Bon ciepłowniczy za drugą połowę 2025 - ruszył nabór wniosków

2025-11-04 12:54

Od 3 listopada rozpoczął się nabór wniosków o bon ciepłowniczy za drugą połowę 2025 roku, który potrwa do 15 grudnia. Bon stanowi wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych o niskich dochodach korzystających z ciepła systemowego, mające na celu złagodzenie skutków wzrostu cen ciepła. Z pomocy skorzysta około 400 tysięcy rodzin, a kwota wsparcia zależy od lokalnego kosztu ciepła.

Przeczytaj także: Zamrożenie cen energii elektrycznej i bon ciepłowniczy. Rząd przyjął projekt ustawy

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Od kiedy i do kiedy trwa nabór wniosków o bon ciepłowniczy za drugą połowę 2025 roku
  • Jakie gospodarstwa domowe mogą liczyć na wsparcie i na jakiej zasadzie
  • Jakie są kwoty wsparcia w zależności od kosztu ciepła w danej lokalizacji
  • Gdzie i w jaki sposób można składać wnioski oraz jakie dokumenty są potrzebne

Bon ciepłowniczy to rozwiązanie, którego celem jest złagodzenie skutków wzrostu cen ciepła systemowego po wygaśnięciu z dniem 30 czerwca br. mechanizmu tzw. maksymalnej ceny dostawy ciepła.

Nowy mechanizm wsparcia jest świadczeniem pieniężnym będącym wsparciem dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, które doświadczają skokowego wzrostu cen ciepła systemowego. Świadczenie trafi do około 400.000 gospodarstw domowych.
Ruszyliśmy z przyjmowaniem wniosków o bon ciepłowniczy za drugą połowę 2025 roku. Zgodnie z ustawą, bon będzie również obowiązywał przez cały 2026 rok – mówi Konrad Wojnarowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii.

Bon ciepłowniczy będzie wypłacany gospodarstwom domowym o najniższym dochodzie, tj.:
  • 3.272,69 zł w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 2.454,52 zł na osobę – w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych.

Kwota wsparcia zależy od kosztu ciepła w danej lokalizacji i za drugą połowę 2025 roku wyniesie:
  • przy koszcie 170–200 zł/GJ – 500 zł,
  • przy koszcie 200–230 zł/GJ – 1.000 zł,
  • przy koszcie powyżej 230 zł/GJ – 1.750 zł.

Jeśli kryterium dochodowe zostanie przekroczone, dalej istnieje możliwość ubiegania się o bon ciepłowniczy – w tym przypadku obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, dzięki której dalej przysługuje prawo do świadczenia. W takim przypadku kwota świadczenia będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów ciepłowniczych będzie wynosić 20 zł.

Wnioskujący musi złożyć wniosek do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Wnioski można składać:
  • osobiście w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (wzór wniosku dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii
  • nadać w placówce pocztowej operatora pocztowego)
  • na stronie
  • poprzez platformę ePUAP
  • przez aplikację mObywatel

Dla ułatwienia na stronie internetowej BIP Ministerstwa Energii udostępniono wzór wniosku, co pomoże wnioskodawcy uwzględnić wszystkie niezbędne dane i informacje określone w przepisach ustawy. Korzystanie z wzorów uprości zarówno proces składania wniosku o bon ciepłowniczy jak i jego późniejszą weryfikację przez pracowników gminy.

Pytania dotyczące realizacji Bonu ciepłowniczego można kierować na adres email boncieplowniczy@me.gov.pl Ministerstwo Energii uruchomiło także specjalną infolinię dla obywateli, którzy chcą uzyskać informacje dotyczące bonu ciepłowniczego na drugą połowę 2025 roku. Pod specjalnym numerem telefonu eksperci będą udzielać odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z zasadami wsparcia oraz procesem składania wniosków. Infolinia działa od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00–14:00, pod numerem +48 22 25 00 153.
Przeczytaj także: Ceny ogrzewania rosną. Co to oznacza dla wynajmujących mieszkania? Ceny ogrzewania rosną. Co to oznacza dla wynajmujących mieszkania?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: bon ciepłowniczy, pomoc publiczna, Ciepło Systemowe, ogrzewanie mieszkania, ogrzewanie domu, koszt ogrzewania, ogrzewanie

