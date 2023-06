Handel i budownictwo mają najwięcej należności przeterminowanych

Coraz więcej firm czeka na pieniądze od swoich kontrahentów. Z badania Skaner MŚP przeprowadzonego dla BIG InfoMonitor wynika, że ponad połowa firm czeka na należności ponad miesiąc, a 42 proc. firm nie może doczekać się na pieniądze nawet po upływie dwóch miesięcy. Największe problemy ma branża handlowa i budownictwo.

Wysoka inflacja, wzrost kosztów działania oraz słabsza koniunktura gospodarcza nie pozostają obojętne dla jakości rozliczeń B2B i spłaty rat kredytowych i leasingowych. Liczba firm podających, że mają faktury niezapłacone przez klientów przez ponad dwa miesiące, w I kw. tego roku wzrosła do rekordowego poziomu, w II kw. nadal pozostała znacząca. Zatory płatnicze to obecnie ponownie rosnący element ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Konieczne jest przykładanie dużej wagi do sprawdzania nowych i stałych kontrahentów oraz aktywnego odzyskiwania należności – zauważa Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Udział firm odbierających przelewy opóźnione o ponad dwa miesiące wzrósł z 30 do 42 proc.

A jeszcze rok temu w budownictwie było tak pięknie

To m.in. efekt mniejszych zamówień ze strony przetwórstwa przemysłowego. Firmy obkupione w zapasy ograniczyły zakupy półproduktów, materiałów i towarów w hurtowniach. Podobnie działa słaba koniunktura na rynku budowlanym, która poza ograniczeniem zakupów w hurtowniach, wpływa też na wzajemne rozliczenia wewnątrz branży. Podwykonawstwo firm budowlanych na rzecz innego podmiotu z branży to standard, gdy w związku ze spowolnieniem w budownictwie na placach budów przestało brakować rąk do pracy spadła presja na terminowe rozliczenia. W rezultacie doszło do niemal trzykrotnego wzrostu udziału firm budowlanych notujących ponad miesięczne i ponad dwumiesięczne opóźnienia w spływanie należności. Przed rokiem, zleceniodawców niepłacących przez co najmniej 30 dni miało co piąte przedsiębiorstwo budowlane, teraz ma prawie połowa, opóźniających jeszcze dłużej miało 14 proc., a teraz aż 40 proc. – tłumaczy Sławomir Grzelczak.

Niepokojąco wzrosły też kłopoty z rozliczeniami branży usługowej, gdzie w przypadku sprzedaży z odroczonym terminem płatności, przez ponad 60 dni czeka na płatność 39 proc. firm wobec 25 proc. przed rokiem.

Niemal 41 mld zł zaległości przedsiębiorstw

Wzrost liczby firm z problemami w branży budowlanej jest wynikiem dużego ograniczenia inwestycji zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Bezpośredni wpływ na to miały cztery czynniki kosztotwórcze: po pierwsze wzrost cen materiałów budowlanych, po drugie pracy, a po trzecie energii. Czwartym czynnikiem były rosnące koszty związane z obsługą rat kredytowych i leasingowych na skutek szybkiego tempa podwyżek stóp procentowych przez RPP. Ponadto negatywnie wpłynęła na to również obecna sytuacja makroekonomiczna związana m.in. z wojną w Ukrainie, która nasiliła niepewność i ograniczyła popyt na realizację nowych inwestycji. Spadła też liczba wydawanych pozwoleń na budowę i to zarówno u deweloperów jak i indywidualnych inwestorów – wskazuje Waldemar Rogowski. - Powodem są m.in. niekorzystne zmiany na rynku mieszkaniowym, wywołane praktycznym zamrożeniem rynku kredytowego od połowy 2022 r. do stycznia 2023 r. w następstwie zmniejszenia zdolności kredytowej Polaków. Konsekwencje tych spadków przekładają się na rynek powoli, bo firmy budowlane w minionym roku wciąż jeszcze kończyły realizację wcześniej rozpoczętych projektów. W 2023 będzie już jednak trudniej, szczególnie, że hossa na rynku budowlanym zaowocowała pojawieniem się wielu nowych podmiotów, które nie zdołały zbudować jeszcze silnej pozycji rynkowej. Pogarszać się będzie prawdopodobnie z tego powodu rentowność oraz zyskowność średnich i małych firm budowlanych. Wartość produkcji budowlano-montażowej (w cenach stałych) zrealizowana w kwietniu 2023 r. była wyższa tylko o 1,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost r/r o był 9,0 proc.) – dodaje.

Jakie działania podejmują firmy, aby ograniczać zatory płatnicze?

