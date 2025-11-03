eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansoweOszczędności nie rosną, dysproporcje - tak. Nowe badanie ujawnia, kto śpi spokojnie

Oszczędności nie rosną, dysproporcje - tak. Nowe badanie ujawnia, kto śpi spokojnie

2025-11-03 08:37

Oszczędności nie rosną, dysproporcje - tak. Nowe badanie ujawnia, kto śpi spokojnie

Prawie połowa badanych ocenia swoją sytuację materialną jako przeciętną © pexels

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Co trzeci Polak zmaga się z finansowym stresem, a jedynie nieliczni mogą pochwalić się spokojem o przyszłość. Regularne oszczędzanie deklaruje jedynie co 3. z nas. Najnowszy raport Finax pokazuje, że Financial Wellness Index wciąż tkwi na poziomie 47 punktów – daleko od progu komfortu. Inwestorzy śpią spokojniej, ale większość społeczeństwa wciąż nie ma solidnej poduszki finansowej. Badanie ujawnia wyraźne różnice między grupami wiekowymi i płciami.

Przeczytaj także: Co 5. Polak zbyt biedny na oszczędności

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

  • Dlaczego Financial Wellness Index w Polsce od miesięcy stoi w miejscu i co to mówi o kondycji finansowej społeczeństwa?
  • Które grupy społeczne najbardziej odczuwają stres finansowy i dlaczego kobiety wypadają gorzej od mężczyzn?
  • Jakie typy postaw finansowych wyróżnia Finax w swoim „finansowym zoo” i ilu Polaków należy do grupy „rekinów”?
  • W jaki sposób inwestowanie wpływa na dobrostan finansowy i dlaczego inwestorzy czują się bezpieczniej od reszty społeczeństwa?

W trzecim kwartale 2025 r. horyzontalny wskaźnik rynkowy opracowany przez Finax i mierzący dobrostan finansowy polskiego społeczeństwa osiągnął 47 punktów na 100 możliwych.
Samoocena sytuacji finansowej
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Samoocena sytuacji finansowej

27% Polaków pozytywnie ocenia swoją sytuację finansową

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Mimo ustabilizowania gospodarki i spadku inflacji, realna kondycja finansowa Polaków nie uległa poprawie względem pierwszego półrocza, kiedy to w Q1 Financial Wellness Index wyniósł 46 punktów, a w Q2 – 47 punktów.

Tymczasem autorzy raportu próg finansowego komfortu określili na 70 punktów i przyznają, że do tego poziomu Kowalskim wciąż daleko.

Dynamika publikowanego co kwartał indeksu bazuje na wynikach wielowątkowych i cyklicznych badań, podczas których Polacy pytani są m.in. o samoocenę sytuacji finansowej, możliwości dotyczące oszczędzania i inwestowania oraz zasobność portfeli. Do tego FWI uwzględnia twarde dane makroekonomiczne.
Inflacja w Polsce ustabilizowała się w granicach celu NBP, a koniunktura jest dobra. Mimo to, nasze badanie wyraźnie pokazuje, że portfele Polaków nie odczuły tego w praktyce. Nie widać finansowego odbicia, raczej stan zawieszenia. Zanim zdążyliśmy nacieszyć się niższą inflacją, już pojawiają się prognozy jej ponownego wzrostu.
Doświadczenie w inwestowaniu
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Doświadczenie w inwestowaniu

Polacy nie należą do grona doświadczonych inwestorów

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Tymczasem większość społeczeństwa wciąż funkcjonuje bez solidnej poduszki finansowej. Notujemy niskie bezrobocie i rosnące płace, ale wydatki nadal przewyższają możliwości wielu gospodarstw domowych, a odbudowa oszczędności po inflacyjnym rollercoasterze dopiero się zaczyna – komentuje Przemysław Barankiewicz, szef Finax na Polskę.

