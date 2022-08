Amerykańskie indeksy w okolicach 2-tygodniowych minimów

Amerykański rynek akcji kontynuował wczoraj rozpoczętą tydzień temu korektę. Główne indeksy spadły w okolice swoich 2-tygodniowych minimów (S&P 500 -0,22 proc., DJIA -0,47 proc., Nasdaq Composite 0,00 proc.). Na giełdach Azji i Oceanii dziś rano przeważały spadki (najsilniej - o 1,6 proc. - spadał Shanghai Composite).

Przeczytaj także: Jak długo EUR/USD będzie poniżej parytetu?

Przeczytaj także: USD najsilniejszy wobec chińskiego juana od 2 lat

Słabe były generalnie również dziś rano giełdy w Europie (ok. 9:50 DAX –0,78 proc., CAC 40 –0,62 proc.). Najniżej od 1,5 roku był dziś ukraiński UX Index. „Tradycyjnie” nowe rekordy ustanawiał turecki XU100.WIG-20 był dziś rano najsłabszym europejskim indeksem (-1,46 proc. ok. godz. 9:50). Spadały dziś rano ceny akcji wszystkich składników tego indeksu (najsilniej – o 3,04 proc. – taniały akcje PKN Orlen). Swe nowe cykliczne minima osiągnęły dziś ceny akcji CD Projekt i CCC. Wśród składników sWIG-u 80 swe nowe przynajmniej roczne maksima ustanowiły dziś rano ceny akcji Alumetalu i CI Games.Nadal rosły dziś rano rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w krajach rozwiniętych. Rentowność niemieckich 10-latek wyszła nski a najwyższy poziom od końca czerwca.Wczorajszy wzrost wyniósł cenę ropy Brent powyżej poziomu 100 dolarów za baryłkę po raz pierwszy od prawie 2 tygodni i dziś rano ten poziom był broniony. Od kilku dni drożeją kontrakty na zboża odbijające się od swoich wielomiesięcznych minimów. Taniały dziś lekko metale szlachetne (ok. godz. 9:35 złoto -0,19 proc., srebro –0,65 proc., platyna –1,28 proc., pallad –0,59 proc.) i miedź (-0,73 proc.).Euro nie zdołało wczoraj wydobyć się ponownie powyżej poziomu parytetu względem USD i dziś rano lekko spadało względem amerykańskiej waluty (-0,2 proc.).Polski złoty tracił dziś rano względem dolara (USD/PLN +0,31 proc.) i minimalnie zyskiwał względem euro (EUR/PLN -0,11 proc.).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara po piątkowym silnym tąpnięciu nadal utrzymywał się w wąskim przedziale wahań (20767-21800 USD). Dziś rano kurs spadał o 0,51 proc.