Inwestorzy reagują na napięcia i konkurencję Nvidia

Akcje NVIDIA (NVDA) spadły w poniedziałek o 4.18% do poziomu 136.02 USD, mimo że główne indeksy giełdowe odnotowały wzrosty (S&P 500 wzrósł o 0.30%, a Dow Jones o 0.99%). Był to drugi z rzędu dzień spadków dla NVIDIA, a jej kurs akcji pozostaje 16.87 USD poniżej 52-tygodniowego maksimum. Wolumen handlu wyniósł 326.5 mln akcji, co znacząco przekracza średnią z ostatnich 50 dni na poziomie 246.7 mln.

Dell Technologies przygotowuje się do publikacji raportu kwartalnego, który ma rzucić światło na trendy związane z popytem na rozwiązania AI. Oczekiwane przychody spółki w trzecim kwartale wynoszą 24.7 mld USD, a zysk na akcję (EPS) ma osiągnąć 2.07 USD. Prognozy na czwarty kwartał są jeszcze wyższe, z przewidywanymi przychodami na poziomie 25.5 mld USD i EPS na poziomie 2.64 USD. Pomimo poniedziałkowego niewielkiego spadku kursu akcji do 144.30 USD, Dell pozostaje jednym z najlepiej radzących sobie graczy na rynku, z 88-procentowym wzrostem wartości od początku roku. Morgan Stanley podtrzymał rekomendację „Overweight” z ceną docelową 154 USD, wskazując na długoterminowy potencjał wzrostu w segmencie serwerów AI.Dell rozpoczął wysyłkę nowoczesnych systemów serwerowych opartych na układach NVIDIA Blackwell GB200 NVL72, które znacząco obniżają koszty trenowania modeli AI i zwiększają ich efektywność. Wzbudziło to jednak pytania dotyczące dalszej skalowalności modeli AI. Eksperci, zauważają, że przy modelach przekraczających bilion parametrów korzyści zaczynają maleć, głównie z powodu ograniczonej dostępności odpowiednich danych treningowych. W odpowiedzi na te wyzwania rośnie zainteresowanie alternatywnymi strategiami, takimi jak inferencja – proces generowania wyników przez wytrenowane modele. Inferencja jest postrzegana jako bardziej ekonomiczne rozwiązanie w porównaniu z tradycyjnym trenowaniem, co stwarza nowe możliwości dla konkurentów NVIDIA, takich jak AMD, Intel czy Amazon. NVIDIA już teraz czerpie 40% swoich przychodów z centrów danych z inferencji, głównie dzięki efektywności swoich układów NVL72.Amazon również aktywnie działa na rynku układów AI, rozwijając swoje autorskie chipy, takie jak Trainium2, który ma konkurować z rozwiązaniami NVIDIA. Nowa generacja chipów Amazon, według firmy, oferuje o 30% lepszą wydajność w stosunku do ceny niż układy konkurencji. Trainium2 jest częścią długoterminowej strategii Amazon, która obejmuje zmniejszenie zależności od zewnętrznych dostawców i optymalizację kosztów operacyjnych swoich centrów danych. Amazon już rozpoczął wdrożenie Trainium2 w niektórych centrach danych i planuje dalsze inwestycje w rozwój własnych chipów, co czyni go poważnym konkurentem dla NVIDIA w perspektywie długoterminowej.Geopolityka również odgrywa kluczową rolę w działalności NVIDIA. Spadek akcji w poniedziałek był częściowo wynikiem doniesień o spotkaniach przedstawicieli firmy z chińskimi urzędnikami, co podkreśla znaczenie tego rynku w kontekście globalnych napięć politycznych. W tym samym czasie CEO Apple - Tim Cook - uczestniczył w konferencji dotyczącej łańcucha dostaw w Chinach, co pokazuje, jak ważny jest ten rynek dla liderów technologicznych.Chociaż NVIDIA pozostaje dominującym graczem w sektorze AI, rosnąca konkurencja i nowe podejścia, takie jak inferencja oraz inicjatywy Amazon w zakresie własnych układów AI, zmieniają krajobraz rynku. Dell, Amazon i inne firmy starają się zdobyć udział w tym dynamicznie rozwijającym się segmencie, oferując nowe produkty i inwestując w innowacje. Jednocześnie oczekiwania inwestorów oraz napięcia geopolityczne stanowią coraz większe wyzwania zarówno dla NVIDIA, jak i innych globalnych gigantów technologicznych.