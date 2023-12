Wydatki Polaków na Boże Narodzenie 2023. W jednej trzeciej przypadków będą niższe niż rok temu

Tegoroczne Boże Narodzenie sfinansujemy ze swoich oszczędności - tak deklaruje 2/3 Polaków. Z najnowszej edycji badania "Sytuacja na rynku consumer finance", opracowywanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH) wynika także, że co trzecie gospodarstwo domowe wyda na święta mniej niż rok temu.

Co trzecie gospodarstwo domowe przeznaczy na Boże Narodzenie mniej pieniędzy niż przed rokiem.

Trzeba mieć na uwadze, że święta są finansowane nie tylko z bieżących dochodów, ale ze środków odkładanych w całym roku. Wskutek wysokiej inflacji w pierwszej połowie roku wiele gospodarstw domowych nie zdołało odłożyć środków na zwiększenie wydatków świątecznych - mówi dr Sławomir Dudek, ekonomista SGH i współautor badania. - Dodatkowo, inflacja zjadła siłę nabywczą odłożonych pieniędzy.

Jak wynika z badania, skala cięć różni się w zależności od województw. Największy odsetek respondentów (51,5 proc.) deklarujących ograniczenie wydatków świątecznych mieszka w województwie świętokrzyskim. Na drugim krańcu jest województwo opolskie, w którym co piąty ankietowany odpowiedział, że wydatki będą mniejsze niż rok temu.Wyniki odpowiedzi na pytanie o skalę wydatków na Święta Bożego Narodzenia 2023 prezentujemy na poniższej grafice.Jak zauważa, pokłosie rekordowo wysokiej inflacji, która została odnotowana w Polsce zwłaszcza na początku 2023 r., wciąż wpływa na bieżące wydatki Polaków. Dlatego gospodarstwa domowe w celu sfinansowania wydatków świątecznych , w tym prezentów, najczęściej sięgają po zgromadzone wcześniej oszczędności. W ten sposób postąpi niemal dwie trzecie ankietowanych w badaniu ZPF i IRG SGH.Istotnym źródłem finansowania świąt są także premie otrzymywane w miejscach pracy. Co dziesiąte gospodarstwo domowe zdecydowało się na pożyczkę albo w instytucji finansowej, albo od rodziny i znajomych.„Sytuacja na rynku consumer finance” to badanie realizowane od 2006 r. w odstępach kwartalnych przez ZPF oraz IRG SGH. Jest prowadzone za pomocą ankiety badawczej metodą testu koniunktury.W poprzedniej edycji badania Polacy zostali zapytani o ocenę klimatu do zakupu dóbr trwałych. Dokładnie 31,2 proc. oceniło go wówczas jako zły. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że przed rokiem odsetek pesymistów sięgnął 41,1 proc.