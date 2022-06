Express Elixir w maju 2022 ze wzrostem o 94 proc. r/r

Krajowa Izba Rozliczeniowa zaprezentowała podsumowanie przelewów zrealizowanych w maju 2022 roku. Największe wzrosty odnotowały przelewy Express Elixir. Ich liczba była o 94 proc. wyższa w porównaniu do maja ubiegłego roku, a wartość o 55 proc.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Przelewy Elixir w maju 2022 W maju 2022 r. KIR przetworzył w systemie Elixir 186,91 mln transakcji o łącznej wartości 664,63 mld zł. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Przelewy Euro Elixir w maju 2022 W systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro, rozliczono 4,11 mln komunikatów o wartości 29,65 mld euro. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Z informacji podanych przez KIR wynika, że w systemierozliczono łącznie 186,91 mln transakcji obejmujących uznania (m.in. polecenia przelewu) oraz obciążenia (m.in. polecenia zapłaty) o wartości 664,63 mld zł. W tym samym okresie w 2021 r. rozliczono 173,4 mln transakcji o łącznej wartości 538,9 mld zł. W ujęciu rocznym liczba transakcji wzrosła o 8 proc., a wartość zwiększyła się o 23 proc. Najwyższą w tym miesiącu dzienną liczbę komunikatów w systemie Elixir przetworzono 9 maja – było to 14,81 mln transakcji o wartości 42,14 mld zł.W systemiew maju 2022 r. rozliczono 4,11 mln komunikatów o wartości 29,65 mld euro. W analogicznym miesiącu 2021 r. rozliczono 3,2 mln transakcji o łącznej wartości 17,2 mld euro. Rok do roku liczba transakcji wzrosła o 28 proc., a wartość o 72 proc. W analizowanym miesiącu rekordowym dniem pod względem liczby rozliczonych komunikatów był 30 maja – system przetworzył 223,93 tys. transakcji o łącznej wartości 1,44 mld euro.W systemie, umożliwiającym realizację przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu (pomiędzy indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK), w maju br. zrealizowano 18,36 mln transakcji o wartości 12,08 mld zł. Dla porównania, w maju 2021 r. rozliczono 9,47 mln transakcji o wartości 7,8 mld zł. Liczba zrealizowanych przelewów natychmiastowych, w stosunku do maja 2021 r. wzrosła o 94 proc., a wartość o 55 proc. Najwyższą dzienną liczbę transakcji odnotowano w tym miesiącu 10 maja – tego dnia przetworzono 867,09 tys. przelewów natychmiastowych o wartości 748,54 mln zł.