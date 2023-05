Blik dla biznesu - bezproblemowe płatności mobilne

Artykuł sponsorowany ING oferuje swoim klientom biznesowym rozbudowaną usługę BLIK, umożliwiając łatwe płatności mobilne w firmie. Coraz częściej dokonujemy zakupów online, coraz częściej także w sklepach stacjonarnych płacimy mobilnie. BLIK zaś należy do najchętniej stosowanych płatności elektronicznych w Polsce. Dlatego warto mieć w swojej ofercie tę popularną formę płatności. Dzięki ofercie ING można ją obecnie aktywować znacznie szybciej, niż nawet opcję płacenia kartą czy inne formy płatności online. ING oferuje swoim klientom biznesowym rozbudowaną usługę BLIK, umożliwiając łatwe płatności mobilne w firmie. Coraz częściej dokonujemy zakupów online, coraz częściej także w sklepach stacjonarnych płacimy mobilnie. BLIK zaś należy do najchętniej stosowanych płatności elektronicznych w Polsce. Dlatego warto mieć w swojej ofercie tę popularną formę płatności. Dzięki ofercie ING można ją obecnie aktywować znacznie szybciej, niż nawet opcję płacenia kartą czy inne formy płatności online.

Czym jest BLIK?

Kliknij, aby powiekszyć fot. ING BLIK dla biznesu - nowe możliwości płatności dla firm BLIK to szybkie płatności mobilne telefonem z aplikacją mobilną ING Business. Płacisz podając 6-cyfrowy jednorazowy kod BLIK i zatwierdzasz PINem w aplikacji mobilnej ING Business. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

BLIK dla biznesu z ING – łatwa aktywacja, wygodne płatności

Kliknij, aby powiekszyć fot. ING BLIK dla biznesu z ING Korzystanie z BLIKA umożliwia szybkie dokonywanie płatności internetowych, bez wpisywania wszystkich danych firmowych. Za pomocą usługi BLIK z ING można także dokonać wypłaty w bankomacie oraz wpłacić pieniądze we wpłatomatach Banku ING i sieci Planet Cash w kraju. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Płatności biznesowe BLIK okazały się bardzo popularną usługą. Nasi klienci biznesowi używają ich zarówno offline jak i online, choć większość transakcji, bo aż 60% to płatności w Internecie. Niedawno wprowadzona możliwość zapamiętywania sklepów czy przeglądarek pozwala na jeszcze łatwiejsze korzystanie z tej formy dokonywania zakupów i spotkała się z dużym zainteresowaniem użytkowników – podkreśla Izabela Całusińska, Dyrektor odpowiedzialna za Cash Management w ING Banku Śląskim.

BLIK to nazwa szybkich płatności mobilnych, działających w Polsce od 2015 roku. Można w ten sposób płacić zarówno w sklepach internetowych, jak i stacjonarnych, a także wypłacać gotówkę z bankomatów. Zaletą BLIKA jest połączenie wygody obsługi i bezpieczeństwa – płatność odbywa się poprzez podanie jednorazowego kodu wygenerowanego w aplikacji banku, a potem zatwierdzenie go kodem PIN. Z uwagi na prostotę działania należy także do najszybszych i najbardziej intuicyjnych form płatności mobilnych.Obecnie możliwość zapłacenia BLIKIEM oferuje swoim klientom kilkanaście polskich banków. Usługa ta jest dostępna w niemal wszystkich polskich sklepach internetowych, w wielu stacjonarnych placówkach handlowych i usługowych oraz w kilku sieciach bankomatów.Bank ING jako pierwszy udostępnił. Co więcej, z tej formy płatności klienci mogą korzystać wcześniej niż nawet z możliwości płacenia kartą. Wystarczy aktywować usługę w ING Business i zainstalować aplikację mobilną, która umożliwi dokonywanie płatności w ten sposób. W równie prosty sposób można dokonywać zmian w usłudze – na przykład zmiany konta połączonego z tą formą płatności.Korzystanie z BLIKA jest bardzo proste, umożliwia. Umożliwia także „zapamiętanie” sklepu czy serwisu, z którego często korzystamy i późniejsze płacenie bez konieczności generowania kodu (wystarczy zatwierdzić ją PINem). Można też zapamiętać przeglądarkę, w której dokonujemy płatności.Za pomocą usługi BLIK z ING można także dokonać wypłaty w bankomacie oraz wpłacić pieniądze we wpłatomatach Banku ING i sieci Planet Cash w kraju.Dokładnie tak samo jak w przypadku „klasycznych” kart czy płatności online – do dokonywania transakcji. Cenią sobie przy tym wygodę użytkowania i szybkość aktywacji tego systemu, pozwalającą na uruchomienie płatności bezgotówkowych praktycznie w ciągu kilkunastu minut.Wyjątek stanowi dokonywanie wpłat we wpłatomatach (prowizja 0,3% wpłacanej sumy) oraz wypłaty z bankomatów innych niż należące do ING lub sieci Planet Cash w kraju (9 zł). Jest to zatem także tańsza alternatywa dla karty płatniczej.