andrzej Roter, Prezes Zarządu ZPF.

– W strukturze zadłużenia można zauważyć, że kredyty bądź pożyczki zaciągane w wyspecjalizowanych instytucjach wypierają pożyczki w zakładzie pracy, a nawet pożyczanie u rodziny czy znajomych. Ten typ zadłużenia kilka lat temu zgłaszało nawet 14% respondentów, podczas gdy obecnie to około 10% – zauważa dr Sławomir Dudek z IRG SGH.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Finansowanie bieżących wydatków kredytami i pożyczkami gotówkowymi Do finansowania bieżących wydatków za pomocą kredytów i pożyczek przyznaje się nieco ponad 4% respondentów. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Jak czytamy w komunikacie z badania, najpopularniejsze wśród Polaków są kredyty, pożyczki oraz karty kredytowe. Do posiadania tego rodzaju zobowiązań przyznaje się połowa badanych. Dla porównania, przed kwartałem takiego wskazania dokonało 40% respondentów, a rok wcześniej – 30%. Po finansowanie udajemy się przeważnie do banku, instytucji pożyczkowej lub finansowej. Pożyczkę u pracodawcy zaciągnęło 10,5%, a u znajomych lub rodziny 9,6%. W obu przypadkach odsetek wskazań jest niższy aniżeli rok temu, kiedy było to odpowiednio 8% i 5,3%.W ostatniej edycji badania, respondenci bardzo rzadko wskazywali na posiadanie zaległego zobowiązania wobec zakładu energetycznego, operatora telekomunikacyjnego, spółdzielni mieszkaniowej (3,3%) i innego zobowiązania – np. w lombardzie, raty leasingowej itp. (3,4%).Badanie pokazało, że respondenci nie są bardzo skłonni do finansowania bieżących wydatków (żywność, odzież, inne codzienne koszty utrzymania) kredytami lub pożyczkami gotówkowymi. Chęć skorzystania z takiego produktu deklaruje 18,2% respondentów, z czego 13,8% stwierdziło, że jest to „możliwe”, a jedynie 4,3% „zdecydowanie tak”. Aż 54,3% deklaruje, że zdecydowanie nie skorzysta w tym celu z kredytu gotówkowego.