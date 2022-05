"Mieszkanie bez wkładu własnego" rusza 27 maja. Czy ułatwi zakup własnego M?

Już wkrótce rusza program rządowy „Mieszkanie bez wkładu własnego”. Jest to jeden z elementów Nowego Polskiego Ładu, a jego start zaplanowany jest na 27 maja br. Zgodnie z ustawą, o kredyt gwarantowany będzie się można ubiegać do 31 grudnia 2030 roku. Aktualnie wielu klientów nie jest w stanie uzbierać wymaganego wkładu własnego, dlatego w tym programie upatrują szansy na zakup wymarzonego mieszkania. Analitycy Notus Finanse sprawdzili kto ma szansę na kredyt i czy rzeczywiście jest to ułatwienie drogi do pozyskania finansowania.

Przeczytaj także: Gdzie kupisz mieszkanie za kredyt bez wkładu własnego?

Należy pamiętać, że aby skorzystać z programu rządowego, trzeba będzie posiadać zdolność kredytową na wnioskowaną kwotę, oraz znaleźć nieruchomość spełniającą wymogi ceny za m2 , a to już może nie być takie proste. Ponadto, niektórzy mieli nadzieję, że nazwa „Mieszkanie bez wkładu własnego” może oznaczać dofinansowanie rządowe, a najprościej rzecz ujmując, wymagany wkład własny zostanie po prostu doliczony klientom do kwoty zobowiązania. Jest to z jednej strony ułatwienie, ponieważ uzbieranie 10-20% wkładu własnego stanowi wyzwanie dla niektórych klientów, ale z drugiej strony wymagana zdolność kredytowa automatycznie musi być wyższa – tłumaczy Paweł Komar, prezes zarządu Notus Finanse.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Czy "Mieszkanie bez wkładu własnego" ułatwi zakup własnego kąta? Rosnące stopy procentowe, spadająca zdolność kredytowa, wdrożona rekomendacja KNF mogą pokrzyżować rządowe plany.

Program wprowadza możliwość objęcia gwarancją części kredytu hipotecznego. Objęta gwarancją część kredytu może stanowić nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wydatków, na które zaciągany jest kredyt.

Gwarancja zastępuje wymóg wniesienia przez klientów wkładu własnego. Należy tu jednak dodać, że wkład własny będzie jedynie gwarantowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli trzeba będzie go spłacić, tak jak pozostałą część kredytu. To oznacza, że klient nie otrzyma żadnych środków, po prostu będzie mógł się ubiegać o kredyt na po-ziomie 100% LTV.

Kredyt zostanie udzielony na minimum 15 lat.

Kredyt będzie dostępny tylko w walucie polskiej.

Przeznaczenie kredytu, to zakup mieszkania lub domu, zakup działki i budowa oraz wykończenie domu mieszkalnego, jednak pod warunkiem, iż cena nieruchomości nie przekroczy poziomów określonych w ustawie.

Kredyt dostępny będzie w bankach, które zawrą odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Jakie warunki należy spełnić, żeby dostać kredyt gwarantowany?

Tak naprawdę jest to program skierowany do wszystkich potencjalnych kredytobiorców nie posiadających własnych środków, które by mogli przeznaczyć na wkład własny. Dlatego o dofinansowanie może wnioskować singiel, małżeństwo, osoby żyjące w związku nieformalnym, a nawet - przy pewnych obostrzeniach - obcokrajowcy. Ponadto, kredytobiorca oraz członkowie gospodarstwa domowego nie mogą być właścicielami innego mieszkania, chyba że w skład gospodarstwa domowego wchodzi dwoje albo więcej dzieci. W takim przypadku mogą łącznie posiadać jedno inne mieszkanie, jednak nie większe niż: 50m2, gdy dzieci jest dwoje, 75m2, gdy dzieci jest troje,90m2, gdy dzieci jest czworo. Dla rodzin posiadających pięcioro lub więcej dzieci limitu metrażowego już nie ma.

Liczymy na to, że program pozwoli na sfinansowanie marzeń o zakupie własnej nieruchomości. Jednak rosnące stopy procentowe, spadająca zdolność kredytowa, wdrożona rekomendacja KNF mogą pokrzyżować rządowe plany. Oby tak się nie stało… - dodaje Paweł Komar.

Pomimo zawirowań gospodarczych, na rynku nieruchomości wciąż jest gorąco W niepewnych czasach Polacy poszukują pewnych lokat dla funduszy i przede wszystkim, zabezpieczenia swoich potrzeb. Jednak zdolność kredytowa Polaków topnieje z tygodnia na tydzień. W kwietniowym raporcie przygotowanym przez Notus Finanse, analiza ponad 100 ofert bankowych wykazała, że zdolność kredytowa np.: rodziny 2+1 spadła nawet o 42%. Wpływ na to mają galopująca inflacja, szalejące ceny na rynku materiałów budowlanych, a co za tym idzie, ostry wzrost cen za metr kwadratowych. Rząd poszukuje nowych rozwiązań wsparcia osób, które chcą kupić mieszkanie. Kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział likwidację WIBORu , a przed nami kolejna nowość, szykowany już od ubiegłego roku program „Mieszkanie bez wkładu własnego”. Czy to pomoże Polakom kupić mieszkanie?Najważniejsze założenia programu:Karina Nożykowska, Dyrektor Działu Bankowego i Wsparcia Sprzedaży wyjaśnia:Jak podkreślają eksperci Notus Finanse, należy pamiętać, że w tym programie nie ma dofinansowania, jest jedynie udzielenie gwarancji BGK na brakujący wkład własny. Osoby kupujące na kredyt mieszkanie bez wkładu własnego, nie otrzymają pieniędzy. Gwarancja BGK zastępująca wymóg wniesienia wkładu własnego i wyniesie nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wydatków. Kwota gwarantowanej części kredytu nie może być wyższa niż 100 tys. zł.Ważnym punktem samego programu jest tzw. spłata rodzinna - jednorazowa spłata części kapitału gwarantowanego kredytu mieszkaniowego za kredytobiorcę w przypadku, gdy w czasie spłaty kredytu gospodarstwo domowe się powiększy o drugie albo kolejne dziecko. Wysokość spłaty wyniesie 20 tys. zł w przypadku urodzenia się drugiego dziecka oraz 60 tys. zł w przypadku urodzenia się trzeciego lub kolejnego dziecka.11 kwietnia br. Notus Finanse opublikował raport dotyczący malejącej zdolności kredytowej Polaków. W zależności od banku zdolność kredytowa dla singla obniżyła się od 6% do 38% (śr. -17%), rodzina 2+1 ma od 14% do 42% (śr. -27%) mniejszy budżet na zakup mieszkania, zaś w przypadku rodziny 2+2 spadek od 16% do nawet 38% (-23%).