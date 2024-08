Zadłużenie e-sklepów wynosi 131 mln zł

Chociaż zainteresowanie zakupami w sieci rośnie, coraz wyższa jest także kwota zadłużenia e-sklepów. Z danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej wynika, że długi sklepów internetowych sięgają już 131 mln zł.

Przeczytaj także: Sklepy internetowe mają ponad 95 mln zł długów

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie długi mają e-sklepy?

Gdzie internetowi handlowcy mają największe problemy?

Kim są wierzyciele sklepów internetowych?



Ubywa najbardziej wiarygodnych sklepów

Analiza wiarygodności płatniczej KRD wyraża ocenę zdolności do terminowego wywiązywania się ze zobowiązań przez firmy. Jest ona klasyfikowana jest w kategoriach od A (najwyższa ocena) do H (najniższa ocena). 15 procent wszystkich e-sklepów posiada średni scoring, co oznacza zwiększone ryzyko dopisania do naszej bazy danych. Prawie 7 procent cechuje się wysokim ryzykiem niewywiązywania się ze swoich zobowiązań. Niepokojące jest to, że odsetek firm o najwyższej wiarygodności zmniejszył się w ciągu ostatnich 12 miesięcy o kilkanaście procent, nastąpił za to znaczący przyrost firm o bardzo niskim scoringu. O ile w kategorii B odsetek firm ją posiadających skurczył się aż o 17 procent, to jedna z najgorszych kategorii F powiększyła się tym samym czasie aż o 18,2 procent. A gdyby wziąć pod uwagę tylko te sklepy, które w ostatnim roku były weryfikowane przez swoich kontrahentów, to aż o blisko 25 procent – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

W Internecie kupujemy już dosłownie wszystko, od produktów pierwszej potrzeby, żywności, środków czystości po towary luksusowe, związane z naszym hobby, pracą, usługami, ofertami turystycznymi i wieloma innymi, co potwierdzają wyniki raportu e-izby. Jesteśmy obyci z zakupami online, kupujemy zarówno droższe jak i tańsze towary. Jednak samo założenie e-sklepu nie gwarantuje sukcesu, co obrazuje 4809 zadłużonych podmiotów dopisanych do bazy KRD. Warto więc wiedzieć z jakiego źródła pochodzi produkt i czy wybrany przez nas sklep cechuje się rzetelnością płatniczą i uczciwością. W obecnych czasach weryfikacja powinna być podstawą do podejmowania decyzji zakupowych, aby nie tracić pieniędzy, nerwów i cennego czasu – mówi Sandra Czerwińska, ekspertka Rzetelnej Firmy.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zadłużenie e-sklepów wynosi 131 mln zł Średnio na jeden zadłużony e-sklep przypada 27,4 tys. zł do zwrotu, to o 2 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Podlaskie, świętokrzyskie i opolskie e-sklepy najbezpieczniejsze

Ponad 64 proc. zadłużenia w rękach JDG-ów

Wierzyciele czekają na zwrot długu

Według raportu KIG, obroty w e-handlu w czerwcu 2024 roku wyniosły 6,5 mld zł, co oznacza spadek o 4,6 proc. w porównaniu do maja, ale wzrost o 11,8 proc. w porównaniu do czerwca 2023 r.Obecne zadłużenie sklepów internetowych w Polsce w KRD wynosi 131 612 235 mln zł. Ta kwota jest wynikiem nieopłacenia 22 305 zobowiązań przez 4809 firm. Średnio na jeden zadłużony e-sklep przypada 27,4 tys. zł do zwrotu, to o 2 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W ciągu roku przybyło również 268 dłużników i 2941 nieuregulowanych faktur.Wyniki tegorocznego raportu e-izby pokazują, że handel elektroniczny w Polsce cieszy dużym zainteresowaniem wśród konsumentów. Aż 77 proc. ankietowanych dokonało ostatniego zakupu w Internecie, a tylko 23 proc. poszło do sklepu stacjonarnego. 87 proc. pytanych robiło zakupy w e-sklepach w ciągu ostatnich 6 miesięcy.Z największymi kłopotami zmagają się internetowi handlowcy na Mazowszu, Śląsku, Wielkopolsce, Małopolsce i Dolnym Śląsku. Zadłużenie w tych województwach sięga kolejno 30,5 mln zł, 15,5 mln zł, 13,5 mln zł, 12,6 mln zł i 10,6 mln zł. Największe średnie zadłużenie odnotowano jednak w woj. opolskim – każdy z 79 dłużników zalega średnio 33,8 tys. zł, druga najwyższa średnia kwota widnieje na koncie firm zarejestrowanych na Śląsku – 33 tys. zł, podium zamykają zadłużone przedsiębiorstwa z woj. mazowieckiego – 30,2 tys. zł.Najmniejsze zaległości mają firmy zarejestrowane na Podlasiu (1,9 mln zł), w woj. świętokrzyskim (2,3 mln zł) i na Opolszczyźnie (2,7 mln zł).Wierzyciele rekordzisty pod względem zadłużenia czekają na spłatę 29 zobowiązań w kwocie 1,9 mln zł. W tej grupie znajduje się przedsiębiorca świadczący usługi leasingowe, producent opakowań, dostawca artykułów rolniczych i firma transportowa.Wśród zadłużonych e-sklepów przeważają przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Na ich koncie widnieje 86 mln zł długu, który jest wynikiem nieopłacenia 14 034 zobowiązań. Statystyczny dłużnik z tej grupy ma średnio do spłaty 33,6 tys. zł.Dług spółek prawa handlowego wynosi 46 mln zł, do bazy danych KRD wpisano 1516 podmiotów, a ich średnie zadłużenie wynosi 30 tys. zł.Grupa wierzycieli e-sklepów jest bardzo szeroka. Do największych z nich należą firmy zarządzające wierzytelnościami, banki komercyjne, firmy leasingowe i faktoringowe. Łącznie sektor finansowy czeka na zwrot 83 mln zł. Spłaty 9,8 mln zł domagają się firmy transportowe, 5,8 mln zł operatorzy telekomunikacyjni, a 3,5 mln zł to nieopłacone zobowiązania wobec branży budowlanej.E-sklepy również posiadają swoich dłużników. Łączna kwota faktur nieopłaconych przez ich klientów wynosi 6,3 mln zł. Największą jej część, bo 2,3 mln zł, winne są firmy zajmujące się handlem hurtowym i detalicznym, branża budowlana zalega 1,3 mln zł, a przemysłowa nieco ponad 800 tys. zł.