1058 wniosków o świadczenie interwencyjne na kwotę 120 mln zł

Do ZUS wpłynęło już 1058 wniosków o świadczenie interwencyjne na łączną kwotę 120 mln zł, a ponad 85 mln zł zostało już wypłacone. Przedsiębiorcy poszkodowani w czasie powodzi wciąż mogą składać wnioski o to świadczenie. ZUS przypomina, jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać, jakie złożyć dokumenty i kiedy będzie konieczny zwrot świadczenia interwencyjnego.

Instrukcja wypełniania wniosku jest dostępna na naszej stronie internetowej – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Przedsiębiorca może także przyjść do nas i skorzystać z pomocy ekspertów ZUS - dodaje.

Kliknij, aby powiekszyć fot. katemangostar na Freepik Do ZUS wpłynęło 1058 wniosków o świadczenie interwencyjne Najwięcej wniosków o świadczenie interwencyjne złożyli przedsiębiorcy z z województwa dolnośląskiego (552), opolskiego (449), a następnie śląskiego (50) i lubuskiego (7).

Zawieszenie działalności w tym przypadku traktowane jest, jako jej prowadzenie. Warunek nie zostanie spełniony, jeżeli zaprzestał prowadzenia działalności, czyli zamknął jej prowadzenie – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Najwięcej wniosków o świadczenie interwencyjne złożyli przedsiębiorcy z z województwa dolnośląskiego (552), opolskiego (449), a następnie śląskiego (50) i lubuskiego (7). Najwyższa wnioskowana kwota to 2,8 mln zł, a najniższa to 1,2 tys. zł.Według rzeczniczki, ZUS już 11 października rozpoczął wypłatę pierwszych świadczeń. Do tej pory wpłynęło łącznie 1 058 wniosków (RSI) o świadczenie interwencyjne przeznaczone na wsparcie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy poszkodowanego w wyniku powodzi na łączną kwotę ponad 120 mln zł. Wypłacono już ponad 85 mln zł. Przygotowywane są koleje wypłaty: 14 listopada do wypłaty trafi 3 mln zł, a 15 listopada – 2,8 mln zł.Obsługiwane przez ZUS świadczenie interwencyjne przeznaczone jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na 16 września 2024 r. Kierowane jest zarówno do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych, osób prawnych jak i jednostek organizacyjnych niebędących osobą prawną, (której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną).Jeśli przedsiębiorca w dniu 16 września 2024 r. miał zawieszoną działalność to warunek prowadzenia działalności na ten dzień jest spełniony.Przedsiębiorca otrzyma świadczenie po spełnieniu kilku warunków, czyli:Świadczenie przysługuje, co do zasady, w wysokości wskazanej przez przedsiębiorcę we wniosku. Nie może jednak przekroczyć wysokości szkody, którą poniósł. Przedsiębiorca wskazuje, w jaki sposób ma być ustalona wysokość świadczenia interwencyjnego tj.: czy jako iloczyn 16 tys. zł i liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń w ZUS czy równowartość 75% średniomiesięcznego przychodu z działalności gospodarczej za 2023 rok.W większości przedsiębiorcy, którzy złożyli wnioski o świadczenie interwencyjne, wskazaliby wysokość świadczenia była ustalona w oparciu o liczbę ubezpieczonych. Takich wniosków było prawie 500. Średnio - zgłaszano do ubezpieczeń 10 osób, a przeciętna wnioskowana kwota to 92,3 tys. złW ponad 300 wnioskach przedsiębiorcy wskazali „przychód”, jako sposób ustalenia świadczenia. Średni deklarowany średniomiesięczny przychód – przekraczał 594 tys. zł, a przeciętna wnioskowana kwota – to ponad 171 tys. zł.Co ważne, jeśli przedsiębiorca przed wystąpieniem powodzi nie zawarł umowy ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych, świadczenie interwencyjne wypłacone zostanie w kwocie 75 proc. przysługującej wysokości.Mniej niż połowa (43 proc.) przedsiębiorców wraz z wnioskiem o świadczenie przedłożyła dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia od następstw klęsk żywiołowych.Tylko 3 proc. wnioskodawców dołączyło do wniosku o świadczenie interwencyjne dokumenty potwierdzające oszacowanie szkód, pozostałe 97 proc. zobowiązało się dostarczyć je w późniejszym terminie.będzie konieczny jeżeli przedsiębiorca:Natomiast zwrot w części dotyczy sytuacji, w którejWnioski są przyjmowane do 16 marca 2025 r. Można je złożyć elektronicznie, poprzez profil eZUS dołączając wniosek jako pismo ogólne (POG) lub papierowo w każdej placówce ZUS.Jeśli masz poniższe dokumenty, dołącz je do wniosku: