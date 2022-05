6xTAK, czyli kiedy skorzystasz z "Mieszkania bez wkładu własnego"

Podstawowym celem programu "Mieszkanie bez wkładu własnego" jest spełnienie założeń polityki mieszkaniowej i udostępnienie możliwości zakupu nieruchomości osobom, które były z tego rynku wykluczone ze względu na brak oszczędności na wkład własny. Wytyczne ustawy ograniczają jednak potencjalnych beneficjentów, a ze względu na ich mnogość oraz skomplikowanie, Jakub Łapaj twórca portalu BonMieszkaniowy.org oraz ekspert kredytowy Lendi, brokera finansowego, przygotował analizę konkretnych przypadków. Są one odpowiedzią na pytanie: "Czy mogę skorzystać z programu gwarancji wkładu własnego"?

6 x TAK

1. Jestem singlem bez dzieci i nie posiadam aktualnie żadnego mieszkania – TAK.

2. Jesteśmy małżeństwem bez dzieci, posiadaliśmy do niedawna mieszkanie jednak zostało ono sprzedane – TAK.

3. Jesteśmy małżeństwem cudzoziemców – TAK.

4. Jestem Polakiem mieszkającymi za granicą – TAK…

5. Jesteśmy związkiem nieformalnym z dwójką dzieci (jedno z nich jest wspólne, a drugie wyłącznie jednego partnera), posiadamy już jedno mieszkanie o powierzchni 45 m2 – TAK.

6. Jesteśmy związkiem nieformalnym, mamy 5 wspólnych dzieci i posiadamy dom o powierzchni 210 m2 – TAK.

3 x NIE



1. Jesteśmy małżeństwem z jednym dzieckiem i posiadamy obecnie mieszkanie 35 m2 – NIE.

2. Jesteśmy związkiem nieformalnym bez dzieci i nie posiadamy żadnego mieszkania – NIE.

3. Jesteśmy małżeństwem z 6 dzieci i posiadamy dwa mieszkania 35 m2 i 50 m2 – NIE.

Do kogo skierowane jest „Mieszkanie bez wkładu własnego”, kto udziela gwarancji, co może być celem finansowania i jakie są limity?

1. Pierwszy i kluczowy z nich dotyczy posiadania nieruchomości.

osoby z gospodarstwa domowego nie są właścicielami mieszkania, domu jednorodzinnego ani nie przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu,

lub

lub posiadają nie więcej niż jeden lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny i jednocześnie: wychowują dwoje dzieci, a powierzchnia posiadanego lokalu lub domu nie przekracza 50 m2, wychowują troje dzieci, a powierzchnia posiadanego lokalu lub domu nie przekracza 75 m2, wychowują czworo dzieci, a powierzchnia posiadanego lokalu lub domu nie przekracza 90 m2, wychowują pięcioro lub więcej dzieci (bez limitu powierzchni).



2. Kolejnym wymogiem jest wskazanie, że gospodarstwa domowe mogą być prowadzone:

samodzielnie przez pełnoletnią osobę fizyczną, czyli singla bądź osobę samotnie wychowującą dziecko,

wspólnie przez małżonków lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka.

3. Jednym z założeń jest także związek beneficjentów z Polską, rozumiany poprzez:

prowadzenie gospodarstwa domowego na terenie Polski,

posiadane obywatelstwa polskiego w przypadku prowadzenia gospodarstwa domowego poza Polską. Jeżeli beneficjentami jest małżeństwo bądź para wychowujące wspólnie co najmniej jedno dziecko, to wystarczy, że tylko jedna osoba posiada polskie obywatelstwo.

Gwarancje jak… w banku

Ustawa zacznie obowiązywać od 27 maja 2022 roku. Do tego momentu BGK oraz banki mają czas na przygotowanie odpowiednich procedur oraz ofert. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że jeszcze w I. połowie 2022 roku zobaczymy na rynku oferty z gwarantowanym kredytem mieszkaniowym – informuje Jakub Łapaj, starszy ekspert finansowy Lendi.pl i twórca portalu informacyjnego o programach wsparcia kredytobiorców www.bonmieszkaniowy.org.



W ustawie wskazano, że kredyty w ramach programu muszą być przyznawane w polskiej walucie na okres min. 15 lat. Maksymalna kwota dopłaty wynosi 100 tys. zł, a gwarancja może obejmować między 10% a 20% całości wydatków. Gwarancja wygasa po spłacie części kredytu odpowiadającej jej kwocie. Niezależnie od banku udzielającego kredytu koszt uzyskania wsparcia BGK jest stały i wynosi 1% kwoty objętej gwarancją. Przykładowo w przypadku zakupu mieszkania za 500 tys. zł i 100 tys. zł gwarancji, czyli 20% wkładu, jednorazowa prowizja wyniesie 1 tys. zł. Sama oferta kredytu nie jest unormowana i każdy z banków będzie ją kreował według własnej polityki cenowej – wyjaśnia Jakub Łapaj.

Co może być celem finansowania?

budowa domu jednorodzinnego, wraz z jego wykończeniem,

zakup działki w celu budowy domu,

zakup lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego, wraz z wykończeniem,

wkład budowlany do Spółdzielni Mieszkaniowej.

500 tys. zł, jeżeli gwarancja miałaby pokryć całość kwoty 20% wkładu własnego

1 mln zł, jeżeli gwarancja dotyczyłaby minimalnego poziomu 10% wkładu własnego

Z racji zaangażowania BGK, gwarancja może obejmować poziom min. 10% a maksimum 20% wydatków, a maksymalna kwota wynosi 100 tys. zł. Dodatkowo ustawodawca przewidział limity cen za m2. Wyliczany jest on jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku oraz współczynnika: 1,3 – dla rynku pierwotnego oraz 1,2 – dla rynku wtórnego – dodaje Jakub Łapaj.

miast wojewódzkich,

gmin sąsiadujących z miastami wojewódzkimi,

pozostałych gmin w danym województwie.

W przypadku wątpliwości i dodatkowych pytań w kontekście wyliczenia zdolności kredytowej, uzyskania kredytu czy też zdobycia informacji na temat gwarancji wkładu własnego zawsze zalecamy kontakt z ekspertami kredytowymi. Są oni do stałej dyspozycji kredytobiorców w wielu miastach w Polsce, zarówno stacjonarnie, jak również telefonicznie czy też online – konkluduje Jakub Łapaj.

