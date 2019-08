5 zasad dobrego ubezpieczenia

Wprawdzie wszyscy chcielibyśmy żyć spokojnie i nie być narażanym na żadne przykre okoliczności, to niestety najczęściej taki scenariusz jest niemożliwy do zrealizowania. Lista zagrożeń , które czyhają na nas każdego dnia, jest długa. Znajdują się na niej chociażby kradzieże, choroby czy różnego rodzaju wydatki. Brak ubezpieczenia jest więc raczej złudną oszczędnością. Z kolei źle dobrana polisa może okazać się zupełnie niepomocna. Jak wybrać dobre ubezpieczenie i na co zwracać szczególną uwagę?

Dlaczego warto się ubezpieczać?

Jakie błędy popełniamy wybierając polisę?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy?



1. Porównuj oferty wielu firm

2. Ubezpieczenia obowiązkowe, a dobrowolne

3. Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej - warto je znać

4. W pierwszej kolejności OWU

5 zasad korzystnego ubezpieczenia Przed zakupem ubezpieczenia warto samodzielnie porównać oferty i zapoznać się z ofertą kilku firm

5. Nie podpisuj umowy, której nie rozumiesz

Ubezpieczenie jest ważnym, a także niezwykle potrzebnym wydatkiem. Zdarza się, że wybór polisy zostawiamy na ostatnią chwilę i nie wnikamy w zakres dostępnej ochrony. Efektem tego może być niewłaściwie dobrane ubezpieczenie, z którego ochrony wyłączone są określone zdarzenia. W konsekwencji podczas zgłoszenia szkody może okazać się, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu polisy i odszkodowanie nie przysługuje. Dlatego przed zakupem ubezpieczenia warto porównać kilka ofert za pomocą porównywarki i wybrać opcję najlepiej wpisującą się w nasze potrzeby – komentuje Marcin Grabiec, ekspert Ocenapolis.pl.

Warto przypomnieć, że cała koncepcja ubezpieczenia bazuje na transferze ryzyka. W praktyce oznacza to, że osoba, która decyduje się na opłacenie polisy przenosi odpowiedzialność za skutki nieszczęśliwych, losowych wydarzeń na ubezpieczyciela. Klientami towarzystw ubezpieczeniowych są więc osoby, które chcą się zabezpieczyć na wypadek wystąpienia określonych okoliczności. W tym celu opłacają ustaloną składkę, a ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania, jeśli dojdzie do zdarzeń, przed którymi ubezpieczony chciał się zabezpieczyć. W zamian za tę składkę, ryzyko finansowe transferowane jest na ubezpieczyciela Doświadczenie pokazuje, że najczęstszym z popełnianych błędów jest wybór pierwszego z brzegu ubezpieczenia, które zaproponuje nam agent lub też kompletne lekceważenie tematu ze względu na zbędny wydatek. Nie ma znaczenia czy to OC, ubezpieczenie turystyczne czy mieszkaniowe. Zasady kupowania dowolnego ubezpieczenia finansowego są niezmienne.Przed zakupem ubezpieczenia warto samodzielnie porównać oferty i zapoznać się z ofertą kilku firm. Nawet jeśli korzystamy z pomocy doradcy ubezpieczeniowego, możemy wcześniej zapoznać się z rynkowymi cenami i zakresem polis. Nowoczesne porównywarki, takie jak ocenapolis.pl dodatkowo dostarczają przydatne porady, które mają za zadanie ułatwić klientowi podjęcie decyzji.W dalszym ciągu istnieje spora grupa osób, które z powodu niewiedzy potrafią hurtowo przedłużać AC, OC oraz Assistance , pomimo tego, że tylko jedno z nich jest obowiązkowe. Warto przypomnieć, że OC to obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne, które chroni osobę ubezpieczoną przed roszczeniami odszkodowawczym ze strony poszkodowanych w związku z ruchem swojego pojazdu. Koszt OC kształtuje się na poziomie ok. 700 zł i od kilku lat notuje się tendencję wzrostową. Z około 21 mln Polaków, którzy wykupili OC, polisę AC kupiło ok. 6 mln osób (28,5 proc.). Polisy AC są zawierane głównie przy zakupie nowych samochodów, z wiekiem pojazdu spada chęć ubezpieczania dodatkowego.Wybierając ubezpieczenie przede wszystkim skupiamy się na wysokości składki i kwoty, na jaką się ubezpieczamy oraz dostępnym zakresie ochrony. Zwykle nie wnikamy w szczegóły oferty, jednak często gwiazdką są oznaczone wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Warto dokładnie przeczytać umowę przed jej podpisaniem. W przeciwnym wypadku możemy kupić ubezpieczenie z myślą o ochronie czegoś, co w zapisie umowy nie podlega pod zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela.OWU to Ogólne Warunki Ubezpieczenia, czyli szczegółowe warunki danej umowy ubezpieczeniowej. Określają przedmiot i zakres ubezpieczenia, a więc co ubezpieczamy, od czego (od jakich ryzyk) i w jakim zakresie oraz prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, sposób ustalania wysokości szkody czy wypłaty odszkodowania. Bez względu na rodzaj ubezpieczenia OWU jest dokumentem, z którym należy się koniecznie dobrze zapoznać i zwrócić uwagę w szczególności na te elementy, które dotyczą konkretnie naszej sytuacji. W przypadku spornej kwestii wystarczy znaleźć odpowiedni zapis w OWU, który objaśni, jak działa bądź nie działa ubezpieczenie w danym przypadku.Często zdarzają się sytuacje, kiedy podpisujemy umowę, nie rozumiejąc dokładnie jej treści. Wszelkie pojawiające się wątpliwości po naszej stronie przed zawarciem umowy, powinniśmy wyjaśnić z przedstawicielem zakładu ubezpieczeń lub pośrednikiem ubezpieczeniowym, z którego usług korzystamy. Wróćmy do podpisania umowy dopiero wtedy, gdy nie będziemy mieli żadnych wątpliwości.