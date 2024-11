Black Week i zakupy świąteczne. Jak się nie dać oszukać?

Przed nami najgorętszy okres zakupowy w roku. Sprzedawcy kuszą niezwykłymi promocjami, a konsumenci polują na okazje. Jednak jak w tym przedświątecznym szaleństwie nie stracić rozsądku i nie dać się nabrać na nieuczciwe oferty? Podpowiadają eksperci z firmy Sparta Loyalty.

Z badania, które przeprowadziliśmy w tym roku, wynika, że to doskonałe oferty i promocje najmocniej budują dziś lojalność klientów wobec marki. Daleko za nimi są poczucie bezpieczeństwa czy dobra komunikacja. Konsumenci oczekują znaczących zniżek i są w stanie odłożyć zakupy o kilka tygodni, by móc skorzystać ze specjalnych ofert. Marki doskonale to wiedzą i dostosowują swoje promocje nie tylko do kalendarza, ale również coraz częściej do indywidualnych preferencji kupującego. O ile oczywiście mają dostęp do danych z programów lojalnościowych czy narzędzi e-commerce – komentuje Filip Zajdel, Head of Customer Success w Sparta Loyalty.

Kupuj z głową!

Pamiętaj o Omnibusie

Dzięki Omnibusowi konsumenci mogą sami ocenić, czy dana promocja się opłaca. Muszą jednak pamiętać o tym obowiązku sprzedawcy. Jeśli na metce nie ma informacji o najniższej cenie produktu w ostatnich 30 dniach, lepiej zrezygnować z zakupu. Całe szczęście klienci sklepów są coraz bardziej świadomi swoich praw, coraz lepiej wyedukowani i nowy sposób oznaczania najniższej ceny traktują jak standard, którego należy wymagać – dodaje Filip Zajdel ze Sparta Loyalty.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Jak nie dać się oszukać w czasie Black Week? Zanim skusimy się na promocję sklepu, o którym pierwszy raz słyszymy, warto sprawdzić, czy jest on wiarygodny.

Sprawdź wiarygodność sklepu

Zapoznaj się z warunkami zwrotu

Uważaj na promocje trwające krótko

Nie daj się nabrać na phishing

Korzystaj z kart podarunkowych i promocji dla stałych klientów

Dobrze jest też sprawdzić, jakie promocje przygotowały dla nas marki, w których programach lojalnościowych uczestniczymy. Wystarczy wejść na stronę sklepu czy do aplikacji mobilnej powiązanej z programem, by przejrzeć specjalne oferty. Co ważne – programy lojalnościowe dają sprzedającym bardzo dużo danych o konsumentach. Dlatego sklepy są w stanie dopasować przedświąteczną promocję do indywidualnych oczekiwań konsumenta – podsumowuje ekspert ze Sparta Loyalty.

64,2% ankietowanych przez UCE Research Polaków ma zamiar w tym roku skorzystać z przecen przygotowanych na Black Friday . Klienci czekają z większymi zakupami na obniżki.W ogromie rabatów i okazji związanych z Black Week i Cyber Monday można jednak nabrać się na promocje, które wcale nie są promocjami . Obniżki tylko na metce produktu czy sztucznie zawyżone ceny, od których naliczany jest rabat – taki praktyki wciąż są stosowane. Jak zachować rozsądek i wybierać sensowne oferty?W Polsce od stycznia 2023 roku obowiązuje dyrektywa Omnibus. Jej celem jest ochrona praw konsumentów. A wyraźnym znakiem – podawanie najniższej ceny produktu w ostatnich 30 dniach. Ta praktyka pozwala ocenić, czy promocja jest rzeczywiście przygotowana na konkretną okazję i o ile cena z rabatem różni się od tej obowiązującej na co dzień.Poza tym różnego rodzaju narzędzia online pozwalają dziś porównywać ceny różnych produktów. Warto zrobić to przed każdym większym zakupem, bo promocja u jednego sprzedawcy może okazać się ceną standardową u innego.Podczas zakupów online łatwo jest zdecydować się na bardzo korzystną ofertę od nieznanego nam sprzedawcy. Oczywiście w poszukiwaniu nowych marek nie ma nic złego, jednak zanim skusimy się na promocję sklepu, o którym pierwszy raz słyszymy, warto sprawdzić, czy jest on wiarygodny. Jak to zrobić?Przede wszystkim należy przeczytać opinie innych kupujących, informacje o firmie, poznać dane kontaktowe sklepu czy lokalizację. Na podstawie takich szczegółów można ocenić, czy zakup będzie bezpieczny.Przed zakupem dobrze jest też zapoznać się z warunkami gwarancji i możliwością zwrotu towaru. W przypadku korzystania z promocji online kupujący powinni też zwrócić szczególną uwagę na koszty przesyłki zwrotnej.Nie jest tajemnicą, że sprzedający wykorzystują różnorodne techniki, by zachęcić konsumentów do zakupu. Jedną z nich jest promocja ograniczona w czasie. Pod presją terminu kupujący są w stanie podjąć szybką, mniej przemyślaną decyzję tylko po to, by nie stracić okazji. Jeśli promocja trwa zaledwie kilka godzin, może to być sygnał, że sklep chce wywołać właśnie taki sztuczny pośpiech. W takim przypadku warto dokładniej przyjrzeć się temu, czy promocja rzeczywiście jest opłacalna.W okresie przedświątecznym newslettery, e-maile czy posty na social mediach ze specjalnymi ofertami nie są dla nikogo zaskoczeniem. Wiedzą o tym także cyberprzestępcy, którzy wysyłają fałszywe wiadomości e-mail lub SMS-y wyglądające jak prawdziwe wiadomości od sklepów. Wszystko po to, by zachęcić nas do kliknięcia w link i podania danych lub ściągnięcia na komputer czy smartfon złośliwego oprogramowania.Kupujący powinni pamiętać, by nie klikać w podejrzane linki, nie otwierać załączników w e-mailach, na które nie czekają, i nie podawać swoich danych osobowych na nieznanych im stronach.Promocje związane z Black Week to także doskonały moment na to, by wykorzystać gromadzone od jakiegoś czasu karty podarunkowe. Dzięki niższym cenom można zapłacić kartami za więcej towarów.Black Week i przedświąteczne zakupy to doskonały czas na zrealizowanie swoich pragnień i nabycie produktów w niższych cenach. Jeśli nie ulegniemy emocjom i z rozsądkiem podejdziemy do promocji i ofert specjalnych, nasze zakupy będą nie tylko trafione, ale i w pełni bezpieczne.