eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAnalizy i komentarzeCukier tanieje na światowych rynkach - najniższe ceny od czterech lat

Cukier tanieje na światowych rynkach - najniższe ceny od czterech lat

2025-10-28 12:19

Cukier tanieje na światowych rynkach - najniższe ceny od czterech lat

Cukier tanieje na światowych rynkach - najniższe ceny od czterech lat © wygenerowane przez AI

Ceny cukru na światowych rynkach spadły do najniższego poziomu od czterech lat, notując roczny spadek aż o 34%. W Polsce kilogram cukru kosztuje dziś poniżej 3 zł, czyli o 23% mniej niż rok temu. Główną przyczyną jest rosnąca produkcja cukru w Brazylii, największym producencie na świecie, gdzie dynamiczny rozwój produkcji etanolu z kukurydzy zmienia strukturę rynku. Prognozy na sezon 2025-2026 wskazują na globalną nadprodukcję cukru, która może dalej obniżać ceny i wpływać na inflację.

Przeczytaj także: Krajowa Spółka Cukrowa: prywatyzacja w 2010?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Dlaczego ceny cukru na świecie spadły do najniższego poziomu od czterech lat
  • Jak produkcja etanolu z kukurydzy w Brazylii wpływa na rynek cukru
  • Jakie są prognozy produkcji i konsumpcji cukru na sezon 2025-2026
  • Jakie skutki niesie spadek cen cukru dla inflacji i rynku spożywczego w Polsce

Wczoraj ceny cukru na światowych rynkach spadły do najniższego poziomu od czterech lat. Kontrakty terminowe potaniały o 3,2 proc. w ciągu jednego dnia, a w ujęciu rocznym ich cena spadła aż o 34 proc. To największy roczny spadek cen od 2017 roku. W Polsce, według danych GUS, cukier w sklepach jest dziś o 23 proc. tańszy niż rok temu, a cena kilograma cukru w supermarketach spadła poniżej 3 zł.

Za spadkiem globalnych cen cukru stoi sytuacja w Brazylii, która jest największym producentem cukru na świecie. Trwający tam dynamiczny rozwój produkcji etanolu z kukurydzy zmienił układ sił w całym sektorze. Biopaliwo z kukurydzy okazało się tańsze w wytwarzaniu niż tradycyjny etanol z trzciny cukrowej, co spowodowało, że przetwórcy trzciny coraz większą jej część kierują na produkcję cukru.

Według prognoz w sezonie 2025–2026 globalna produkcja cukru przewyższy konsumpcję o 2,8 mln ton. To odwrotność sytuacji z poprzedniego roku, gdy na rynku panował deficyt. Brazylijskie cukrownie planują w przyszłym roku wyprodukować rekordowe 43 mln ton cukru, czyli o prawie 5 proc. więcej niż rok wcześniej. Równocześnie prognozuje się, że udział etanolu kukurydzianego w brazylijskiej produkcji biopaliw wzrośnie z 23 proc. do 32 proc. Nadpodaż tego surowca może jeszcze bardziej obniżyć jego ceny, co tylko wzmocni presję na dalszy wzrost produkcji cukru.

Na światowym rynku Brazylia odpowiada dziś za około 24 proc. globalnej produkcji cukru, czyli 43,7 mln ton. Na drugim miejscu są Indie z 15 proc. udziałem i produkcją sięgającą 28 mln ton, choć tamtejszy sektor ogranicza susza i restrykcje eksportowe. Trzecią pozycję zajmuje Unia Europejska z 9 proc. udziałem i produkcją 16,5 mln ton, głównie z buraków cukrowych. Polska, z rekordowym wynikiem 2,577 mln ton w sezonie 2024/2025, zajmuje trzecie miejsce wśród unijnych producentów. Dalej w zestawieniu są Chiny i Tajlandia, oba kraje odpowiadają za około 6 proc. światowej produkcji, wytwarzając po 10-11 mln ton rocznie. W sumie tych pięciu producentów wytwarza ponad 60 proc. światowej produkcji, co sprawia, że ich decyzje produkcyjne niemal natychmiast przekładają się na ceny na światowych rynkach.

W polskich sklepach także widać spadki cen cukru. Według danych GUS z września, w ciągu ostatniego roku cena cukru w sklepach spadła o 23 proc. Kilogram cukru można dziś kupić w supermarketach poniżej 3 zł, podczas gdy rok temu było to około 4,5 zł. To pomaga w obniżaniu inflacji, ponieważ surowiec ten jest szeroko wykorzystywany w przemyśle spożywczym i wpływa pośrednio na ceny wielu produktów.

