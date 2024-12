Ponad połowa Polaków wyda na świąteczne zakupy powyżej 500 zł

56 proc. Polaków wyda na świąteczne zakupy więcej niż 500 zł - wynika z badania "Świąteczne finanse Polaków 2024" przeprowadzonego na panelu Ariadna na zlecenie KRUK S.A. Ile będą kosztować prezenty, dekoracje i świąteczne potrawy?

Przeczytaj także: Na Boże Narodzenie 2023 wydamy 1441 zł na osobę

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile wydamy w tym roku na prezenty świąteczne?

Jakie upominki znajdą się pod choinką?

Z czego sfinansujemy świąteczne zakupy?

Jak zapanować nad świątecznymi wydatkami?



Mniej czy więcej niż rok temu?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Jakie prezenty będą królować pod choinką? Ponad połowa badanych (61 proc.) wręczy swoim bliskim wybrane przez siebie upominki. Z kolei 45 proc. ankietowanych wręczy takie prezenty, o które zostali poproszeni.

Niemal co piąta osoba nie potrafiła ocenić, ile środków przeznaczy na świąteczne zakupy. Może to wynikać z braku planowania, które jest bardzo ważnym elementem w zarządzaniu domowymi finansami. Pozwala zapanować nad dostępnymi środkami, a także ograniczyć zakupy niepotrzebnych rzeczy lub produktów – komentuje Agnieszka Salach, rzeczniczka prasowa KRUK S.A.

Prezenty, dekoracje i świąteczne potrawy – ile będą nas kosztować?

Jakie prezenty będą królować pod choinką?

Jak się okazuje, pieniądze są jednym z częściej wręczanych prezentów nie tylko w czasie świąt Bożego Narodzenia. Z badania wiedzy finansowej, jakie na zlecenie KRUKa przeprowadziła fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty**, wynika, że aż 66 proc. przedszkolaków i uczniów dostaje pieniądze w prezencie. Taki prezent otrzymuje 50 proc. pięciolatków i aż 75 proc. trzecioklasistów. To pokazuje, że świąteczny czas można też spożytkować na rozmowę o finansach z dziećmi – mówi Agnieszka Salach.

Jak sfinansujemy świąteczne zakupy?

Zaciągnięcie pożyczki na świąteczne zakupy to decyzja, którą warto dobrze przemyśleć. Chociaż na początku może wydawać się to dobrym pomysłem, należy pamiętać, że w ciągu kolejnych tygodni a nawet miesięcy trzeba ją będzie spłacić wraz z odsetkami – komentuje Agnieszka Salach z KRUKa. - Osoby, które już wcześniej zaplanowały większe wydatki świąteczne, mogą być spokojne i stabilne finansowo. To pokazuje, jak ważne jest wcześniejsze planowanie finansów osobistych.

Jak zapanować nad świątecznymi wydatkami?

Zakupy z wcześniej przygotowaną listą produktów i prezentów pomogą uniknąć zbędnych wydatków. Zaplanuj posiłki i kup tylko to, czego naprawdę potrzebujesz. Dzięki temu nie zmarnujesz też żywności. Jeśli spędzisz święta w większym gronie, może warto podzielić się przygotowaniami jedzenia. Nie zostawiaj zakupów na ostatnią chwilę. Dzięki temu masz czas skorzystać z oferty tych sklepów, które oferują tańsze produkty. Pośpiech często też nie jest dobrym doradcą. Zamiast drogich prezentów, warto zastanowić się nad tańszymi upominkami, jak chociażby bilety do kina czy teatru. Zamiast kupować wszystkim prezenty, może warto rozważyć, aby otrzymały je tylko dzieci bądź zrobić losowanie, aby nie kupować prezentów dla wszystkich domowników i gości. Zrezygnuj z drogich ozdób świątecznych, zrób je samodzielnie. Możesz skorzystać z materiałów, jakie masz w domu, jak wstążki, kolorowy papier. Sam upiecz ciasto, ugotuj potrawy – dzięki temu masz szansę spędzić więcej czasu z rodziną, znajomymi, a i satysfakcja z samodzielnie przygotowanych dań będzie dużo większa.

