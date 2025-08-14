Co 5. Polak zbyt biedny na oszczędności

Co piąty z nas nie ma żadnych oszczędności © fot. mat. prasowe

Polacy coraz chętniej odkładają pieniądze – z badania „Finanse Polaków” wynika, że do regularnego gromadzenia oszczędności przyznaje się aż 75% ankietowanych. To nie tylko rezerwa na „czarną godzinę”, ale też źródło finansowania podróży, remontów czy zabezpieczenie na przyszłość dzieci. I wprawdzie poczucie finansowej stabilizacji wśród Polaków wyraźnie rośnie, to jednocześnie ciągle co piąty z nas nie żadnych zaskórniaków. Powód? Zbyt niskie zarobki.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaki odsetek Polaków odkłada obecnie pieniądze i jak często to robi?

Jak zmieniła się samoocena sytuacji finansowej w ostatnich latach?

Gdzie najczęściej przechowujemy swoje oszczędności?

Z jakich powodów nie oszczędzamy?

W jaki sposób dochody przekładają się na oszczędności?

W jakiej formie najczęściej przechowujemy oszczędności?

Z badania wynika, że coraz mniejszym problemem jest brak wystarczających dochodów, aby w ogóle zacząć swoją przygodę z oszczędzaniem. To bardzo pozytywny znak, świadczący o rosnącym poziomie zamożności Polaków, a przez to o możliwości oszczędzania bądź inwestowania swoich nadwyżek finansowych. Niestety wciąż nie do końca wiemy, jak je mądrze zagospodarować, by jak najefektywniej pracowały na realizację naszych celów — komentuje Łukasz Bugaj, starszy analityk finansowy w biurze maklerskim Banku Millennium. — W tym kontekście smucić może niski udział akcji, czy wciąż niewystarczający odsetek długoterminowych programów, jak IKE, IKZE bądź PPK. Ich udział jest bowiem mniejszy niż odsetek Polaków, którzy deklarują chęć realizacji długoterminowych celów, jak emerytura czy przyszłość dzieci. Należy mieć nadzieję, że wraz z dalszym rozwojem świadomości finansowej Polaków te proporcje zaczną się zmieniać w kolejnych badaniach.