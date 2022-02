Polskie emerytury i renty z Ukrainy. ZUS oferuje wsparcie

ZUS przejmie wypłatę polskich emerytur i rent, które były dotychczas wypłacane na terenie Ukrainy oraz udostępni uchodźcom swoją bazę noclegową. Na stronie internetowej ZUS.pl są już informacje w języku ukraińskim o rodzajach pomocy oferowanych przez Zakład.

Polskie emerytury i renty na Ukrainie

Jeśli dana osoba nie może dalej pobierać polskiej emerytury lub renty w Ukrainie, w momencie, gdy tylko znajdzie się w Polsce, może zwrócić się o pomoc do najbliższej placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która przyjmie zgłoszenie i przekaże je do Oddziału ZUS w Rzeszowie odpowiadającego za wypłaty świadczeń na Ukrainę – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Pieniądze będą wypłacone od momentu, gdy dana osoba przestała je pobierać – dodaje.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Polskie emerytury i renty z Ukrainy będzie wypłacać ZUS ZUS przejmie wypłatę polskich emerytur i rent, które były dotychczas wypłacane na terenie Ukrainy.

Ponadto na naszej stronie internetowej ukazały się już pierwsze informacje w języku ukraińskim. W ten sposób staramy się dotrzeć z informacją do potrzebujących, gdzie i na jakich warunkach mogą uzyskać pomoc – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

W związku z wojną na Ukrainie, część osób, które pobierały polską emeryturę lub rentę wypłacaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rachunki bankowe w Ukrainie, może nie być w stanie pobierać tych świadczeń z uwagi na trwającą wojnę.Rzeczniczka zapewnia, że ZUS wznowi wypłatę emerytury lub renty na nowy rachunek bankowy w Polsce.Jeśli dana osoba znajdzie się natomiast na terytorium innego państwa, np. Rumunii, Mołdawii, Słowacji, Czech, czy Niemiec, może zgłosić się do odpowiedniej lokalnej instytucji lub kasy ubezpieczeń społecznych i przekazać informację o swoim problemie. Trzeba pamiętać żeby wskazać, że otrzymywało się emeryturę lub rentę z polskiego ZUS i z powodu wojny nie można jej dalej pobierać. Lokalna instytucja przekaże sprawę do polskiego ZUS, w celu udzielenia pomocy.Można od razu wskazać też nowy numer rachunku bankowego dla ZUS do otrzymywania świadczeń np. w Rumunii lub Mołdawii, Czechach, Słowacji. ZUS skontaktuje się z daną osobą i ustali dalszą wypłatę polskiej emerytury lub renty. ZUS wznowi wypłatę emerytury lub renty na nowy rachunek bankowy.ZUS dysponuje około 1400 miejscami w swoich ośrodkach szkoleniowych na terenie kraju, które chce udostępnić uchodźcom. Taka informacja już została przekazana Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodom.W serwisie na stronie internetowej ZUS-u będą publikowane aktualne treści dotyczące warunków uzyskania: świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń emerytalnych i rentowych. Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zostanie udostępnione zakładanie profilu PUE w języku ukraińskim.