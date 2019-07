Wymiana walut na wakacje. Jak to zrobić i nie stracić fortuny?

Nadeszły długo oczekiwane wakacje, a to oznacza, że wielu z nas już pakuje walizki, aby wyruszyć na zagraniczne wojaże. Zanim jednak udamy się w podróż, poświęćmy chwilę zupełnie przyziemnym kwestiom i zastanówmy się, jak będziemy płacić na urlopie. Kartą? Smartfonem? A może gotówką? Ta ostatnia przyda się przede wszystkim na lokalnych straganach czy targach. Jak wymienić złotówki na inne waluty i nie stracić na tym fortuny? Oto wskazówki ekspertów Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF).

Kiedy zabrać ze sobą gotówkę na wakacje?

– Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, gdzie wybieramy się na wakacje. Jeżeli poruszamy się po Europie, po strefie euro, mamy do wyboru więcej opcji niż tylko zabranie ze sobą gotówki. Jednak, gdy wybieramy się do mniej turystycznie popularnego miejsca, dodatkowo słabo rozwiniętego pod względem nowoczesnych form płatności, (np. mała liczba bankomatów lub obsługiwany tylko jeden rodzaj kart), to jedyną pewną opcją właściwie pozostaje płacenie gotówką – podpowiada Marcin Tarasow, ekspert ZFPF, Alex T. Great.

Gdzie najlepiej wymienić walutę?

– W przypadku tabel bankowych, może on wynosić nawet kilkanaście groszy, czyli niemało, co będzie mieć znaczenie, jeżeli chcemy wymienić większą sumę. W przypadku kantorów, wysokość spreadu będzie się różnić w zależności od konkretnych punktów. Najdrożej wymienimy walutę na tzw. ostatnią chwilę przed wylotem z kraju, w kantorach znajdujących się na lotniskach. W takich miejscach wysokimi cenami kursu walut właściciele kantorów rekompensują sobie wysokie stawki, które płacą, chociażby za czynsz. Dlatego o wymianie waluty w kantorze warto pomyśleć przynajmniej na kilka dni przed podróżą, aby mieć czas poszukać w naszym miejscu zamieszkania tego punktu, w którym dokonamy transakcji na jak najlepszych warunkach – zaznacza Marcina Tarasow, ekspert ZFPF, Alex T. Great.

Kantory internetowe – czy to bezpieczne?

– Jeżeli właściciel internetowego kantora działa legalnie i w dodatku współpracuje z bankiem lub najlepiej z kilkoma, to transakcje w nim dokonywane są bezpieczne. W dodatku, to, co wyróżnia wymianę walut online spośród innych rodzajów handlu internetowego, to konieczność raportowania podejrzanych operacji finansowych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Należy również dodać, że kantory online, którym zależy na zapewnieniu jak największej wiarygodności i bezpieczeństwa swoim klientom, starają się o przyznanie krajowej licencji instytucji płatniczej wydawanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. To potwierdzenie, że sposób działania takiego podmiotu jak kantor walut online może być poddane weryfikacji, oraz że każdy taki podmiot jest zobowiązany do regularnego raportowania do KNF. Trwają także prace nad tym, aby działalność internetowych platform wymiany walut została uregulowana prawnie i podlegała ustawie o usługach płatniczych – tłumaczy Ewa Kozłowska, ekspert ZFPF, Gold Finance.

– Miejmy jednak świadomość, że nie zawsze taka transakcja zostanie zrealizowana automatycznie i na przelew będziemy musieli poczekać nawet do 2 dni, więc nie czekajmy z wymianą waluty na ostatnią chwilę. Sprawdźmy również, czy bank, w którym mamy rachunek, posiada własny internetowy kantor – zazwyczaj będziemy mieć do niego dostęp przez serwis transakcyjny naszego banku. Korzystając z takiego rozwiązania wymienimy walutę „od ręki” – dodaje Ewa Kozłowska ekspert ZFPF, Gold Finance.

W Polsce czy za granicą – gdzie wymienić złotówki?

– Jeżeli wybieramy się na wakacje w dalsze i mniej popularne jednak rejony, np. do któregoś z krajów Afryki lub Azji, możemy mieć problem z szybką i łatwą wymianą złotówek. Jest to związane z małą popularnością naszej waluty na świecie. To kolejny argument, który powinien nas przekonywać do tego, aby dokonać transakcji jeszcze przed wakacjami, w Polsce – radzi Marcin Tarasow, ekspert ZFPF, Alex T. Great.

Czy jednak jest to jedyny argument, który przemawia za zaopatrzeniem się w gotówkę? Zdecydowanie nie. Nawet w najbardziej rozwiniętych krajach mogą nam się przydarzyć sytuacje, w których nie będziemy mogli skorzystać z płatności bezgotówkowych. Tak może być np. w taksówce, na wspomnianych we wstępie straganach i bazarach czy opłacaniu zwiedzania zabytku. Będąc bogatszymi o tę wiedzę, stajemy przed dylematem: gdzie wymienić złotówki na walutę? Czy zrobić to jeszcze w kraju, czy też na miejscu?Warto przypomnieć, że w naszym kraju mamy kilka możliwości wymiany waluty. Możemy zrobić to w banku, w kantorze stacjonarnym lub też internetowym. Warto przy tym mieć świadomość, czym jest spread walutowy. A jest to różnica pomiędzy kursem kupna, a kursem sprzedaży waluty. Im jest on większy, tym zakup jest mniej korzystny dla naszego portfela.Od kilku lat dużą popularnością cieszą się tzw. internetowe kantory , czyli platformy, na których dokonamy wymiany walut wygodnie online. Czy to bezpieczne rozwiązanie i na czym ono polega?Korzystanie z internetowych kantorów przeważnie opłaca się bardziej niż z tych „tradycyjnych”. Na takich platformach mamy do czynienia z niższym kursem walut i mniejszym spreadem na poziomie poniżej 1 proc., ponieważ cała transakcja odbywa się online, nie zawiera marż nakładanych przez właścicieli kantorów stacjonarnych czy banki, które potrafią być bardzo wysokie, tylko niewielką prowizję dla serwisu.Aby wymienić złotówki na inną walutę online, musimy posiadać dwa konta: standardowe konto złotówkowe oraz konto walutowe. Najpierw przelewamy określoną sumę w złotówkach na rachunek kantoru, a potem dokonywany jest tzw. przelew zwrotny na nasze konto walutowe.A co, jeśli wolimy jednak wymienić walutę dopiero po przyjeździe do kraju, w którym spędzamy wakacje lub nie zdążyliśmy tego zrobić przed podróżą? W takim przypadku możemy skorzystać z kantora dostępnego na lotnisku. Co z kosztami? We wszystkich krajach Europy spread jest na mniej więcej podobnym poziomie i obowiązują te same zasady wymiany walut, które znamy z kantorów w Polsce. Te ulokowane właśnie na lotniskach i w miejscach najbardziej obleganych przez turystów, na ogół oferują mniej atrakcyjne warunki wymiany, podobnie jak u nas.Wyjeżdżając na wakacje za granicę, powinniśmy liczyć się z tym, że wymiana walut poza granicami Polski będzie dla nas mniej korzystna. Nie odczujemy tego, np. gdy będziemy chcieli wymienić mniejszą sumę, np. 100 euro na lotnisku w Paryżu. Natomiast jeżeli nie chcemy stracić na takiej transakcji i zależy nam na atrakcyjnym kursie, warto wcześniej zaopatrzyć się w potrzebną walutę i złotówki wymienić jeszcze w kantorze w Polsce lub dokonać tego online na dedykowanej platformie.