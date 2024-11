Zadłużenie mieszkaniowe a dochody w UE. Jak wypada Polska?

Niedawno pojawiły się ciekawe dane dla krajów UE pokazujące zadłużenie mieszkaniowe względem dochodów rodzin. Warto przyjrzeć się wynikom z Polski.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Porównanie zadłużenia mieszkaniowego względem dochodów 2023 Uwagę zwracają ekstremalnie wysokie wyniki z takich krajów, jak Norwegia (202%), Szwecja (182%), Dania (155%), Holandia (155%) i Luksemburg (140%). Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Krajowe media ostatnio dość często zwracają uwagę, że pod względem średniego oprocentowania spłacanych i udzielanych kredytów mieszkaniowych, Polska niestety przoduje w UE. Co więcej, od 2012 r. do 2023 r. wyższą średnią stawką oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych niż Polska (5,06%) cechowały się tylko Węgry (6,66%). Są jednak też dobre wiadomości. Chodzi o poziom zadłużenia mieszkaniowego wobec dochodów gospodarstw domowych, który analizują eksperci RynekPierwotny.pl.Poniższa tabela przygotowana na podstawie danych Europejskiej Federacji Kredytu Hipotecznego (European Mortgage Federation - EMF) informuje, jak w 2023 r. wyglądała relacja łącznego zadłużenia mieszkaniowego względem dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. Mowa o porównaniu łącznej kwoty zadłużenia mieszkaniowego z 2023 r. oraz dochodu, który miały do dyspozycji w tym samym roku wszystkie gospodarstwa domowe.Okazuje się, że w przypadku Polski tak obliczona relacja z 2023 r. (25%) była nie tylko wyraźnie mniejsza od unijnej średniej (71%). W grupie 25 analizowanych krajów mniejszym niż Polska zadłużeniem mieszkaniowym względem dochodów rodzin i singli cechowało się tylko pięć państw (Słowenia - 22%, Grecja - 20%, Łotwa - 19%, Rumunia - 13%, Węgry - 12%). Uwagę zwracają ekstremalnie wysokie wyniki z takich krajów, jak Norwegia (202%), Szwecja (182%), Dania (155%), Holandia (155%) i Luksemburg (140%).