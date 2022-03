Wojny dzień 6-ty

Rozpoczął się 6-ty dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Wczoraj zakończyła się pierwsza runda rosyjsko-ukraińskich rozmów prowadzonych na granicy z Białorusią, ale niewiele wiadomo o ich rezultatach. Atak rakietowy na centrum Charkowa zdaje się świadczyć o rosnącej brutalności rosyjskich wojsk. Media donosiły o kilkudziesięciokilometrowym konwoju sil rosyjskich zmierzającym w kierunku Kijowa. Pojawiły się informacje o obawach przedstawicieli administracji amerykańskiej przed możliwością oblężenia Kijowa.

Szef dyplomacji UE Josep Borrell poinformował o planach przekazania Ukrainie samolotów myśliwskich. Wzbudziło to duże zainteresowanie, bo prawdopodobnie chodzi o samoloty MIG-29, których posiadaczem jest również Polska. Spekulowano, czym te poradzieckie samoloty zostałyby zastąpione, gdyby ta informacja się miała potwierdzić.Po neutralnej sesji w USA (Nasdaq Composite +0,41 proc. w górę, S&P 500 -0,24 proc. w dół, DJIA -0,49 proc. w dół) na giełdach Azji i Oceanii przeważały dziś wzrosty (najsilniejszy notował tajwański TAIEX, który zyskiwał +1,39 proc.). Główny indeks giełdy w Indonezji wyszedł na swoje nowe historyczne maksimum.Na początku wtorkowych notowań na europejskich giełdach WIG-20 zyskiwał 1,95 proc., DAX tracił 0,85 proc., a CAC-40 spadał o 0,74 proc.Rentowność 10-letnich obligacji rządu USA lekko dziś rano rosła w przeciwieństwie do rentowności 10-latek w strefie euro. Wczoraj nowe cykliczne maksima rentowności osiągnęły 10-latki Węgier (5,245 proc.; najwyżej od 2014 roku) oraz Rumunii (5,945 proc.; najwyżej od 2013 roku). Rentowności polskich 10-latek trzymały się w okolicach poziomów tegorocznych maksimów. Jeśli przekroczą poziom 4,13 proc. znajdą się najwyżej od 2014 roku.Ceny kontraktów na węgiel kamienny na giełdzie w Rotterdamie wzrosły wczoraj o 20,25 proc. i wyszły na najwyższy poziom od października ub.r. , kiedy to ustanowiły swój historyczny rekord. Dziś rano akcje JSW i Bogdanki drożały o ponad 10 proc. W pierwszym przypadku był to najsilniejszy wzrost ceny wśród składników WIG-u 20, w drugim wśród składników sWIG-u 80.Najwyższy w historii poziom osiągnęły ceny kontraktów na olej sojowy. Ceny kontraktów na pszenicę wyszły na najwyższy poziom od 2008 roku. Cena praw do emisji CO2 w UE spadła do najniższego poziomu od ponad miesiąca.Kurs EUR/USD pozostawał stabilny. Również złoty notował niewielkie zmiany kursu.