Z badania "Świąteczne finanse Polaków 2024" wynika, że 16 proc. respondentów przeznaczy na świąteczne zakupy powyżej 1 tys. zł, ale nie przekroczy 1,5 tys. zł, a 10 proc. wyda więcej niż 1,5 tys. zł i chce zmieścić się w budżecie do 2 tys. zł. Według 6 proc. badanych ich świąteczny budżet przewyższy 2 tys. zł. Z dużo niższymi wydatkami liczy się 24 proc. rodaków, bo 16 proc. z nich będzie starało się zamknąć w wydatkach świątecznych do maksymalnie 500 zł, a 8 proc. do 300 zł. Natomiast aż 12 proc. nie potrafiło oszacować wysokości swoich bożonarodzeniowych wydatków.8 proc. respondentów nie zamierza brać udziału w świątecznej gorączce zakupów, ponieważ albo nie organizuje świąt, albo ich nie obchodzi.Spośród osób, które planują świąteczne zakupy, 13 proc. zadeklarowało, że - w porównaniu do ubiegłego roku - przeznaczy mniej pieniędzy na ten cel. Z kolei 15 proc. ankietowanych chce wydać tyle samo pieniędzy, co rok temu, ale zaznacza, że będzie musiało zrezygnować z zakupu niektórych produktów. Niemal co czwarty Polak (24 proc.) deklaruje, że na organizację świąt Bożego Narodzenia wyda więcej pieniędzy niż w przed rokiem. We wszystkich tych przypadkach ograniczenia te wynikają z wciąż rosnących cen. Natomiast 18 proc. ankietowanych odpowiedziało, że wyda tyle samo pieniędzy, co rok temu. Poszuka jednak tańszych zamienników niektórych produktów, aby świąteczny budżet utrzymać na podobnym poziomie jak rok temu. Z kolei 9 proc. badanych ograniczy swoje zakupy, bo będzie spędzać święta w mniejszym gronie i nie musi robić tak dużych zakupów, jak 12 miesięcy temu. Tylko 2 proc. Polaków przeznaczy na świąteczne zakupy, prezenty i dekoracje więcej pieniędzy niż w grudniu 2023 roku, ponieważ ma na to ochotę i może sobie na to pozwolić.Warto dodać, że aż 18 proc. Polaków wciąż nie potrafiło jednoznacznie wskazać, ile pieniędzy wyda na bożonarodzeniowe zakupy.Z badania wynika, że 7 proc. Polaków obchodzących święta w ogóle nie planuje kupować prezentów pod choinkę . Dla niektórych jednak prezenty są nieodłącznym elementem świąt. Najwięcej ankietowanych (20 proc.) deklaruje, że na świąteczne upominki wyda od 300 do 500 zł.Liczą się nawet najmniejsze gesty, dlatego 17 proc. badanych przeznaczy na ich zakup nie więcej niż 200 zł, z czego 6 proc. zamierza zmieścić się maksymalnie w kwocie do 100 zł. Aż 14 proc. badanych planuje wydać na prezenty od 200 do 300 zł i taki sam odsetek aż od 500 do 700 złotych. Z kolei 10 proc. przeznaczy na świąteczne niespodzianki ponad 700 złotych. Na zakup prezentów o wartości ponad 1000 złotych szykuje się 9 proc. ankietowanych. Co dziesiąta osoba wciąż nie wie, ile będą ją kosztować świąteczne prezenty.Ponad połowa badanych (61 proc.) wręczy swoim bliskim wybrane przez siebie upominki. Z kolei 45 proc. ankietowanych wręczy takie prezenty, o które zostali poproszeni. Co ciekawe, aż 27 proc. respondentów zdecydowało, że w ramach świątecznej niespodzianki sprezentuj swoim bliskim pieniądze.Blisko co piąty ankietowany (19 proc.) podczas świąt obdaruje rodzinę i przyjaciół voucherami lub bonami podarunkowymi. Natomiast 9 proc. Polaków postawi na swoje umiejętności i wykona prezenty własnoręcznie.Wydatki świąteczne pokryjemy głównie z bieżących dochodów - tak odpowiedziało aż 77 proc. respondentów. Często jednak dodatkowym wsparciem do pensji, emerytury czy renty będą zaoszczędzone wcześniej pieniądze. Po oszczędności sięgnie 33 proc. ankietowanych. Są również tacy, którzy planują zaciągnąć pożyczkę, aby sfinansować bożonarodzeniowe zakupy i stanowią 7 proc. badanych, z czego 4 proc. zaciągnie pożyczkę w banku lub firmie pożyczkowej, a 3 proc. zadłuży się u rodziny bądź znajomych.