Finansowe rekiny w mniejszości


Badanie Financial Wellness Index pozwoliło wyróżnić pięć typów postaw finansowych w społeczeństwie. Struktura tzw. „finansowego zoo” pozostaje od początku roku bez większych zmian. Dominują metaforyczne chomiki – osoby oszczędzające, ale nieregularnie, oceniające swoją sytuację jako przeciętną i odczuwające umiarkowany finansowy stres. W grupie wysokiego wskaźnika dobrostanu znajduje się w sumie 25% społeczeństwa, a aż 37% to osoby z niskim lub bardzo niskim indeksem FWI.
  • Chomiki (39% badanych): przeciętne oszczędności na maksymalnie 6 miesięcy, średnia ocena sytuacji finansowej, odczuwalny umiarkowany stres w kontekście finansów.
  • Płotki (26% badanych): nieregularne oszczędzanie małych kwot, negatywna ocena sytuacji materialnej, wysoki poziom stresu.
  • Pszczoły (21% badanych): osoby regularnie oszczędzające, z pozytywnym podejściem do finansów i niskim poziomem stresu.
  • Myszy (10% badanych): brak jakichkolwiek oszczędności, bardzo negatywna ocena sytuacji, wysoki dystres.
  • Rekiny (4% badanych): osoby z dużą i systematycznie rozbudowywaną poduszką finansową, które czują się stabilnie i spokojnie.

Obserwujemy, że osoby w wieku 45-54 lat przesuwają się w kierunku grupy o bardzo niskim indeksie, co dobitnie pokazuje, że zbliżająca się emerytura jest dla nich źródłem stresu. Z kolei wśród osób o najwyższym poziomie FWI dominują przedstawiciele późnego pokolenia X i baby boomersi, którzy wcześniej zaczęli budować zabezpieczenie finansowe i dziś czują się w miarę stabilnie – mówi Przemysław Barankiewicz.
Regularne oszczędzanie
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Regularne oszczędzanie

Regularne oszczędzanie deklaruje co 3. Polak

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Seniorzy: „na spokojnie”. Młodzi i kobiety w ciągłym stresie


47% Polaków ocenia swoją sytuację finansową jako przeciętną. Zadowolonych jest 27% społeczeństwa, a niezadowolonych: 26%. Co piąty Polak (20%) dostrzega w ostatnich trzech miesiącach poprawę, wobec aż 41% osób, które są przeciwnego zdania.

Mężczyźni są bardziej optymistyczni niż kobiety, a seniorzy – znacznie spokojniejsi niż młodzi. 30% kobiet przyznaje, że odczuwa wysoki stres finansowy (vs. 19% mężczyzn). Wśród osób 55+ brak stresu deklaruje ponad połowa badanych (51%), natomiast w grupie 25–34 lata – zaledwie 18%.

Dla jednego na pięciu Polaków (19%) obawy o niewystarczające środki na emeryturę są jednym z najpoważniejszych zmartwień, a w grupie 45–54 lata odsetek ten rośnie do 30%.
Wśród kobiet ryzyko ubóstwa emerytalnego jest szczególnie wysokie. Polki już dziś otrzymują świadczenia niższe o ok. 1500 zł od mężczyzn, a różnica ta będzie się pogłębiać. Obecnie stopa zastąpienia wynosi średnio ok. 50%. Według ZUS do 2050 r. wskaźnik ten może spaść do zaledwie 25%, czyli taką część ostatniej pensji będziemy dostawać na jesień życia. Prognozy są naprawdę fatalne, dlatego trzeba działać na własną rękę: budować poduszkę finansową i pomnażać kapitał inwestując – dodaje Klaudia Sibielak, eksperta ds. finansów osobistych z Finax, firmy specjalizującej się w inwestowaniu pasywnym.

