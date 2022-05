Jak spłacamy kredyty hipoteczne?

Spłacalność kredytów mieszkaniowych w Polsce wzbudza spore obawy. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzają najnowsze informacje na ten temat.

Przeczytaj także: Opóźnienie w spłacie kredytu może słono kosztować

grudzień 2020 r. - 11,4 mld zł

luty 2021 r. - 11,4 mld zł

grudzień 2021 r. - 11,3 mld zł

styczeń 2022 r. - 11,1 mld zł

luty 2022 r. - 11,3 mld zł

Kliknij, aby powiekszyć fot. suthisak - Fotolia.com Kredyty hipoteczne spłacane coraz gorzej? Lutowego wzrostu wartości zagrożonych kredytów mieszkaniowych na razie nie można traktować jako niepokojącego sygnału.

czerwiec 2021 r. - 12,0 mld zł

lipiec 2021 r. - 12,1 mld zł

sierpień 2021 r. - 12,0 mld zł

wrzesień 2021 r. - 12,0 mld zł

październik 2021 r. - 12,0 mld zł

listopad 2021 r. - 12,1 mld zł

grudzień 2021 r. - 11,8 mld zł

styczeń 2022 r. - 11,6 mld zł

luty 2022 r. - 11,8 mld zł

marzec 2022 r. - 11,7 mld zł

Przeczytaj także: Pakiet wsparcia kredytobiorców budzi wątpliwości

Wiele polskich gospodarstw domowych posiada już raty na poziomie wynoszącym 45% - 55% dochodu netto albo jeszcze wyższym. Taki poziom wskaźnika DSTI (ang. debt service to income) może wzbudzać uzasadnione obawy o spłacalność kredytów mieszkaniowych oraz podobnych zobowiązań. Zainteresowanie, jakim cieszą się dane dotyczące spłacalności kredytów zwiększa fakt, że najprawdopodobniej czekają nas kolejne podwyżki stóp procentowych NBP. Pewne znaczenie mają też stosunkowo wysokie notowania franka szwajcarskiego. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili zatem sprawdzić, jak spłacalność „hipotek” wygląda w świetle najnowszych statystyk.Na uwagę zasługują między innymi dane Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wspomniana instytucja podaje, że wartość zagrożonych kredytów mieszkaniowych zmieniała się następująco:Lutowego wzrostu wartości zagrożonych kredytów mieszkaniowych na razie nie można traktować jako niepokojącego sygnału. Sytuacja dotycząca kredytów konsumpcyjnych również nie wzbudza obaw. Jeżeli chodzi o dane Narodowego Banku Polskiego, to pokazują one następujące zmiany dotyczące kredytów mieszkaniowych z utratą wartości:Powyższe informacje także nie wskazują na pogorszenie się sytuacji. Tym niemniej, dokładna analiza danych na temat spłacalności kredytów mieszkaniowych wydaje się niezbędna w kolejnych miesiącach.