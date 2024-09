Revolut udostępnił w naszym kraju nowy produkt - kredyt konsolidacyjny. Maksymalna kwota refinansowania wynosi 150 000 zł, a okres spłaty to maksymalnie 120 miesięcy.

Klienci posiadający kredyty złotowe w polskich bankach lub w Revolut mogą już aplikować o kredyt konsolidacyjny, także w wersji rozszerzonej o dodatkowe środki. Refinansujemy tylko kredyty konsumenckie w polskich złotych. Podobnie jak w przypadku naszych kredytów konsumenckich, maksymalna kwota kredytu konsolidacyjnego, o którą można aplikować, to 150 tysięcy zł - powiedziała Paulina Donarska, Credit Product Manager w Revolut.

Revolut wprowadził na polski rynek kredyt konsolidacyjny

Maksymalna kwota refinansowania wynosi 150 000 zł

Oprocentowanie, stałe przez cały okres, wynosi od 7,99% do 18,5% w skali roku, w zależności od kwoty i profilu klienta. Reprezentatywny przykład kredytu konsolidacyjnego w Revolut Bank (1 sierpnia 2024): klient pożycza 10 000 zł na 96 miesięcy przy stałym rocznym oprocentowaniu wynoszącym 13,99%. Całkowita kwota do zapłaty wyniesie 16 671,18 zł, miesięczna rata 173,66 zł, a rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 14,93%. Klient zostanie poddany ocenie kredytowej.

Okres spłaty wynosi maksymalnie 120 miesięcy

Przyznanie kredytu i zarządzanie nim odbywa się w 100% cyfrowo

Refinansować można kredyty osobiste udzielone przez banki w Polsce (i przez Revolut)

Refinansować można wyłącznie kredyty osobiste w złotówkach

Wniosek kredytowy można złożyć w aplikacji, w sekcji Kredyty/Kredyt konsolidacyjny, w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca

Dodatkowa kwota kredytu, jeśli klient o nią zawnioskuje, jest dostępna natychmiast po zatwierdzeniu kredytu na koncie klienta

O kredyt konsolidacyjny w Revolut Bank mogą już aplikować klienci w Polsce bezpośrednio z poziomu aplikacji (wersja 10.43 lub wyższa). Dostawcą usług kredytowych jest działający w krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego Revolut Bank, europejska instytucja posiadająca pełną licencję bankową, nadzorowana przez Bank Litwy oraz Europejski Bank Centralny.Revolut Bank oferuje już w Polsce kredyty konsumenckie do 150 tys zł i limit w karcie kredytowej do 50 tys zł (bezpośrednio z poziomu aplikacji). kredyt konsolidacyjny aplikować można w prostym i szybkim procesie bezpośrednio z poziomu aplikacji. Informacje o możliwych do refinansowania kredytach pojawiają się automatycznie (na podstawie oficjalnie dostępnych źródeł) na ekranie telefonu. Klient może zaznaczyć, które z nich chciałby skonsolidować i widzi od razu w aplikacji jaki wpływ dany wybór może mieć na wysokość całkowitej miesięcznej raty.Opis produktu:Polska jest jednym z 9 rynków, na których Revolut Bank oferuje swoje produkty kredytowe, należą do nich także Francja, Niemcy, Irlandia, Litwa, Rumunia, Włochy, Hiszpania, Portugalia.Revolut otrzymał europejską licencję bankową pod koniec 2018 roku od Banku Litwy i Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Dziś Revolut Bank jest obecny na 30 rynkach w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) gdzie obsługuje ponad 30 milionów klientów (indywidualnych i firmowych), w tym ponad 3,5 miliona klientów w Polsce. Od 1 stycznia 2024 roku Revolut Bank UAB został sklasyfikowany jako nadzorowany bank o “istotnym znaczeniu” w strefie euro, dołączając do ponad 100 największych banków nadzorowanych bezpośrednio przez Europejski Bank Centralny (EBC).