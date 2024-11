Branża IT z długami na 320 mln zł

Branża IT jest postrzegana jako ta, która oferuje wysokie wynagrodzenia i duże możliwości rozwoju zawodowego. Jednak jak się okazuje, sektor ten boryka się z wieloma wyzwaniami, jak chociażby konieczność inwestowania w nowe technologie czy dostosowania się do nowych regulacji związanych z cyberbezpieczeństwem. W efekcie rośnie zadłużenie firm z sektora IT. Z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy informacji kredytowych BIK wynika, że na koniec września firmy świadczące usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, miały długi na 320 mln zł.

Wysoki poziom wynagrodzeń w sektorze IT, widoczny choćby w danych GUS o medianie płac, sprawia, że istotnym, często największym elementem budżetów firm jest obszar HR. Jednocześnie związany ze spowolnieniem gospodarczym światowy trend ograniczania projektów IT zlecanych przez duże organizacje i mniejsze firmy, powoduje, że nie zawsze udaje się utrzymać pełną rentowność biznesu w tym sektorze i szczególnie dotyczyć to może start-upów. Oznacza to czasami ograniczanie działalności czy rezygnację z niektórych projektów, również tych związanych ograniczeniem zatrudnienia. Firmy czynią to jednak ostrożnie, bo szczególnie wysoko wykwalifikowanych ekspertów łatwo jest do pracodawcy zniechęcić i trudno pozyskać. Do tego są takie specjalizacje, w których nie słabnie zapotrzebowanie na specjalistów, np. cyberbezpieczeństwo, analityka danych czy wdrożenia AI. Nie słabnie też presja płacowa, z którą mierzyć się będą firmy – mówi Mateusz Żydek, rzecznik prasowy Randstad Polska.

Coraz więcej nieopłaconych faktur

Zadłużenie w polskiej branży IT, choć nie zagraża jej stabilności, sygnalizuje pewne wyzwania związane z płynnością finansową części firm. Nasze dane wskazują na wyraźny wzrost nieopłaconych zaległości w kluczowych segmentach rynku, zwłaszcza w branży oprogramowania i doradztwa IT, której zadłużenie na koniec września wzrosło o 9 proc. Może to świadczyć o utrzymującej się tendencji wzrostu zadłużenia, zapoczątkowanej kryzysem po pandemii. W tej sytuacji firmy powinny wdrożyć skuteczne metody zarządzania długiem oraz regularnie sprawdzać sytuację finansową swoich partnerów biznesowych, aby ograniczyć ryzyko opóźnień w płatnościach – podkreśla Sławomir Grzelczak, prezes Zarządu BIG InfoMonitor.

Z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy informacji kredytowych BIK wynika, że na koniec września firmy świadczące usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, miały zaległe zobowiązania na 320 mln zł.

Polskie firmy IT przez lata cieszyły się stabilnym wzrostem i coraz większym uznaniem na arenie międzynarodowej, a liczba specjalistów i startupów znacząco wzrastała. Dziś stają przed poważnymi wyzwaniami, takimi jak: rosnąca konkurencja, wydatki na nowe technologie, konieczność dostosowania się regulacji prawnych dotyczących ochrony danych i cyberbezpieczeństwa, pozyskiwanie talentów, rosnąca presja płacowa.Co więcej, według raportu firmy Awareson wynika, że zarządzanie okrojonym budżetem to wyzwanie dla 57 proc. liderów IT. W obliczu trudnych warunków rynkowych 37 proc. z nich planuje zwiększyć liczbę projektów, a 12 proc. zapowiada dalsze cięcia[1]. Z kolei inne badanie wskazuje, że mimo iż w ubiegłym roku podwyżkę otrzymało 67 proc. pracowników branży, to zaledwie 49 proc. jest zadowolonych ze swojej pensji [2].Dane Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK pokazują, że w kliku kluczowych podsektorach branży następuje wyraźny wzrost przeterminowanego zadłużenia rok do roku. Jednym z nich jest działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, która na koniec września 2024 roku była zadłużona na ponad 320 mln zł. Kwota ta powiększyła się o 26,7 mln zł w porównaniu do 2023 r., co oznacza przyrost o 9 proc. r/r. Dla porównania w 2022 roku było to 244 mln zł, a w 2021 roku – 243 mln zł. Warto również zaznaczyć, że problemy finansowe sektora rosną stopniowo od czasu kryzysu związanego z pandemią, bowiem na koniec września 2020 roku poziom nieopłaconych zaległości wynosił 232 mln zł. W ciągu ostatnich czterech lat zadłużenie wzrosło więc o 100 mln zł, co wskazuje na niepokojącą tendencję.Uwagę przyciągają także przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem danych, zarządzaniem stronami internetowymi (hostingiem) i podobną działalnością. W tym wypadku zadłużenie wyniosło już 22,6 mln zł. Rok wstecz było to 19 mln zł, co pokazuje skok problemów o 3,6 mln zł ( 19 proc. r/r). Dług ten należy do 414 podmiotów, co średnio daje prawie 55 tys. zł z nieopłaconych faktur na jedną firmę. Jest to tylko niewiele więcej, niż w bieżącym roku wynosiło najwyższe wynagrodzenie miesięczne dla specjalistów i menedżerów w obszarze sztucznej inteligencji w Polsce[3].