Oszczędności nie rosną, dysproporcje – tak


Regularne oszczędzanie deklaruje zaledwie 34% Polaków, częściej kobiety niż mężczyźni (35% vs. 31%). 26% społeczeństwa przyznaje, że raczej nie lub wcale nie odkłada pieniędzy. Im starsza osoba, tym częściej regularnie oszczędza. Ponad połowa badanych (53%) twierdzi, że w razie utraty pracy mogłaby utrzymać się z oszczędności maksymalnie przez trzy miesiące, a 27% – krócej niż miesiąc. 14% respondentów ma zabezpieczenie finansowe wystarczające na ponad rok, średnio na 4–5 lat.
To stagnacja, która powinna niepokoić. Polacy chcą odkładać, ale brakuje im konsekwencji i zachęt systemowych. W naszym badaniu średni okres utrzymania się z oszczędności wzrósł co prawda z 7,7 do 10,3 miesiąca, ale wynika to przede wszystkim z poprawy sytuacji najlepiej zarabiających, a nie całego społeczeństwa. Dla większości wciąż typowym horyzontem jest „mniej niż miesiąc” – komentuje Klaudia Sibielak.

Inwestorzy śpią spokojniej


Z badania Finax wynika, że regularne inwestowanie staje się coraz powszechniejsze wśród młodych. Deklaruje to prawie co piąty respondent (19%) w wieku 25–34 lata. Doświadczenie w systematycznym inwestowaniu ma 17% osób z wykształceniem wyższym.
Co ciekawe, niezależnie od wieku, osoby z większym doświadczeniem inwestycyjnym osiągają wyższe wyniki Financial Wellness Index. Regularni inwestorzy mogą pozwolić sobie na utrzymanie dotychczasowego poziomu życia ponad trzykrotnie dłużej niż osoby nieinwestujące i nieplanujące inwestycji, odpowiednio średnio przez 21 miesięcy i 6 miesięcy. To potwierdza, że inwestowanie i dobrostan finansowy idą ze sobą w parze – podkreśla Przemysław Barankiewicz.

Mimo to, aż 58% kobiet i 50% mężczyzn nie inwestuje, nawet w produkty emerytalne, i nie planuje tego robić. Zaledwie 12% Polaków inwestuje regularnie, a kolejne 12% chciałoby zacząć.
I tu kłania się edukacja finansowa. Polacy wciąż trzymają ogromne środki na niskooprocentowanych kontach, gdzie pieniądze realnie tracą na wartości. Tymczasem nawet niewielkie, ale regularne inwestycje, np. w ramach IKE, IKZE, europejskiego OIPE czy funduszy ETF, pozwalają długoterminowo pokonywać inflację i budować finansowe bezpieczeństwo. W perspektywie przyszłych dekad to nie luksus, ale konieczność, bo państwowy system emerytalny naprawdę trzęsie się w posadach – dodaje szef Finax.
5 typów postaw
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

5 typów postaw

Pszczoły to osoby regularnie oszczędzające, z pozytywnym podejściem do finansów i niskim poziomem stresu

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Autorzy badania podkreślają: choć trzeci kwartał nie przyniósł zmian w wartości indeksu FWI, pokazał, że Polacy zaczynają rozumieć, że dobrostan finansowy nie pojawia się znikąd.
Przemyślane pomnażanie kapitału nie jest jedynie sposobem na zysk. Każda odłożona złotówka to krok w stronę spokojnej przyszłości. Inwestowanie daje poczucie kontroli i długofalową perspektywę, której niestety wciąż brakuje większości Polaków. Ci, którzy inwestują, rzadziej czują się zagrożeni finansowo, bo wiedzą, że ich pieniądze dla nich pracują – podsumowuje Barankiewicz.

Financial Wellness Index (FWI) by Finax
Wskaźnik opracowany w celu pomiaru dobrostanu finansowego dorosłych Polaków. Został zaprojektowany jako cykliczne narzędzie pozwalające ocenić postawy i deklarowane zachowanie dotyczące finansów osobistych. Tworzony jest co kwartał na podstawie ogólnopolskiego, wieloaspektowego badania. Financial Wellness Index przyjmuje wartości od 0 (brak zabezpieczenia finansowego, wysoki stres finansowy) do 100 (pełna niezależność finansowa, dojrzałość w zarządzaniu pieniędzmi).

Badanie Finax za Q3 2025 będące fundamentem do określenia wskaźnika Financial Wellness Index zostało zrealizowane przez Maison&Partners w końcu września 2025 r. metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu badawczym Ariadna na reprezentatywnej dla Polaków grupie 1070 osób w wieku 18+.

