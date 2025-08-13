Smartfony i płatności mobilne to łakomy kąsek dla hakerów - rośnie liczba cyberataków

W 2025 roku ponad 70% płatności detalicznych w Polsce stanowić będą transakcje bezgotówkowe - coraz chętniej realizowane przy użyciu smartfonów, zegarków czy opasek z NFC. Polska jest europejskim liderem w płatnościach mobilnych, ale jednocześnie celem coraz większej liczby cyberataków. Według ekspertów Check Point Research wielu użytkowników nie zdaje sobie sprawy, że ich urządzenia są już zainfekowane, a cyberprzestępcy coraz skuteczniej wykorzystują luki w zabezpieczeniach i inżynierię społeczną.

Przeczytaj także: Jak wybrać bramkę płatniczą do sklepu internetowego?

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego Polska jest w europejskiej czołówce płatności mobilnych i bezgotówkowych

Jakie zagrożenia czyhają na użytkowników smartfonów i aplikacji płatniczych

Które metody cyberataków są najczęściej wykorzystywane przez hakerów

Jakie działania mogą podjąć konsumenci, by zwiększyć bezpieczeństwo płatności mobilnych

Polska – cyfrowy lider i zarazem główny cel ataków

Smartfon – mobilny sejf i potencjalne zagrożenie

Urządzenia mobilne, choć potężne i wszechstronne, nie są odporne na zagrożenia cybernetyczne. W tych urządzeniach mogą pojawić się luki, które cyberprzestępcy wykorzystują w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu, kradzieży poufnych informacji lub zainfekowania ich złośliwym oprogramowaniem. Zrozumienie tych luk jest niezbędne, aby poszczególne osoby mogły skutecznie się chronić – podsumowuje Wojciech Głażewski z Check Point Sotware Polska.

Dynamiczny rozwój mobilnych płatności jest efektem synergii pomiędzy technologią, regulacjami i zmieniającymi się nawykami konsumenckimi. Sam wzrost popularności metod zbliżeniowych, takich jak Apple Pay czy Google Pay zmusza sektor finansowy do wzmożonych działań na tle zabezpieczeń systemowych i ochrony wrażliwych danych – podkreśla Wojciech Głażewski, dyrektor Check Point Software w Polsce.

Rosnąca popularność płatności mobilnych w Polsce

Kryptowaluty i nowe formy zagrożeń

Użytkownik najsłabszym ogniwem

Europa też pod presją – ale z większą świadomością

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Rynek płatności mobilnych w Europie Wartość transakcji mobilnych w Europie osiągnie w 2025 roku 136,45 mld USD, a do 2030 r. ma wzrosnąć do 476,25 mld USD. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Polska – obok Wielkiej Brytanii, Niemiec i Hiszpanii – jest w czołówce, ale brakuje jej jeszcze powszechnej świadomości zagrożeń. To właśnie luka edukacyjna może w najbliższych latach okazać się największym ryzykiem. A w epoce, w której smartfon staje się cyfrowym portfelem, kluczem do tożsamości i narzędziem pracy – jego bezpieczeństwo powinno być priorytetem dla każdego użytkownika – podkreśla Wojciech Głażewski z firmy Check Point.