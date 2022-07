Złe dane to dobre dane

Na rynek ponownie wraca zasada, że złe dane makro to dobre dane dla Wall Street. Wczoraj poznaliśmy pierwszy szacunek PKB USA za drugi kwartał. Gospodarka skurczyła się o 0,9 proc. kw/kw w ujęciu rocznym. Na te informacja indeksy giełdowe urosły. Nasdaq zyskał blisko 1,1 proc., SP500 lekko ponad 1,2 proc. a Dow Jones zamknął dzień z wynikiem +1,03 proc. Gorsze dane zaczynają powodować, że rynki zaczynają wyceniać nieco łagodniejszą ścieżkę podwyżek przez Fed ale również zakładają, że w 2023 roku świat zobaczy już pierwsze obniżki kosztu pieniądza.

Przeczytaj także: Dziś liczą się tylko trzy litery: Fed

Przeczytaj także: Lekki letni letarg na rynkach akcji

W drugim kwartale gospodarka USA skurczyła się o 0,9% po spadku o 1,6 proc. w pierwszych trzech miesiącach tego roku. Dane były znacznie gorsze od konsensusu oczekiwań (+0,5 proc.). Tło gospodarcze USA uległo w tym roku znacznemu pogorszeniu. Wysoka inflacja zmniejsza siłę nabywczą konsumentów, niedobory materiałów i siły roboczej spowalniają produkcję, wyższe stopy procentowe obciążają inwestycje, a polityka fiskalna zakończyła programy pomocowe wprowadzone z powodu pandemii. W związku z tym, słabość gospodarcza dotyczy prawie wszystkich składników PKB. Konsumpcja prywatna wzrosła o jedyne 1 proc. Był to jednak najmniejszy dodatni wynik w obecnym ożywieniu pandemicznym. Budownictwo mieszkaniowe ucierpiało z powodu rosnących stóp. Ponadto zapasy były uzupełniane w niższym tempie niż w poprzednim kwartale, co obniżyło wzrost PKB o 2 punkty procentowe.Dzisiejsze dane spełniają definicję technicznej recesji szeroko stosowaną na rynkach finansowych, czyli spadek realnego PKB w dwóch kolejnych kwartałach.Wygląda na to, że złe wiadomości z gospodarki oznaczają dobre wiadomości dla akcji, ponieważ oczekuje się, że Fed ograniczy liczbę podwyżek stóp procentowych w przyszłości. Pozytywne wyniki dwóch głównych spółek technologicznych (Amazon, Apple) również uspokoiły nastroje inwestorów. Dziś poznamy dane na temat wydatków Amerykanów (14:30). Istotna będzie miara inflacji PCE, na którą zwraca uwagę Rezerwa Federalna.Dolar amerykański stracił na wartości a główna para walutowa dziś o poranku urosła do poziomu 1,0250. Nadal kluczowym lokalnym oporem jest poziom 1,0270, którego przełamanie otworzy drogę w kierunku 1,0350-1,0370. Dynamicznie zyskiwało wczoraj złoto, które wzbiło się na poziomy nienotowane od 6 lipca (1765 USD/oz).