Przeczytaj także: Masz oszczędności? W pierwszej kolejności spłać długi Masz oszczędności? W pierwszej kolejności spłać długi

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: budżet domowy, zarządzanie budżetem domowym, oszczędzanie pieniędzy, oszczędności, inwestowanie pieniędzy, zachowania konsumentów, poduszka finansowa

Przeczytaj także

Poduszka finansowa: na ile wystarczą nam oszczędności?

Poduszka finansowa: na ile wystarczą nam oszczędności?

Finanse młodych: jak zarabiają, oszczędzają i inwestują pieniądze

Finanse młodych: jak zarabiają, oszczędzają i inwestują pieniądze

Portfel na czarną godzinę. Jak oszczędzają Polacy?

Portfel na czarną godzinę. Jak oszczędzają Polacy?

Polak jednak umie oszczędzać pieniądze?

Polak jednak umie oszczędzać pieniądze?

Oszczędzanie to główny cel Polaków na 2024 rok

Oszczędzanie to główny cel Polaków na 2024 rok

Światowy Dzień Oszczędzania 2022: Refuse. Reduce. Repair. Reuse

Światowy Dzień Oszczędzania 2022: Refuse. Reduce. Repair. Reuse

Czy w czasach inflacji jest miejsce na oszczędności i inwestycje?

Czy w czasach inflacji jest miejsce na oszczędności i inwestycje?

W co inwestować? Polak wybiera inwestycje w nieruchomości albo lokaty

W co inwestować? Polak wybiera inwestycje w nieruchomości albo lokaty

Z czego wynika wzrost oszczędności Polaków? Głównie z obaw o jutro

Z czego wynika wzrost oszczędności Polaków? Głównie z obaw o jutro

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2025 r.

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2025 r.

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Wymiana waluty prosto z telefonu

Wymiana waluty prosto z telefonu

Artykuły promowane

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

Od 2025 r. zmiany m.in. w składkach ZUS, składce zdrowotnej, podatku VAT i podatku od nieruchomości. Co warto wiedzieć już teraz?

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Kredyt hipoteczny w złotówkach droższy niż kredyt we frankach

Kredyt hipoteczny w złotówkach droższy niż kredyt we frankach

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Banki obniżają oprocentowanie oszczędności

Banki obniżają oprocentowanie oszczędności

EUR/USD - możliwe spadki, ropa możliwe odbicie

EUR/USD - możliwe spadki, ropa możliwe odbicie

Plan na Boże Narodzenie: mniej wydatków i gości

Plan na Boże Narodzenie: mniej wydatków i gości

Pożyczki odbijają się od dna, ale 1/3 firm pożyczkowych przestała istnieć

Pożyczki odbijają się od dna, ale 1/3 firm pożyczkowych przestała istnieć

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Polska gospodarka rośnie mimo globalnych napięć. Gorzej w strefie euro

Polska gospodarka rośnie mimo globalnych napięć. Gorzej w strefie euro

Ulga mieszkaniowa tylko dla kupujących na własne potrzeby. Koniec z przywilejami dla fliperów?

Ulga mieszkaniowa tylko dla kupujących na własne potrzeby. Koniec z przywilejami dla fliperów?

Rodzice ograniczają czas w internecie, ale czy wiedzą, co robią ich dzieci?

Rodzice ograniczają czas w internecie, ale czy wiedzą, co robią ich dzieci?

Długotrwała choroba - kto może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne i jak złożyć wniosek?

Długotrwała choroba - kto może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne i jak złożyć wniosek?

Samotni online i offline: nowe oblicze relacji młodego pokolenia

Samotni online i offline: nowe oblicze relacji młodego pokolenia

Nie zostań cyfrowym zombie. Jak uporządkować swoje cyfrowe życie na wypadek śmierci

Nie zostań cyfrowym zombie. Jak uporządkować swoje cyfrowe życie na wypadek śmierci

Jak dawni ludzie rozumieli śmierć i życie po śmierci? Historia rytuałów pogrzebowych

Jak dawni ludzie rozumieli śmierć i życie po śmierci? Historia rytuałów pogrzebowych

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: