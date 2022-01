Dzień Babci i Dziadka: czy waloryzacja emerytury zmniejszy zadłużenie seniorów?

Dzień Babci i Dziadka to sprzyjająca okazja, aby zwrócić uwagę na sytuację finansowa, w której znajdują się polscy seniorzy. Informacje na ten temat opublikował właśnie KRUK S.A. Co wynika z tej analizy? Okazuje się chociażby, że na przestrzeni roku polscy seniorzy niestety zwiększyli swoje zadłużenie. W poradzeniu sobie z długami z pewnością nie pomaga rosnąca inflacja.

Przeczytaj także: Pandemia powiększyła zadłużenie wśród seniorów

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak wysokie jest zadłużenie seniorów?

Czy waloryzacja emerytur w marcu 2022 pomoże niektórym seniorom w spłacie zaległości?

Z jakimi opłatami najczęściej zalegają dziadkowie i babcie?



Kliknij, aby powiekszyć fot. olly - Fotolia.com Średnie zadłużenie seniorów wzrosło o 6 proc. Średnie zadłużenie seniorów na koniec III kwartału 2021 roku wyniosło 7073 zł.

Dynamiczny wzrost cen z pewnością nie ułatwia planowania domowego budżetu, a jak wiadomo, w spłacie zadłużenia bardzo ważne jest dokładne przyjrzenie się swoim przychodom i wydatkom, by móc je kontrolować. To ułatwia chociażby ustalenie wysokości raty, jaką możemy regularnie spłacać, aby wyjść z długów – komentuje Agnieszka Salach, rzeczniczka prasowa KRUK S.A. – Jeśli po zaplanowanej na marzec waloryzacji emerytury seniorzy mieliby więcej pieniędzy w portfelu, to tym, którzy mają zaległe płatności do spłaty, na pewno ułatwiłaby ona wyjście z zadłużenia – oczywiście zakładając, że poziom waloryzacji będzie przewyższał poziom inflacji – dodaje Agnieszka Salach.

Z jakimi opłatami najczęściej zalegają seniorzy?

Z danych KRUK S.A.** wynika, że na koniec III kwartału 2021 roku ponad 0,5 mln seniorów zmagało się z zadłużeniem (niemal 575 tys. osób). Liczba ta wzrosła o około 13% w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku.Z danych ZUS* z marca 2021 roku wynika, że emerytury pobierało wówczas blisko 6 mln seniorów. A zatem, biorąc pod uwagę te dane, niemal co dziesiąty emeryt zmagał się z zaległymi płatnościami.Wzrosła też łączna kwota zadłużenia seniorów . Na koniec III kwartału 2021 roku mieli oni do spłaty zaległe należności o łącznej wartości 4 mld 67 mln zł. W porównaniu do III kwartału 2020 roku kwota ta wzrosła o około 18%. Automatycznie zwiększyło się również średnie zadłużenie seniorów, które na koniec III kwartału 2021 roku wyniosło 7073 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku wzrosło ono o 413 zł, czyli o 6%. Poziom wzrostu średniego zadłużenia seniorów jest zbliżony do wskaźnika inflacji konsumenckiej, który za cały 2021 rok wyniósł 5,1% (dane GUS).Z danych KRUK S.A. wynika, że najczęstszym powodem zadłużenia seniorów są niezapłacone raty kredytów bankowych. Stanowią one ponad 55% obsługiwanych przez KRUKa spraw należących do osób powyżej 65. roku życia. Emeryci mają też długi wynikające z zaległych opłat za raty pożyczek zaciągniętych w firmach pożyczkowych (stanowią one niemal 15% spraw). Podobna liczba spraw dotyczy zaległości w opłatach za telefon (14%). A co dziesiąta sprawa dotyczy nieuregulowanych w terminie rachunków za telewizję.