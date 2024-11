Silny JPY, słaby CAD oraz MXN

Ostatnie zapowiedzi Trumpa wpłynęły niekorzystnie na wycenę dolara kanadyjskiego raz meksykańskiego peso. Z kolei japoński jen zyskał w ostatnich dniach, mimo, że na rynku nie widać wzrostu awersji do ryzyka. Może to być efekt lekkiego wzrostu oczekiwań, że Bank Japonii podniesie stopy procentowe w grudniu. Para USD/JPY znajduje się dziś rano poniżej poziomu 152,00.

Donald Trump nie objął jeszcze oficjalnie stanowiska prezydenta USA ale już teraz podgrzew atmosferę oficjalnie zapowiadając wprowadzenie nowych taryf celnych już w pierwszym dniu swojej kadencji. Padły konkretne liczby a mianowicie 25 proc. poziom opłat na wszystkie towary z Kanady oraz Meksyku i dodatkowe 10 proc. na te pochodzące z Państwa Środka. Jeśli zostało powiedziane, że nastąpi to już pierwszego dnia nowej prezydentury, to widocznie Trump chciał pokazać jak bardzo mu zależy na tych zmianach i że konsekwentnie planuje wypełniać swoje „obietnice”. Media nazwały to „straszeniem”, ale rynek akcyjny nie wpadł w panikę. Ucierpiały jedynie waluty wspomnianych krajów. Deprecjacji CAD-a oraz MXN towarzyszyło umocnienie JPY.Za siłą japońskiej waluty może stać kilka czynników. Po pierwsze JPY był w ostatnich dniach wyjątkowo słaby i aktualne zniżki notowań USD/JPY można traktować jako zwykłą korektę techniczną. Wzrost kursu był w październiku oraz w listopadzie dynamiczny i być może teraz część inwestorów zamyka swoje transakcje. To dość prosta i nieskomplikowana interpretacja. Można też przypuszczać, że taryfy na Chiny w wysokości dodatkowych 10 proc. w pierwszym kroku, a nie 60 proc. jak zapowiadano, zostało pozytywnie zinterpretowane dla JPY. Ponadto może występować pewna ulga związana z tym, że Japonia sama (przynajmniej na razie) nie znajduje się na celowniku Trumpa.Niezależnie jednak od decyzji prezydenta elekta dotyczących zaostrzenia warunków handlowych, rynek coraz mocniej zaczyna spekulować o podwyżce stóp ze strony BoJ. Podczas gdy na początku listopada szansa na taki scenariusz była rozpatrywana na poziomie ok 30 proc. prawdopodobieństwa, aktualnie wycena rynkowa wskazuje już ponad 65 proc. W krótkim terminie jen ma zatem potencjał do większej siły. Może się ona szybko skończyć jeśli okaże się, że grudniowy ruch ze strony Banku Japonii jest końcem krótkiego i symbolicznego cyklu zacieśniania warunków monetarnych.