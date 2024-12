Decyzja Fed wywołuje większe obawy inwestorów

Decyzja amerykańskiej Rezerwy Federalnej o trzeciej z rzędu obniżce stóp procentowych nie zdołała uspokoić nastrojów na rynkach finansowych. Obniżenie stóp o 0.25 punktu procentowego, sprowadzające ich przedział do 4.25%-4.5%, choć zgodne z oczekiwaniami części inwestorów, wywołało wyraźną reakcję na giełdach i rynku obligacji. Towarzyszy temu rosnąca niepewność co do przyszłej polityki pieniężnej w obliczu utrzymującej się presji inflacyjnej oraz potencjalnych działań administracji Donalda Trumpa.

W Federalnym Komitecie Otwartego Rynku (FOMC) nie było jednomyślności co do decyzji. Beth Hammack, prezes oddziału Fed w Cleveland, głosowała przeciwko obniżce, sugerując utrzymanie stóp na dotychczasowym poziomie. Jej stanowisko odzwierciedla obawy, czy dalsze luzowanie polityki pieniężnej jest zasadne. Tymczasem przewodniczący Fed, Jerome Powell, podkreślił, że dotychczasowe działania zmniejszyły restrykcyjność polityki, co daje przestrzeń na bardziej ostrożne decyzje w przyszłości. Zaznaczył, że ewentualne dalsze cięcia będą uzależnione od postępów w ograniczaniu inflacji.W zaktualizowanych prognozach gospodarczych Fed zredukował oczekiwania dotyczące liczby obniżek stóp w 2025 roku. Zamiast czterech cięć przewiduje teraz dwa, co mogłoby sprowadzić stopy do przedziału 3.75%-4%. Zmiana ta wynika z wyższych oczekiwań inflacyjnych — prognozowana inflacja na 2024 rok wzrosła do 2.5% z wcześniejszych 2.1%. Mimo że wartość ta zbliża się do celu inflacyjnego Fed (2%), pozostaje powyżej pożądanej granicy. Jednocześnie sytuacja na rynku pracy, z niskim bezrobociem na poziomie 4.2% i rosnącymi płacami, wskazuje na trwałą presję kosztową. Perspektywy wzrostu gospodarczego na 2025 rok zostały jednak podniesione do 2.1%, co sugeruje relatywnie dobrą kondycję gospodarki.Na decyzję Fed żywiołowo zareagowały rynki finansowe. Indeks Dow Jones spadł o 2.6%, S&P 500 o 2.9%, a technologiczny Nasdaq Composite aż o 3.6%. Podobną dynamikę odnotowano na rynku obligacji, gdzie rentowności dwuletnich papierów wzrosły do 4.33%, 10-letnich do 4.51%, a 30-letnich do 4.68%. Dodatkowym źródłem niepewności pozostają możliwe działania administracji Donalda Trumpa w zakresie polityki handlowej. Wprowadzenie nowych ceł i taryf może podtrzymać inflację, zwiększając koszty importu i wpływając na rynek pracy. Chociaż Fed monitoruje potencjalne skutki takich działań, brak konkretów uniemożliwia uwzględnienie ich w oficjalnych prognozach.Równolegle Fed ogłosił zmiany w mechanizmie reverse repo, mające na celu utrzymanie płynności i stabilności na rynku pieniężnym. Wprowadzone narzędzia mają wspierać banki i innych uczestników rynku w zarządzaniu krótkoterminową płynnością. Obecny kontekst gospodarczy stawia przed Fed coraz większe wyzwania. Inflacja pozostaje uporczywie wysoka, a niepewność geopolityczna, w tym możliwe wojny handlowe, ogranicza pole manewru w polityce pieniężnej.