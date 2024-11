Czy można unieważnić umowę kredytową w dolarach lub euro?

Choć najwięcej uwagi poświęca się sprawom związanym z kredytami frankowymi, kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty indeksowane lub denominowane do innych walut, takich jak dolar amerykański czy euro, również mają mocne argumenty, aby dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Mogą domagać się m.in. ustalenia nieważności swoich umów kredytowych. Jak podkreśla radca prawny Leszek Krupa, nieuczciwe praktyki banków czy brak odpowiedniej informacji o ryzyku związanym z kursem walutowym nie dotyczą tylko kredytów frankowych, ale także tych w innych walutach.

Umowy kredytów denominowanych do USD czy EUR oparte były w rzeczywistości na takim samym, niedozwolonym mechanizmie, jak kredyty CHF. Nakładały ponadto na kredytobiorców sprzeczne z dobrymi obyczajami prawa i obowiązki, przez co rażąco naruszały ich interesy – wskazuje radca prawny Leszek Krupa, wspólnik Kancelarii Kupilas&Krupa w Bielsku-Białej.

Kredyty frankowe przetarły szlaki

Jeśli umowy zawierały klauzule niedozwolone, kredytobiorcy posiadający kredyty walutowe w USD lub EUR mają realne szanse na skuteczne dochodzenie swoich praw w sądzie. Kredytobiorcy mogą domagać się w sądzie unieważnienia swoich umów kredytowych, a także zwrotu wpłaconych do banku rat kapitałowo-odsetkowych oraz innych kosztów związanych z prowadzeniem kredytu. Po uprawomocnieniu się wyroku stwierdzającego nieważność umowy z uwagi na zawarte w niej niedozwolone klauzule, strony są zobowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń. Bank zobligowany jest do zwrotu wpłaconych środków w walucie kredytu lub w złotych polskich, przy zastosowaniu aktualnego kursu wymiany, a konsument oddaje bankowi środki otrzymane w chwili wydania dyspozycji o uruchomieniu kredytu – podkreśla radca prawny Leszek Krupa, wspólnik Kancelarii Kupilas&Krupa.

Kredyty walutowe w euro lub dolarach nie cieszyły się w Polsce tak dużą popularnością, jak te we frankach szwajcarskich, dlatego nie budzą one równie dużych kontrowersji. Niemniej kredytobiorcy, którzy zdecydowali się na zadłużenie w tych właśnie walutach, także mogą czuć się oszukani przez banki – instytucje zaufania publicznego i w efekcie skutecznie dochodzić swoich praw w sądzie.Jednym z kluczowych argumentów w sporach frankowych jest fakt, że kredytobiorcy nie byli w pełni świadomi ryzyka kursowego, które towarzyszyło zaciąganym kredytom. Pracownicy banków często zapewniali potencjalnych kredytobiorców o stabilności waluty, nie wyjaśniając jednocześnie tematu ryzyka kursowego czy stosowania różnego rodzaju przeliczników na etapie wypłaty i spłaty kredytu. Nie mieli również możliwości negocjowania warunków umowy. Z analogiczną sytuacją, chociaż oczywiście na znacznie mniejszą skalę, mamy do czynienia w przypadku innych kredytów walutowych niż CHF. Kredytobiorcy, niezależnie od tego, czy decydowali się na zobowiązanie we frankach szwajcarskich, euro czy dolarach, niejako brali kredyt w ciemno.W przypadku kredytów w USD lub EUR dotychczasowa praktyka sądowa w Polsce nie jest jeszcze tak bogata, jak w sprawach frankowych. Kredyty w tych walutach były znacznie mniej popularne, dlatego też zapadło znacznie mniej wyroków. Dlatego warto opierać się na obszernym i pozytywnym orzecznictwie dotyczącym kredytów we frankach, aby sprawdzić, czy w umowach występowały podobne, wadliwe mechanizmy naruszające prawa konsumentów.Należy mieć świadomość, że analogiczne postanowienia niedozwolone zawarte w umowach kredytów powiązanych z CHF (jak np. dotyczące sposobu ustalania kursu waluty obecnej) znajdowały się w umowach kredytów powiązanych z innymi walutami obcymi, co daje bardzo wysokie szanse powodzenia także innych kredytobiorców posiadających takie kredyty.