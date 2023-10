Polisa na życie ochroni przy niezdolności do pracy?

30% rencistów otrzymujących z ZUS rentę z tytułu niezdolności do pracy może liczyć na świadczenie w wysokości 3-4 tys. zł miesięcznie. Jednocześnie w ponad 40% przypadków wypłaty są niższe. Zabezpieczeniem budżetu domowego po utracie zdolności do pracy może okazać się rozszerzona polisa na życie. Co istotne, taka polisa nie blokuje otrzymania renty od państwa.

Przeczytaj także: Wypadek przy pracy: w czym pomaga ubezpieczenie pracownicze?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym jest niezdolność do pracy i jak może pomóc ubezpieczenie na życie?

Komu w szczególności może się przydać taka polisa?

Ile wynosi karencja w przypadku utraty zdolności do pracy?

Statystyki pokazują, że problem utraty zdolności do pracy jest bardziej powszechny, niż mogłoby się wydawać. Wypłacane kwoty w większości sytuacji mogą ledwo wystarczyć na bieżące wydatki i utrzymanie rodziny. Oprócz utraty dotychczasowej płynności finansowej taka sytuacja często generuje także dodatkowe koszty, takie jak leczenie czy rehabilitacja. W takim wypadku dużą pomocą może okazać się świadczenie wypłacone z polisy na życie, którą można rozszerzyć o kilka wariantów. Jednym z nich jest właśnie utrata zdolności do pracy – mówi Agnieszka Dudek, Regionalny Kierownik Sprzedaży w SALTUS Ubezpieczenia.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Polisa na życie W utrzymaniu stabilności finansowej po utracie zdolności do pracy może pomóc rozszerzona polisa na życie

Czym jest utrata zdolności do pracy i jak może pomóc polisa?

Na wariant chroniący od niezdolności do pracy w Saltus Ubezpieczenia można się zdecydować w naszych wybranych ubezpieczeniach na życie. Maksymalne sumy ubezpieczenia to w przypadku tych produktów 1 mln zł lub 1,2 mln zł. Jeśli u ubezpieczonego zostanie orzeczony taki stan, świadczenie wyniesie 100% ustalonej podczas zawarcia umowy sumy. Co istotne, wypłata środków przez ubezpieczyciela nie blokuje otrzymania renty od państwa – kontynuuje Agnieszka Dudek z SALTUS Ubezpieczenia.

Dla kogo taka polisa?

Decydując się na ten wariant ubezpieczenia, należy pamiętać o karencji. Jest to okres między zawarciem umowy a rozpoczęciem rzeczywistej ochrony. W tym czasie odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego nie zostanie uznana, nawet jeżeli dojdzie do zdarzenia. W przypadku utraty zdolności do pracy karencja wynosi 90 dni, w tym czasie nie pobieramy jednak składki ubezpieczeniowej – kończy Agnieszka Dudek, Regionalny Kierownik Sprzedaży w SALTUS Ubezpieczenia.

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w grudniu 2021 roku w Polsce 145 tys. osób pobierało renty z tytułu niezdolności do pracy. Utrata możliwości wykonywania pracy zarobkowej częściej dotyka mężczyzn – to aż 66%przypadków. Co więcej, z tym problemem zmagają się nie tylko seniorzy – 38,6 tys. osób w wieku do 65 lat także korzysta z tego typu świadczeń.Najwięcej osób otrzymywało miesięczne wypłaty w przedziale 3-3,5 tys. zł – 15% i 3,5-4 tys. zł – 13,4%. Niestety, renty poniżej tej kwoty dostawało aż 40,4% rencistów, a powyżej – tylko 31,2%.Niezdolność do pracy to sytuacja, w której ubezpieczony nie jest w stanie wykonywać żadnej pracy zarobkowej przez okres co najmniej dwóch lat. Stan ten musi być potwierdzony przez odpowiednią instytucję medyczną, która jest uprawniona do wydawania orzeczeń o niezdolności do pracy w kontekście rentowym. W przypadku stwierdzenia niezdolności do pracy przez ubezpieczyciela wypłata świadczenia wynosi 100% sumy ubezpieczenia. Taka jednorazowa wypłata może znacząco pomóc w zabezpieczeniu finansowym rodziny, pokryciu kosztów leczenia czy adaptacji domu do nowych potrzeb.Rozszerzenie od utraty zdolności jest przeznaczone dla wykonawców wszystkich profesji. Można je wykupić wraz z ubezpieczeniem podstawowym lub w rocznicę polisy – wtedy jednak może wystąpić konieczność ponownej oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Taką umowę mogą zawrzeć osoby w wieku od 18 do nawet 59 lat. Warunkiem jest regularne opłacanie składek w wybranej przez siebie częstotliwości – miesięcznej, kwartalnej, półrocznej lub rocznej.