Rozmowa z dłużnikiem, przedpłaty i dokładniejsza weryfikacja przed podjęciem współpracy to obecnie najpopularniejsze metody radzenia sobie firm doświadczających ponad 60 dniowych opóźnień w spływie należności. Na dalszym planie znajdują się bardziej radykalne metody radzenia sobie z przeterminowanymi fakturami, takie jak współpraca z kancelarią prawną czy zlecanie windykacji profesjonalnej firmie. Niemal 43 proc. przedsiębiorców przyznaje, że nie zrobili nic w temacie opóźnień, w związku z czym wciąż je posiadają. Przed rozpoczęciem współpracy kontrahenta weryfikuje dziś już blisko 75 proc. mikro, małych i średnich firm – zaznacza Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Z badania Skaner MŚP przeprowadzonego dla BIG InfoMonitor w drugim kwartale tego roku wynika, że 82 proc. przedsiębiorców ma kontrahentów, którym zdarza się nie płacić na czas. Przed rokiem odsetek ten wynosił 64 proc. Udział firm odbierających przelewy opóźnione o ponad 30 dni wzrósł z 44 do 56 proc., a oczekujących na pieniądze za towary i usługi przez ponad dwa miesiące z 30 do 42 proc.Najwyższy poziom kłopotów z uzyskiwaniem terminowych płatności utrzymuje się w firmach z branży handlowej, gdzie z dwumiesięcznym opóźnieniem kontrahenci płacą ponad połowie podmiotów. Na drugim miejscu, z 40 proc. odsetkiem przedsiębiorstw długo wyczekujących na zapłatę, znalazły się firmy budowlane Prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIG InfoMonitor (Grupa BIK) przewiduje, że niższej sprzedaży towarzyszyć będzie dalszy wzrost kosztów działalności wynikający m.in. z podwyżek wynagrodzeń pracowników w tym związanych z płacą minimalną, wyższych kosztów logistyki i energii elektrycznej. A obniżający się popyt ze strony przedsiębiorców w sytuacji spowolnienia gospodarczego może utrudnić, a wręcz ograniczyć hurtowniom możliwość podnoszenia cen i przerzucenia wyższych kosztów na odbiorców. - Oba te niekorzystne czynniki, czyli niższa dynamika wzrostu przychodów i wysoka dynamika wzrostu kosztów, będą oddziaływać na zmniejszenie marż hurtowni. W konsekwencji może to spowodować trudności finansowe i jeszcze bardziej zwiększyć zatory płatnicze, bo zaległe należności hurtowni przełożą się na zaległe zobowiązania wobec kontrahentów – dodaje.Niepokojąco wzrosły też kłopoty z rozliczeniami branży usługowej, gdzie w przypadku sprzedaży z odroczonym terminem płatności, przez ponad 60 dni czeka na płatność 39 proc. firm wobec 25 proc. przed rokiem.Z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK wynika, że długi firm rosną. Przez rok podwyższyły się o 2,8 mld zł i zbliżają się do 41 mld zł. Od początku pandemii przybyło ponad 6 mld zł. Jeśli chodzi o liczbę firm niesolidnych dłużników, to nieznacznie spada, obecnie jest ich powyżej 311 tys. aktywnych, zawieszonych i zamkniętych. Są to firmy, które mają zgłoszone do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor przeterminowane o co najmniej 30 dni zaległości na kwotę min. 500 zł oraz tego rodzaju opóźnienia kredytowe, widoczne w bazie BIK.W ostatnich 12 miesiącach, jednym z sektorów, którego sytuacja pogorszyła się najbardziej było budownictwo. Zaległości tej branży od kwietnia 2022 do kwietnia 2023 podwyższyły się o blisko 14 proc., czyli o 741 mln zł do niemal 6,2 mld zł. Sektory z największymi kwotami nieopłaconych zobowiązań to również: handel - prawie 8,6 mld zł i przemysł - niemal 7,1 mld zł. Czwarty jest transport z sumą 2,7 mld zł.Trudna sytuacja gospodarcza i wzrost problemów finansowych, motywują firmy do większej dbałości o terminowy spływ należności. Najpopularniejszym i jednocześnie najlepiej sprawdzającym się w opinii firm z sektora MŚP sposobem są przedpłaty. Jakiekolwiek działania w tym obszarze podejmuje obecnie prawie 60 proc. badanych.Zainteresowani prześwietlaniem swoich klientów pobrali w minionym roku z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor ponad 2,8 mln raportów na temat wiarygodności płatniczej firm, sprawdzili w ten sposób około jednej trzeciej działających na rynku przedsiębiorstw.