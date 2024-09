BoJ oraz BoE pozostają w trybie wyczekiwania

Po Rezerwie Federalnej przyszedł czas na Bank Japonii oraz Bank Anglii. Obydwie instytucje powstrzymały się ze zmianą parametrów swojej polityki monetarnej. Ten pierwszy nie zaserwował niespodzianki rynkowi. Główna stopa pozostała na poziomie 0,25 proc. Z kolei głosowanie w BoE wyniosło 8 do 1, co oznacza, że za obniżką optowała jedynie Swati Dhingra. Para USD/JPY jest nieco niżej a GBP/USD wyżej, ale należy pamiętać, że to po części efekt słabego dolara amerykańskiego.

Już w oświadczeniu wskazano, że BoJ zamierza utrzymać swój jastrzębi ton i wciąż podnosić stopy procentowe. To będzie wspierać jena i powodować, że waluta ta będzie umacniać się sukcesywnie, co jest w dużej mierze powiązane z redukowanie globalnych transakcji „carry trade”. Nastawienie banku oparte jest na pozytywnych perspektywach gospodarczych. Oczekuje się, że wzrost będzie powyżej potencjału w kolejnych kwartałach. Poprawić się mają wydatki konsumenckie oraz oczekiwania inflacyjne. Wzrost CPI jest szeroko oczekiwany, co bez wątpienia daje arguemnty BoJ do kolejnych działań. Być może instytucja chce jeszcze poczekać i uważa, że rynek ma w pamięci wydarzenia z początku sierpnia, kiedy doszło do ponadprzeciętnej zmienności, umocnienia jena i drastycznych spadków indeksu Nikkei225. Z oświadczenia możemy zakładać, że właśnie takie plany ma BoJ, ale samo forward guidance nie jest już tak wyraźne jak chociażby to przedstawione w lipcu. Rynek zastanawia się jak dużej skali podwyżek może się spodziewać. Jeśli okaże się, że jest ona mocno ograniczona, w pewnym momencie potencjał aprecjacyjny jena może się wyczerpać.Wczoraj członkowie MPC głosowali osiem do jednego za pozostawieniem głównej stopy na dotychczasowym poziomie 5 proc. Zauważono, że inflacja była i wciąż jest czynnikiem niepewności. Potwierdziły to dane z tego tygodnia (bazowy CPI r/r 3,6 proc. oraz 0,4 proc. m/m). Bank Anglii pozostał również nieco jastrzębi w swoim języku, co jest zgodne z rynkowymi oczekiwaniami, że instytucja pozostanie ostrożna w swoich działaniach. Jedynie Swati Dhingra zagłosowała za kolejną obniżką stóp procentowych potwierdzając swoją przynależność do grupy monetarnych „gołębi”. Optowała ona za obniżką na każdym z ostatnich pięciu posiedzeń i była jedynym przeciwnikiem ostatniej podwyżki stóp w sierpniu ubiegłego roku. Uważam, że BoE będzie kontynuował rozpoczęty cykl luzowania monetarnego ale będzie ona przeplatany pauzami, po to, aby instytucja miała większą pewność czy aby na pewno walka z inflacja przebiegała po jego myśli.Trend na USDJPY (spadkowy) oraz GBPUSD (wzrostowy) jest ewidentny i wynika w dużej mierze z rozbieżności działań poszczególnych banków centralnych. Dywergencja pomiędzy Fed i BoJ jest oczywiście większa niż w zestawieniu Banku Anglii z Rezerwą Federalną. Zakładam, że w średnim terminie USD/JPY ma szansę przetestować poziom ok 137,50 a GBPUSD 1,3450.