Wakacje kredytowe - mity i fakty

Wraz ze wzrostem stóp procentowych, wzrosły raty kredytów w PL. Jaką pomoc dla kredytobiorców zakłada rządowy projekt ustawy? Kto będzie mógł skorzystać z planowanych wakacji kredytowych?

Mit 1: Jedno mieszkanie na gospodarstwo domowe

Wiele osób interpretujących proponowane przepisy ustawy w zakresie pomocy kredytobiorcom uważa, że w praktyce z "wakacji kredytowych" będą mogły skorzystać tylko osoby posiadające wyłącznie jedno mieszkanie. Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem i uważam, że powtarzanie go wprowadza konsumentów w błąd. Prawdą jest, że w przypadku, gdy osoba fizyczna zaciągnęła kredyt na zakup mieszkania w celu jego wynajmowania, nie będzie mogła skorzystać z pomocy w postaci "wakacji kredytowych", ponieważ projektowane przepisy przewidują, że pomoc dotyczy tylko kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości w celu zaspokojenia własnych potrzeb kredytowych. Nie oznacza to jednak, że wymagane jest posiadanie przez kredytobiorcę wyłącznie jednego mieszkania, aby otrzymać pomoc. – wyjaśnia Agnieszka Rapcewicz Compliance Officerka w Grupie ANG. - Już wyjaśniam na przykładzie: Rodzina mieszkała w mieszkaniu, na zakup którego nie brała kredytu. W związku z powiększeniem rodziny poprzez narodziny kolejnych dzieci, potrzeby mieszkaniowe tych osób zdecydowanie się zwiększyły, w związku z czym postanowiły zakupić dom. W tym celu zaciągnęły kredyt hipoteczny. Rodzina przeniosła się do domu, natomiast mieszkanie jest przez nią wynajmowane. Czy w tej sytuacji kredytobiorcy będą mogli skorzystać z pomocy? Moim zdaniem jak najbardziej tak. Wniosek tych osób o "wakacje kredytowe" będzie dotyczył bowiem wyłącznie jednego kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup domu w celu zaspokojenia właśnie własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorców. – mówi Agnieszka Rapcewicz z Grupy ANG.

Mit 2: Wakacje zwalniają z uiszczania wszystkich opłat

Zwolnienie nie dotyczy jednak opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytową. Moment zawieszenia wykonywania umowy nie będzie traktowany natomiast jako okres kredytowania. Czas kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie mają ulec przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy. W praktyce oznacza to, że jeśli klient złożył wniosek o udzielenie pomocy np. w sierpniu, wrześniu, październiku i listopadzie 2022 r., a następnie w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku 2023 r. to w tych miesiącach ma to takie praktyczne znaczenie jakby kredytu nie było (z tym wyjątkiem, że klient musi płacić ubezpieczenie). Natomiast umowa kredytowa zamiast skończyć się np. 31.01.2050 r. skończy się 8 miesięcy później, bo przez tyle miesięcy konsument korzystał z wakacji kredytowych. – mówi Agnieszka Rapcewicz z Grupy ANG.

Fakt1: Wszystkie osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny w PLN przed 1 lipca 2022 r.

By uzyskać pomoc kredytobiorca będzie zobligowany do złożenia wniosku – w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Z pomocy będzie można skorzystać w odniesieniu do tylko jednej umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Wnioskodawca będzie musiał oświadczyć, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie takich właśnie potrzeb. – wyjaśnia Agnieszka Rapcewicz z Grupy ANG.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sergey Nivens - Fotolia.com Wakacje kredytowe nie zwalniają z uiszczania wszystkich opłat Zwolnienie nie dotyczy opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytową.

Fakt 2: Wakacje kredytowe na określony czas i w określonej liczbie rat

Na czym konkretnie będzie polegała pomoc wynikająca z ustawy? Otóż Kredytobiorca (konsument) będzie mógł skorzystać z zawieszenia wykonania umowy o kredyt hipoteczny. W okresie od lipca do 31 grudnia 2022, będzie mógł skorzystać z zawieszenia spłacenia rat na okres dwóch miesięcy w każdym kwartale. W 2023 roku w wymiarze miesiąca w każdym kwartale. Łącznie daje to możliwość zawieszenia spłaty 4 rat kredytu w 2022 r. oraz 4 rat w 2023 r. – powiedziała Agnieszka Rapcewicz, Compliance Officerka w Grupie ANG.

17 maja br. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Jest to odpowiedź m.in. na rosnące stopy procentowe, a tym samym zwiększenie wysokości rat kredytów hipotecznych. Co to oznacza dla obecnych i przyszłych kredytobiorców? Obalamy mity i przedstawiamy fakty.W okresie zawieszenia wykonywania umowy o kredyt hipoteczny konsument nie będzie zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy.Zgodnie z założeniami projektu, z pomocy będą mogli skorzystać wszyscy konsumenci, którzy zawarli umowy o kredyt hipoteczny w walucie polskiej przed 1 lipca 2022 r. Warunkiem jest to, że kredyt nie skończy się 31 grudnia 2022 roku.Osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem, z trwogą patrzą na wzrost stóp procentowych, bo to znacząco wpływa na WIBOR tj. wskaźnik, który stanowi podstawę oprocentowania kredytów hipotecznych w PLN. A że od października 2021 roku do 5 maja br. roku mieliśmy takich podwyżek już 8, zdarza się, że podwyżka raty liczona jest już nie w setkach, ale tysiącach złotych. To oczywiście odbija się na domowych budżetach.