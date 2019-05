Pośrednictwo finansowe: wyniki ZFPF I kw. 2019

W I kwartale 2019 roku wartość sprzedaży kredytów hipotecznych przez firmy zrzeszone w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) zdołała osiągnąć poziom 6,4 mld złotych, co w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku oznacza wzrost rzędu 15 proc. Lepsze wyniki niż 12 miesięcy wcześniej wypracowały również kredyty gotówkowe, w przypadku których wzrosty sięgały 44 proc. r/r., a także kredyty firmowe (30 proc. r/r.)

Pośrednicy pomogli uzyskać ponad połowę kredytów hipotecznych

– W I kwartale 2019 r. wartość kredytów hipotecznych wypłaconych przy wsparciu firm zrzeszonych w ZFPF wyniosła 6,4 mld zł, a więc była o 15 proc. wyższa niż przed rokiem. Rosła więc zdecydowanie szybciej niż cały rynek. Było to możliwe, ponieważ Polacy coraz bardziej cenią ekspercką wiedzę w tym zakresie. Przy okazji, warto też zwrócić uwagę, że w kategorii kredytów hipotecznych, po wielu latach, nastąpiła zmiana lidera pośrednictwa finansowego w Polsce - mówi Adrian Jarosz, Prezes Związku Firm Pośrednictwa Finansowego, Prezes Zarządu Expander Advisors.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wartość kredytów hipotecznych sprzedanych przez członków ZFPF W I kw. 2019 firmy zrzeszone w ZFPF pośredniczyły w udzieleniu kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 6 407,05 mln zł. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

– Stabilnie rosnące wynagrodzenia, utrzymujące się na niskim poziomie stopy procentowe oraz wzrastające ceny nieruchomości, które skłaniają do sięgania po dodatkowe źródło finansowania, to powody, dla których, w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, w I kwartale 2019 r, wzrosła wartość wypłacanych kredytów hipotecznych. Na rynku wyzwaniem będzie zapewnienie podaży mieszkań przez deweloperów. Niemniej, zgodnie z wcześniejszymi prognozami, zarówno na rynku gotówkowym, jak i hipotecznym w kolejnych miesiącach spodziewamy się 2-3 proc. wzrostu wartości udzielanych kredytów - komentuje Joanna Tomicka-Zawora, Prezes Zarządu Open Finance S.A.

Wzrost kredytów firmowych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wartość kredytów firmowych sprzedanych przez członków ZFPF W I kwartale 2019 r. eksperci ZFPF pośredniczyli w udzieleniu kredytów firmowych o łącznej wartości 710,91 mln zł. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

– Z pomocy ekspertów finansowych coraz chętniej korzystają także przedsiębiorcy. Wartość finansowania, jakie otrzymali przy wsparciu firm zrzeszonych w ZFPF, wzrosła o 30 proc. w porównaniu do poziomu dla analogicznego okresu zeszłego roku. Dla przedsiębiorców szczególnie cenna jest wiedza pośredników na temat tego, który bank chętnie przyzna finansowanie firmie z danej branży, i w którym

z nich przedsiębiorstwo z krótką historią w ogóle ma szanse na otrzymanie środków. Samo porównanie ofert pod względem kosztów to w tym segmencie zdecydowanie za mało, dlatego poszukiwana jest fachowa wiedza ekspertów.

Sprzedaż kredytów gotówkowych wzrosła o 44 proc.

– Obecnie największym problemem nie jest znalezienie najlepszej oferty, ponieważ z takiej usługi można skorzystać samodzielnie w domu, np. korzystając z jednego z dostępnych w sieci internetowych kalkulatorów. Klienci doceniają wiedzę ekspertów w zakresie pozyskiwania finansowania przy „niestandardowych” źródłach dochodu oraz tego, z jakich produktów dodatkowych czy rozwiązań warto skorzystać, by obniżyć koszt kredytu.

– Na rynku kredytów gotówkowych

w branży pośrednictwa finansowego również nie brakuje dobrych informacji. W I kwartale 2019 r. na całym rynku udzielono kredyty gotówkowe i ratalne na kwotę ponad 21 miliardów złotych , co pokazuje duży potencjał dla firm pośrednictwa w tym obszarze. Ponad 880 mln zł wypłaconych kredytów gotówkowych przy pomocy naszych ekspertów finansowych z 6 firm, jest dla nas wynikiem bardziej niż satysfakcjonującym.

