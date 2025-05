Cła odroczone... czyli nowe rozdanie tej samej gry

Donald Trump zdecydował o opóźnieniu wprowadzenia 50-procentowych ceł na towary importowane z Unii Europejskiej do 9 lipca. Prezydent Stanów Zjednoczonych podjął tę decyzję po rozmowie telefonicznej z przewodniczącą Komisji Europejskiej, Ursulą von der Leyen, która zaapelowała o więcej czasu na osiągnięcie kompromisu w trwających negocjacjach handlowych.

Przeczytaj także: "Dzień Wyzwolenia": Trump redefiniuje politykę handlową USA

Początkowo planowano objęcie unijnych towarów 20-procentowym cłem, zapowiedzianym w kwietniu bieżącego roku w ramach mechanizmu ceł wzajemnych. Tymczasowo stawka ta została jednak obniżona do 10%, obowiązująca do 9 lipca. Trump, zarzucając Unii Europejskiej opieszałość w rozmowach oraz dyskryminację amerykańskich przedsiębiorstw, zagroził podwyższeniem ceł do 50% już od 1 czerwca.W odpowiedzi Unia Europejska przedstawiła nową propozycję porozumienia, obejmującą zarówno kwestie celne, jak i redukcję barier pozataryfowych oraz pogłębienie współpracy gospodarczej i inwestycyjnej. Według nieoficjalnych źródeł, projekt ten uwzględnia także wspólne zakupy strategiczne oraz koordynację działań w obliczu globalnych wyzwań.Michael Faulkender z Departamentu Skarbu USA zwrócił uwagę na trudności wynikające z konieczności wypracowania wspólnego stanowiska nie tylko z Komisją Europejską, ale również z poszczególnymi państwami członkowskimi Unii, co znacznie komplikuje przebieg negocjacji.Nałożenie 50-procentowych ceł mogłoby objąć europejskie towary o łącznej wartości około 321 miliardów dolarów. Eksperci z Bloomberg Economics ostrzegają, że konsekwencją takiej decyzji byłby spadek amerykańskiego PKB o około 0.6% oraz wzrost cen dla konsumentów o 0.3%.Decyzja o odroczeniu wpisuje się w szerszą strategię przemysłową Trumpa, której celem jest zachęcanie firm do lokowania inwestycji i uruchamiania produkcji na terenie Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w sektorach zaawansowanych technologii, takich jak półprzewodniki, komputery czy sztuczna inteligencja. Mniej strategiczne branże, jak przemysł tekstylny, pozostają poza tymi priorytetami.Informacja o opóźnieniu wprowadzenia ceł została dobrze przyjęta przez rynki, choć inwestorzy zdążyli się już częściowo przyzwyczaić do efektownych, lecz chwilowych deklaracji Trumpa, które z czasem są łagodzone. I może to właśnie dobrze.