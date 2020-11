Karta Mastercard z funkcją "Płać w ratach"

Jeszcze w tym roku karty Mastercard zyskają nową funkcjonalność. Za sprawą usługi „Płać w ratach” ich użytkownicy, płacąc za zakupy warte ponad 400 zł, będą mogli rozłożyć płatność na raty bezpośrednio w kasie sklepu. Wystarczy do tego terminal i zaledwie kilka kliknięć. Usługę udostępni firma Polskie ePłatności, a pierwszym bankiem, który zaoferuje ją swoim klientom będzie Bank BNP Paribas.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mastercard Płać w ratach Konsument może wybrać 3, 6 albo 12 rat

Terminal zainstalowany u naszego klienta musi zapewniać szereg komplementarnych usług ponad podstawową możliwością obsługi kart płatniczych. Dzisiaj to już nie jest tylko urządzenie umożliwiające płatność bezgotówkową, ale także inteligentny nośnik, interfejs oferujący liczne udogodnienia zarówno klientom, jak i sprzedawcom. Rozłożenie płatności na raty to nowa usługa, która będzie dostępna na terminalach PeP. Funkcja ta została zaprojektowana w taki sposób, aby klient mógł wygodnie i bezpiecznie przejść przez ścieżkę akceptacji, wybierając metodę płatności i liczbę rat dopasowaną do swojego budżetu” - wyjaśnia Grzegorz Łapiński, Wiceprezes Zarządu Polskie ePłatności.

Karta płatnicza staje się coraz bardziej uniwersalnym narzędziem: może pełnić rolę biletu komunikacji miejskiej oraz karty lojalnościowej, może też zostać zapisana w urządzeniu mobilnym, które w ten sposób zyskuje funkcję płatniczą. Teraz karty Mastercard mogą oferować też opcję rozłożenia płatności na raty, z zachowaniem szybkości, wygody i bezpieczeństwa płatności, do których ich użytkownicy zdążyli się już przyzwyczaić” – komentuje Kamila Kaliszyk, dyrektor ds. rozwoju biznesu w polskim oddziale Mastercard Europe.

Jak będą przebiegały zakupy z usługą „Płać w ratach”? Jak informuje Mastercard, przy zakupach powyżej 400 złotych o rozłożenie płatności na raty zapyta kupującego sam terminal płatniczy, a następie przeprowadzi go przez proces zakupowy poprzez wyświetlane na urządzeniu komunikaty.Płatność będzie można rozłożyć na 3, 6 lub 12 rat. Po wyborze jednej z opcji terminal pokaże łączną kwotę zakupu, wysokość pierwszej raty oraz łączną kwotę, którą trzeba będzie oddać bankowi. Potem wystarczy już zatwierdzenie kupującego za pomocą zielonego przycisku na terminalu.Analogicznie sprawy będą wyglądać przy płatnościach online. Kupujący w sklepie internetowym będzie musiał postępować wedle wyświetlających się na ekranie wskazówek i potwierdzić transakcję. Kredytu udzieli wydawca karty płatniczej, na określonych przez siebie warunkach finansowych.Dziś konsument, który chce odroczyć płatność za zakupy, może skorzystać z karty kredytowej lub z kredytu ratalnego. Nowa usługa Mastercard łączy zalety obu tych rozwiązań: pozwala skorzystać z finansowania niemal natychmiast, bez potrzeby dopełniania formalności czy czekania na decyzję kredytową, a jednocześnie umożliwia rozłożenie płatności na równe raty, co jest dla konsumenta rozwiązaniem przejrzystym (zna finalny koszt zakupu) i prostym do zrozumienia.Wydawcy kart płatniczych otrzymają za sprawą nowej usługi możliwość szybkiego udostępnienia nowej usługi kredytowej w tysiącach punktów sprzedaży z różnych kategorii zakupowych. Detaliści z kolei zyskają nowy sposób na przyciągnięcie klientów i zwiększenie średniej wartości koszyka zakupowego. I dla jednych, i dla drugich nowa usługa będzie prosta w uruchomieniu i obsłudze. Będzie to możliwe dzięki ofercie Mastercard i Polskich ePłatności, a także dzięki częściowo samoobsługowemu modelowi sprzedaży, gdzie klient podąża za prostymi komunikatami, które wyświetlają się na terminalu płatniczym lub w formularzu płatności w sklepie online.„Płać w ratach” od Mastercard to odpowiedź na zapotrzebowanie konsumentów, którzy w badaniach potwierdzają , że chcą mieć możliwość podjęcia decyzji o rozłożeniu płatności na raty w chwili zakupu. Badanie opinii przeprowadzone przez Kantar TNS wśród posiadaczy kart płatniczych w Polsce potwierdza ich zainteresowanie nową usługą: 44% z nich chciałoby z niej skorzystać. Ponadto oceniają oni, że oferta „Płać w ratach” to propozycja atrakcyjna (72%), zrozumiała (75%) i unikatowa (56%).Mastercard i Polskie ePłatności wdrażają nową usługę we współpracy z pierwszymi sieciami detalicznymi w Polsce. W pierwszej kolejności będzie ona dostępna dla użytkowników kart kredytowych Mastercard wydanych przez Bank BNP Paribas, w ramach przyznanego im limitu kredytowego, najpierw w sklepach stacjonarnych, a w drugim etapie również w sklepach e-commerce.