Cukier więc tym razem nie krzepi, przynajmniej inwestorów. Ale dla konsumentów i producentów żywności to dobra wiadomość, bowiem spadek cen tego surowca może stać się jednym z czynników łagodzących presję inflacyjną w najbliższych miesiącach.

Autor: Paweł Majtkowski, analityk rynków eToro w Polsce
Przeczytaj także: Brak cukru w sklepach - co na to Polacy? Brak cukru w sklepach - co na to Polacy?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: cukier, ceny cukru, producenci cukru, produkcja cukru

Przeczytaj także

Kampania cukrownicza 2009/2010

Kampania cukrownicza 2009/2010

UOKiK: zgoda na przejęcie British Sugar Overseas

UOKiK: zgoda na przejęcie British Sugar Overseas

Ceny cukru pójdą w górę

Ceny cukru pójdą w górę

Wielkanocny koszyczek 2025 droższy niż przed rokiem

Wielkanocny koszyczek 2025 droższy niż przed rokiem

Przemysł cukrowniczy: pomoc od ARR

Przemysł cukrowniczy: pomoc od ARR

Dopłaty do cukru w przemyśle chemicznym a podatek dochodowy

Dopłaty do cukru w przemyśle chemicznym a podatek dochodowy

Napoje energetyzujące. Dlaczego nie są polecane dzieciom i młodzieży?

Napoje energetyzujące. Dlaczego nie są polecane dzieciom i młodzieży?

Słodycze: koniec dopłat do cukru

Słodycze: koniec dopłat do cukru

Cukier i jego tajniki

Cukier i jego tajniki

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Jak korzystnie przelewać pieniądze do Polski pracując za granicą?

Jak korzystnie przelewać pieniądze do Polski pracując za granicą?

Jak reklamować ośrodek wypoczynkowy lub hotel?

Jak reklamować ośrodek wypoczynkowy lub hotel?

Ranking kont osobistych z najlepszymi korzyściami dla klientów

Ranking kont osobistych z najlepszymi korzyściami dla klientów

Artykuły promowane

Ulga B+R 2024/2025. Kto może skorzystać?

Ulga B+R 2024/2025. Kto może skorzystać?

Prawo drogowe - jakie zmiany w 2025 roku?

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Kredyt hipoteczny w złotówkach droższy niż kredyt we frankach

Kredyt hipoteczny w złotówkach droższy niż kredyt we frankach

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

EUR/USD - możliwe spadki, ropa możliwe odbicie

EUR/USD - możliwe spadki, ropa możliwe odbicie

Dlaczego warto zamienić stare obligacje na nowe emisje?

Dlaczego warto zamienić stare obligacje na nowe emisje?

Plan na Boże Narodzenie: mniej wydatków i gości

Plan na Boże Narodzenie: mniej wydatków i gości

Pożyczki odbijają się od dna, ale 1/3 firm pożyczkowych przestała istnieć

Pożyczki odbijają się od dna, ale 1/3 firm pożyczkowych przestała istnieć

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Różne paszporty, różne szanse na polskim rynku pracy

Różne paszporty, różne szanse na polskim rynku pracy

HONOR 400 Smart - budżetowy smartfon z AI

HONOR 400 Smart - budżetowy smartfon z AI

Ceny materiałów budowlanych zastygły, ale są już pierwsze sygnały zmiany trendu

Ceny materiałów budowlanych zastygły, ale są już pierwsze sygnały zmiany trendu

PESEL podawany zbyt często? Sprawdź, kiedy naprawdę musisz go ujawnić

PESEL podawany zbyt często? Sprawdź, kiedy naprawdę musisz go ujawnić

Czy opłaty autostradowe, bilety parkingowe i za przejazdy komunikacją trafią do KSeF? Ekspert wyjaśnia

Czy opłaty autostradowe, bilety parkingowe i za przejazdy komunikacją trafią do KSeF? Ekspert wyjaśnia

Polacy nie korzystają z ulg podatkowych. 25% deklaracji w Twój e-PIT zatwierdzono automatycznie

Polacy nie korzystają z ulg podatkowych. 25% deklaracji w Twój e-PIT zatwierdzono automatycznie

OpenAI Atlas: przeglądarka, która zastępuje system operacyjny – rewolucja i zagrożenie w jednym

OpenAI Atlas: przeglądarka, która zastępuje system operacyjny – rewolucja i zagrożenie w jednym

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: