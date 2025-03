Cła na samochody wstrzymane na miesiąc

Biały Dom ogłosił wprowadzenie 30-dniowej ulgi celną dla samochodów importowanych z Kanady i Meksyku, które spełniają wymogi umowy USMCA. Przez ten okres pojazdy te będą zwolnione z 25-procentowych ceł, co obejmuje nie tylko auta marek takich jak Ford, GM czy Stellantis, ale wszystkie modele spełniające określone kryteria.

Wprowadzenie tej tymczasowej ulgi ma na celu złagodzenie ewentualnego wzrostu cen pojazdów i jednocześnie daje producentom motoryzacyjnym pewną przestrzeń do dostosowania się do nowych warunków. Mimo to, ryzyko podwyższenia kosztów produkcji i sprzedaży pozostaje realne dla konsumentów.Decyzja ta wpisuje się w szerszą strategię administracji Trumpa, który podkreśla potrzebę „wstrząsu” dla odbudowy amerykańskiego przemysłu. Rząd USA stawia na ochronę miejsc pracy oraz zmniejszenie zależności gospodarki od zagranicznych dostawców. Należy jednak pamiętać, że Biały Dom nie zapowiada dalszych wyjątków – już 2 kwietnia mają wejść w życie taryfy wzajemnościowe.Reakcje rynku nie pozostają jednak jednoznaczne. Przedstawiciele branży motoryzacyjnej ostrzegają, że planowane cła mogą znacząco zakłócić 30-letnie, starannie budowane sieci dostaw. Rosnące koszty ceł mogą przyczynić się do spadku zysków największych producentów, takich jak GM, co z kolei może skutkować ograniczeniem inwestycji i redukcją miejsc pracy. Dodatkowo, Kanada, Meksyk oraz Chiny zapowiadają wprowadzenie odwetowych taryf, co tylko pogłębia istniejące napięcia handlowe.Warto również zwrócić uwagę, że cła mają również wymiar polityczny. Administracja Trumpa argumentuje konieczność ich wprowadzenia m.in. brakiem zdecydowanych działań Kanady w kwestii zwalczania fentanylu, choć premier Trudeau stanowczo uważa tę krytykę za nieuzasadnioną.Podsumowując, miesięczne zwolnienie z ceł stanowi jedynie chwilową ulgę dla producentów aut, a długoterminowe skutki tej decyzji dla rynku motoryzacyjnego pozostają niepewne. Konsumenci mogą być zmuszeni do poniesienia wyższych kosztów zakupu pojazdów, jeśli obowiązywać będą taryfy, a rosnące napięcia handlowe między USA, Kanadą i Meksykiem mogą prowadzić do dalszych zakłóceń gospodarczych.