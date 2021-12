Jak oszczędzić na emeryturę i płacić niższe podatki?

Oszczędzanie na emeryturę staje się koniecznością dla wszystkich, którzy myślą o tym by spędzić jesień życia, nie martwiąc się o finanse. Już teraz wiadomo, że świadczenia wynikające z obowiązkowych składek w wielu przypadkach będą niewystarczające. Jak odkładać zatem pieniądze, na jakie rozwiązania warto zwrócić uwagę?

(Na szczęście) nie tylko ZUS

Kliknij, aby powiekszyć fot. kimgomez - Fotolia.com Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) W przypadku IKZE możemy wszelkie wpłacone w danym roku kwoty odliczyć od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym, obniżając w ten sposób należny podatek. IKZE pozwala na korzystanie ze zgromadzonych środków po ukończeniu 65 roku życia, jeśli oszczędzaliśmy łącznie przez 5 (dowolnych) lat kalendarzowych. Przy wypłacie środków zgodnie z zasadami funduszu zostaniemy obciążeni niskim 10% podatkiem liczonym od kapitału i zysku. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Z czym wiąże się oszczędzanie w każdym z funduszy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. piotr290 - Fotolia.com Indywidualne konto Emerytalne (IKE) W przypadku IKE wpłacone fundusze są zwolnione z tzw. podatku Belki (od zysków kapitałowych), jeśli zaczniemy z nich korzystać dopiero po ukończeniu 60 lat. Podobnie jak w przypadku IKZE występuje też konieczność dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 (dowolnych) latach kalendarzowych. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Oszczędzaj na emeryturę, oszczędzając też czas i zdrowie

Emerytura wydaje się wielu ludziom czymś abstrakcyjnym – nie lubimy myśleć o tym okresie, zwłaszcza gdy jesteśmy młodzi, zdrowi i sprawni. Jednak – jak wskazują dane demograficzne – większość z nas przeżyje na emeryturze całkiem sporą część swojego życia. Statystycznie żyjemy bowiem dłużej niż pokolenia naszych rodziców czy dziadków, przy niezmienionym od dekad wieku emerytalnym. Zwiększa się zatem liczba lat, w czasie których korzystać będziemy ze środków zgromadzonych w czasie aktywności zawodowej.Co roku otrzymujemy informacje na temat stanu naszego konta emerytalnego, zasilanego przez obowiązkowe składki. W przypadku większości osób stan ten zdecydowanie nie jest zadowalający – okazuje się bowiem, że. A trzeba do tego dodać większe potrzeby finansowe osób starszych, związane z utrzymaniem się w zdrowiu i dobrej kondycji. Warto zatem jak najszybciej rozpocząć inwestycje, które mogą przynieść nam dodatkowe środki na emeryturze.Polski system emerytalny przewiduje oprócz obowiązkowych składek na ten cel, możliwość dobrowolnego oszczędzania w celu zgromadzenia dodatkowych środków. III filar tego systemu stanowią fundusze emerytalne -(IKE) oraz(IKZE). Działają one na nieco odmiennych zasadach, łączą je jednak bardzo atrakcyjne cechy: pełne dziedziczenie zgromadzonych na nich środków, możliwość ich wykorzystania na dowolny cel, odrębność od obowiązkowych funduszy i dostępność na każde życzenie. Oba też opierają się na dobrowolnych wpłatach.Przy czym na konto IKZE możemy wpłacać co miesiąc ograniczoną przez prawo (ale nadal dość wysoką) kwotę, zależną od wysokości prognozowanego średniego wynagrodzenia miesięcznego. Pracownik może dokonywać wpłat w wysokości do 120%, a przedsiębiorca – nawet do 180% tego wynagrodzenia, co oznacza że na przykład w roku 2021 limit wpłat wynosi w pierwszym przypadku 6 310,80 zł, w drugim zaś – 9 466,20 zł.IKZE pozwala na korzystanie ze zgromadzonych środków, jeśli oszczędzaliśmy łącznie przez 5 (dowolnych) lat kalendarzowych. Przy wypłacie środków zgodnie z zasadami funduszu zostaniemy obciążeni niskim. Oczywiście całą kwotę możemy wypłacić również wcześniej. Będzie ona jednak wówczas doliczona do dochodu osiągniętego w danym roku i opodatkowana na zasadach ogólnych.Podobnie jak w przypadku IKZE występuje też konieczność dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 (dowolnych) latach kalendarzowych. Jeśli nie spełnimy tych warunków, przy wypłacie otrzymamy środki pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych.Limit wpłat na IKE wynosi aż 3-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. W 2021 roku to kwota 15 777 zł.Który z funduszy wybrać? Wszystko zależy od naszej sytuacji. Pamiętajmy jednak, że tak naprawdę nie musimy wybierać jednej możliwości –. Elastyczność tych systemów umożliwia nam optymalne zarządzanie i inwestowanie środków.Obecnie osobistą wizytę w banku czy innej instytucji finansowej traktujemy jako ostateczność, zwłaszcza podczas pandemii. Wiele osób odkłada decyzję o rozpoczęciu oszczędzania na emeryturę właśnie z tego powodu. Okazuje się jednak że – podobnie jak inne usługi finansowe – i. Wystarczy kilka kliknięć, żeby rozpocząć inwestowanie w lepszą jesień życia. Nowoczesne platformy internetowe, takie jak Skarbiec TFI, pozwalają na wygodne dokonywanie operacji na własnym koncie – w czasie i miejscu które sami wybierzemy, nie obawiając się przy tym o swoje zdrowie.To ułatwienie pomaga wielu osobom w podjęciu decyzji o oszczędzaniu, a później w systematycznym dokonywaniu wpłat. Warto z niego skorzystać również po to, by nasze inwestowanie na emeryturę odbywało się w bardziej „automatyczny” sposób, nie wymagający dodatkowego wysiłku czy czasu.Inwestowanie na indywidualnych kontach emerytalnych można rozpocząć niemal w każdym momencie swojej zawodowej aktywności – wystarczą systematyczne wpłaty przez 5 (dowolnych) lat kalendarzowych, by skorzystać z zalet tego rozwiązania. Teraz wystarczy tylko podjęcie decyzji – całą resztę załatwimy szybko, sprawnie i wygodnie – bez wychodzenia z domu.

