Orzeczenie sądu w sprawie WIBOR - czy jest nadzieja dla kredytobiorców?

Informacja o listopadowym, zupełnie precedensowym orzeczeniu wydanym przez Sąd Okręgowy w Katowicach w sprawie kredytu hipotecznego oprocentowanego w oparciu o WIBOR, odbiła się szerokim echem w środowisku kredytowym, ale także wśród klientów. Na skutek zakwestionowania sposobu informowania klienta o WIBOR, uzyskał on - co warte podkreślenia - na czas trwania procesu - obniżenie raty o kilka tysięcy złotych! Ten precedens daje nadzieję tysiącom posiadaczy kredytu hipotecznego, którzy na skutek rosnących stóp procentowych muszą spłacać dziś nawet dwukrotnie wyższe raty, niż jeszcze przed rokiem.

Orzeczenie sądu w sprawie WIBOR - czy jest się z czego cieszyć?

Orzeczenie w sprawie kredytu hipotecznego w oparciu o WIBOR nadzieją dla kredytobiorców Na skutek zakwestionowania sposobu informowania klienta o WIBOR, uzyskał on na czas trwania procesu obniżenie raty. Zakwestionowanie przez klienta poprawności informacji o WIBOR i jego zmienności, może w toku postępowania nie zostać potwierdzone.

Zmiany w WIBOR

Aneksy do umów - podpisywać czy nie?

W tej sprawie jednak warto obalić kilka mitów i zmierzyć się z obiegowymi opiniami, a przede wszystkim odrobinę ostudzić optymizm klientów.Przede wszystkim nie jest to ostateczna decyzja ani wyrok, a orzeczenie sądu. Jest to środek zapobiegawczy, zastosowany przez sąd na czas trwania postępowania.Nasz ekspert Adam Kasperski, na razie studzi entuzjazm kredytobiorców.W tej konkretnej sytuacji, nie ma na razie mowy o dowodach i wyroku sądu, a więc zakwestionowanie przez klienta poprawności informacji o WIBOR i jego zmienności, może w toku postępowania nie zostać potwierdzone. Wielu klientów skarżąc bank, powołuje się na swój brak wiedzy, jednak z praktyki wynika, że banki dość skutecznie informują klienta o wszelkich składowych kredytu, przedstawiają symulacje i jeśli w tym konkretnym przypadku nie mówimy o błędzie banku, pracownika, to sprawa wydaje się być wątpliwa.Szum medialny wokół tematu, może faktycznie spowodować lawinę pozwów w podobnych sprawach, niemniej zanim taki pozew zdecydujemy się złożyć, warto dokładnie temat zbadać: z prawnikiem, doradcą kredytowym.Adam Kasperski podkreśla również, że ta sytuacja może być potencjalnie niebezpieczna dla klienta, który spłacając przez kilka lat wyłącznie ratę kapitałową z marżą, może za jakiś czas być zmuszony spłacić również odsetki. Takiego rozwiązania nie można wykluczyć – zwłaszcza, że w rzeczonej sprawie wiemy na razie tak naprawdę niewiele.Czy faktycznie na tym orzeczeniu wygrają klienci? To dziś naprawdę bardzo trudno ocenić. Na razie może to spowodować chaos, lawinę pozwów - niekoniecznie uzasadnionych i zablokowanie sądów, które i tak nie działają najszybciej - podkreśla Adam Kasperski.Nasz ekspert ostrzega również przed zbytnim entuzjazmem w tej sprawie: masowe pozytywne rozstrzygnięcia są na razie bardzo wątpliwe i jeśli zapadną, to w perspektywie nie kilku miesięcy, ale lat. Zmiany w WIBOR , zapowiadane już od dłuższego czasu, najprawdopodobniej nie wejdą w życie w tym roku jak zapowiadał rząd, ale najwcześniej w połowie roku 2023. Jeśli WIBOR zmieni się w inny wskaźnik, spowoduje to najprawdopodobniej spadek oprocentowania kredytów , na który czeka wielu klientów.Wszelkie wątpliwości w tej sprawie warto omówić z doradcą finansowym, a przy zaciąganiu wszelkich zobowiązań opartych o zmienne stopy procentowe, mieć świadomość, że kolejny rok może przynieść nam jeszcze dużą zmienność w tym temacie - podkreśla Adam Kasperski.W związku z reformą wskaźników referencyjnych część banków wysyła do klientów aneksy. Wiąże się to z faktem, że od 2018 r. na bankach spoczywa dokładniejszy obowiązek informacyjny. Umowy kredytowe powinny zawierać tzw. klauzule awaryjne, umożliwiające bankom automatyczne zastąpienie jednego wskaźnika referencyjnego drugim, gdy ten pierwszy przestaje istnieć.Dotyczy to właśnie zmiany wskaźnika WIBOR na nowy wskaźnik. Także w tej sprawie Adam Kasperski zaleca ostrożność: warto przejrzeć umowę kredytową zawartą przed rokiem 2018 i przed podpisaniem aneksu skonsultować się z doradcą, jednak tak jak w przypadku zastąpienia LIBOR, wskaźnikiem SARON, zmiana zapewne zostanie wprowadzona na mocy prawa i w tym wypadku będzie obowiązywała także bez podpisanych aneksów.