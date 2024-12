Zdolność kredytowa 2025. Jakie mieszkanie kupimy?

Nowy rok to czas nowych początków i postanowień. Marzenia o własnym M wciąż znajdują się na szczycie list priorytetów wielu Polaków. Jednak czy w obliczu obecnej sytuacji rynkowej - drożejących nieruchomości, wciąż wysokich stóp procentowych czy braku rządowego programu kredyt 0% realizacja tych planów w 2025 roku będzie możliwa? Sprawdzamy!

Z jaką zdolnością kredytową wchodzimy w nowy rok?

Singiel z dochodem 6,5 tys. zł – maksymalna zdolność kredytowa: 481 tys. zł.

Singiel z dzieckiem z dochodem 6,5 tys. zł – maksymalna zdolność wynosi 488 tys. zł

Para z dochodem 8 tys. zł – zdolność na poziomie 567 tys. zł.

Para z dochodem 12 tys. zł – może uzyskać aż 888 tys. zł kredytu.

Rodzina 2+1 z dochodem 8 tys. zł – 476 tys. zł, a przy 12 tys. zł – już 931 tys. zł.

Rodzina 2+2 z dochodem 12 tys. zł – zdolność kredytowa: 889 tys. zł.

Rozpoczynając nowy rok, warto zastanowić się nad swoimi finansowymi celami. Dla wielu osób zakup własnego mieszkania jest jednym z najważniejszych postanowień. Chociaż obecna sytuacja na rynku kredytów i nieruchomości może wydawać się wymagająca, odpowiednie planowanie i wsparcie sprawdzonego Eksperta finansowego mogą przybliżyć nas do realizacji tego celu, reasumuje Piotr Rusin, Menadżer Produktu Credipass.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ile mkw. mieszkania można kupić za średnią zdolność kredytową? W najlepszej sytuacji będą pary zarabiające 12 000 zł oraz rodziny 2+2 z podobnym poziomem dochodów. W Warszawie średnia zdolność kredytowa pozwoli na zakup niewielkiego mieszkania 3-pokojowego do 60 m kw. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Co można kupić za obecną zdolność kredytową?

Mijający rok nie przyniósł przełomu dla rynku kredytów hipotecznych. Brak nowych programów wsparcia i stabilne, choć wciąż wysokie stopy procentowe, utrzymują zdolność kredytową Polaków na zbliżonym poziomie. Jak pokazują najnowsze dane analityków Credipass za grudzień 2024 roku zdolność kredytowa poszczególnych grup klientów kształtuje się następująco:Na pierwszy rzut oka sytuacja wygląda stabilnie, jednak zestawienie z rosnącymi cenami nieruchomości pokazuje, że siła nabywcza Polaków maleje. Jak wynika z danych Barometru Metrohouse i Credipass, w III kwartale 2024 roku średnia zdolność kredytowa wzrosła jedynie dla rodziny 2+2 z dochodem 12 tys. zł o 26 tys. zł. Dla singli i par zmiany były marginalne. Tymczasem ceny nieruchomości – zwłaszcza w dużych miastach – wzrosły nawet o kilkadziesiąt procent.Różnice w zdolności kredytowej pomiędzy poszczególnymi grupami potencjalnych kredytobiorców są znaczące, dlatego w poszczególnych miastach także znajdziemy wyraźne rozbieżności w metrażu mieszkań, które można nabyć za przeciętną kwotę zdolności. Eksperci sieci biur nieruchomości Metrohouse przygotowali zestawienie, które wykorzystuje dane transakcyjne mieszkań z rynku wtórnego zebrane przez Narodowy Bank Polski za III kw. 2024.Najniższą zdolność kredytową znajdziemy u singla z dochodem 6,5 tys. zł oraz w rodzinie 2+1, której dochód wynosi 8 000 zł. W przypadku singla zdolność kredytowa w wysokości 481 tys. zł pozwoli na zakup mieszkania w Warszawie o średnim metrażu 30,6 m kw., a w Krakowie 32,2 m kw. W Gdańsku i we Wrocławiu także będzie trudno kupić lokum większe niż 40 m kw. Na drugim biegunie są takie miasta jak Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Łódź, czy Zielona Góra, gdzie singiel może szukać także wśród mieszkań znacznie większych, nawet w okolicach 60 m kw. Eksperci Metrohouse wyliczyli, że rodzina 2+1 będzie miała duże problemy w przypadku zakupu mieszkania np. w Warszawie i Krakowie, gdzie zdolność kredytowa pozwoli na zakup małego mieszkania dwupokojowego i to najczęściej na obrzeżach miast. Ponownie w znacznie lepszej sytuacji są mieszkańcy m.in. Bydgoszczy, Kielc, czy Zielonej Góry.W najlepszej sytuacji będą pary zarabiające 12 000 zł oraz rodziny 2+2 z podobnym poziomem dochodów. W Warszawie średnia zdolność kredytowa pozwoli na zakup niewielkiego mieszkania 3-pokojowego do 60 m kw. Podobnie będzie w Krakowie. W kilku miastach (Bydgoszcz, Łódź, Olsztyn, Opole, Katowice, Kielce i Zielona Góra) można też myśleć nad mieszkaniem o metrażu większym niż 100 m kw.