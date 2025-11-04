Bon ciepłowniczy za drugą połowę 2025 - ruszył nabór wniosków

Od 3 listopada rozpoczął się nabór wniosków o bon ciepłowniczy za drugą połowę 2025 roku, który potrwa do 15 grudnia. Bon stanowi wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych o niskich dochodach korzystających z ciepła systemowego, mające na celu złagodzenie skutków wzrostu cen ciepła. Z pomocy skorzysta około 400 tysięcy rodzin, a kwota wsparcia zależy od lokalnego kosztu ciepła.

Z tego artykułu dowiesz się:

Od kiedy i do kiedy trwa nabór wniosków o bon ciepłowniczy za drugą połowę 2025 roku

Jakie gospodarstwa domowe mogą liczyć na wsparcie i na jakiej zasadzie

Jakie są kwoty wsparcia w zależności od kosztu ciepła w danej lokalizacji

Gdzie i w jaki sposób można składać wnioski oraz jakie dokumenty są potrzebne

Ruszyliśmy z przyjmowaniem wniosków o bon ciepłowniczy za drugą połowę 2025 roku. Zgodnie z ustawą, bon będzie również obowiązywał przez cały 2026 rok – mówi Konrad Wojnarowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii.

3.272,69 zł w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych,

2.454,52 zł na osobę – w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych.

przy koszcie 170–200 zł/GJ – 500 zł,

przy koszcie 200–230 zł/GJ – 1.000 zł,

przy koszcie powyżej 230 zł/GJ – 1.750 zł.

osobiście w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (wzór wniosku dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii



nadać w placówce pocztowej operatora pocztowego)

na stronie



poprzez platformę ePUAP

przez aplikację mObywatel