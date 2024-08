Wyprawka szkolna 2024 może kosztować nawet 1000 zł

Tegoroczna wyprawka szkolna może kosztować rodziców nawet 1000 zł - wynika z analizy przeprowadzonej przez ekspertów rankomat.pl. Najwięcej zapłacą rodzice uczniów szkół średnich, ponieważ do wydatków muszą doliczyć także koszty, drogich niestety, podręczników.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile kosztuje wyprawka dla klas 1-3 szkoły podstawowej?

Ile kosztuje wyprawka dla klas 4-8 szkoły podstawowej?

Ile kosztuje wyprawka dla uczniów szkoły średniej?

Jak rodzice sfinansują wyprawkę szkolną?



Ponad 300 zł za wyprawkę dla uczniów klas 1-3

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ile kosztuje wyprawka dla klas 1-3 szkoły podstawowej? Bazując na najtańszych ofertach produktów szkolnych eksperci rankomat.pl policzyli, że wyprawkę szkolną dla dziecka z klas 1-3 można skompletować już za 350 zł. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

400 zł za wyprawkę dla uczniów klas 4-8

Najdroższa wyprawka to ta dla licealisty

Rządowe 300 zł nie zawsze starczy na wyprawkę

Mimo rosnących cen, w 2024 roku koszty wyprawki szkolnej są raczej porównywalne do wydatków, jakie trzeba było ponieść w ubiegłym roku. Z naszych obliczeń wynika, że największa różnica w kosztach rok do roku dotyczy dzieci z klas 4-8, więc to głównie rodzice tych uczniów powinni przygotować na większe niż przed rokiem wydatki związane z wyprawką – tłumaczy Katarzyna Gaweł z rankomat.pl – Zabezpieczając środki finansowe na wyprawkę szkolną warto też pamiętać o przydatnym w szkole ubezpieczeniu NNW. Do takiej polisy można przystąpić w ramach ubezpieczenia grupowego proponowanego przez szkołę, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby ubezpieczyć dziecko samodzielnie. Polisę NNW dla 8-letniego dziecka można kupić nawet za ok. 37 zł za rok – dodaje.

63%* Polaków spodziewa się, że w 2024 roku wydatki na wyprawkę szkolną będą większe niż przed rokiem. 4% zakłada, że na zakupy związane z powrotem dziecka do szkoły wyda mniej niż w 2023 roku, a 33% ankietowanych przypuszcza, że wyda tyle samo. Eksperci rankomat.pl postanowili sprawdzić, jak w rzeczywistości kształtują się ceny wyprawki dla uczniów na poszczególnych etapach edukacji i czy koszty wyprawki szkolnej są wyższe niż rok temu. Na podstawie cen produktów szkolnych na portalu allegro.pl oszacowano, jakie koszty będą musieli realnie ponieść rodzice w związku z powrotem dziecka do szkoły.Podręczniki dla uczniów szkół podstawowych są bezpłatnie udostępniane przez szkołę. Rodzice ponoszą zatem wyłącznie koszty wyposażenia dziecka w pozostałe akcesoria niezbędne podczas zajęć szkolnych. Bazując na najtańszych ofertach produktów szkolnych eksperci rankomat.pl policzyli, że wyprawkę szkolną dla dziecka z klas 1-3 można skompletować już za 350 zł**. Kwota ta nie zmieniła się w porównaniu do 2023 roku.Największym wydatkiem na tym poziomie edukacji będzie zakup plecaka – koszt lekkich modeli z usztywnianymi plecami to wydatek min. 100 zł. Na większe koszty należy także przygotować się, kupując strój na WF dla dziecka oraz obuwie na zmianę do chodzenia po szkole.W klasach 4-8 zmienia się sposób prowadzenia zajęć szkolnych. Tym samym wyprawka dla ucznia na tym etapie edukacji wygląda nieco inaczej niż w nauczaniu wczesnoszkolnym. Do obliczenia kosztów wyposażenia dziecka we wszystkie szkolne akcesoria, Bazując na tym wykazie, można stwierdzić, że koszt skompletowania wyprawki dla uczniów klas 4-8 w 2024 r. to ok. 416 zł**.Na tym poziomie edukacji również największym wydatkiem okazał się zakup plecaka (ok. 100 zł). Około 50 zł trzeba będzie zapłacić za strój sportowy potrzebny na lekcje WF. Z podobnym wydatkiem trzeba również liczyć się przy zakupie obuwia zamiennego dla dziecka.Rodzice dzieci kontynuujących naukę w szkole średniej, do wymaganej wyprawki szkolnej muszą doliczyć także koszty podręczników. Eksperci rankomat.pl ustalili, że koszt tego typu materiałów wyniesie nieco ponad 725 zł**.Powyższe zestawienie nie obejmuje jednak podręczników do nauki języka angielskiego, gdyż o ostatecznym wyborze materiałów zadecyduje test poziomujący z tego języka, który odbędzie się na początku roku szkolnego. Koszt takiego podręcznika to zwykle ok. 80 zł-90 zł. Biorąc pod uwagę pozostałe akcesoria, niezbędne do nauki w szkole średniej, można założyć, że koszt wyprawki dla ucznia szkoły średniej w 2024 r. może, podobnie jak rok wcześniej, przekroczyć 1000 zł**.Pomocą w pokryciu wydatków związanych z wyprawką szkolną ma być rządowy program „ Dobry Start ”. W ramach tego programu rodzice dzieci w wieku szkolnym otrzymują 300 złotych dofinansowania na zakup materiałów potrzebnych do nauki w nowym roku szkolnym. W przypadku uczniów szkoły podstawowej, którzy mogą korzystać z bezpłatnych podręczników, tego typu wsparcie rzeczywiście pokrywa większość wydatków związanych z powrotem do szkoły. Rodzice uczniów szkół średnich muszą jednak wspomóc się w tym wypadku swoimi oszczędnościami lub środkami z programu 800+. Alternatywą może być także sięgnięcie po specjalne kredyty na wyprawkę szkolną, dostępne w bankach zazwyczaj na przełomie sierpnia i września.