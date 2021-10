Mniej kredytów inwestycyjnych we wrześniu 2021, ale ich wartość wzrosła

Z danych BIK wynika, że wrzesień 2021 to kolejny miesiąc wzrostów na rynku kredytów dla mikrofirm. Banki udzieliły mikrofirmom o 15,9% więcej kredytów, a ich wartość była o 21,5% wyższa. Wzrosła liczba kredytów w rachunku bieżącym i obrotowych. Mniej udzielono tylko kredytów inwestycyjnych. W ujęciu wartościowym wzrosty dotyczyły wszystkich rodzajów kredytowania.

Przeczytaj także: Kredyty dla mikrofirm kolejny miesiąc na plusie

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakich kredytów dla mkrofirm banki udzieliły najwięcej we wrześniu?

Które sektory zaciągnęły najwięcej kredytów?

Jak mikrofirmy spłacają zaciągnięte kredyty?



SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG SEKTORÓW

JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG BRANŻ

Z danych BIK wynika, że we wrześniu 2021 roku wzrosła o 31% liczba przyznanych kredytów w rachunku bieżącym oraz o 16% kredytów obrotowych. Banki natomiast udzieliły o 23,8% mniej kredytów inwestycyjnych. Wartość udzielonych kredytów wzrosła we wszystkich typach kredytowania: kredytów inwestycyjnych o 30,2%, kredytów obrotowych o 18% oraz kredytów w rachunku bieżącym o 12,2%.We wrześniu 2021 r. banki udzieliły łącznie 13,2 tys. kredytów mikroprzedsiębiorcom , na łączną kwotę 1,923 mld zł, w tym: 0,7 tys. kredytów inwestycyjnych na kwotę 419 mln zł, 4,7 tys. kredytów obrotowych na kwotę 818 mln zł oraz 3,5 tys. kredytów w rachunku bieżącym na kwotę 390 mln zł. W trzech kwartałach 2021 r. banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom łącznie 115,3 tys. kredytów na kwotę 16,125 mld zł. Wzrost w liczbie udzielonych kredytów w tym okresie w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. wyniósł (+15,6%). Wartość udzielonych kredytów wzrosła o (+22,5%).Wrześniowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 4,3% w ujęciu wartościowym. Produktowe Indeksy jakości we wrześniu 2021 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco: kredyty inwestycyjne 2,78%, kredyty w rachunku bieżącym 3,58% oraz kredyty obrotowe 8,46%. We wrześniu 2021 r. w porównaniu do sierpnia 2021 r. pogorszył się (wzrósł) ogólny Indeks jakości o (+0,09). Indeks pogorszył się (wzrósł) również w porównaniu do września 2020 o (+0,16) i nadal jest na bezpiecznym poziomie. Głównym źródłem stabilizacji jakości portfela kredytów mikroprzedsiębiorców w dobie pandemii były moratoria kredytowe (wakacje kredytowe), których większość już się zakończyła, pomimo tego nie widzimy skokowego pogorszenia jakości portfela również w zakresie kredytów objętych moratoriami. W okresie 12-miesięcznym pogorszyły się Indeksy wszystkich rodzajów kredytów. Największe pogorszenie Indeksu w okresie 12-miesięcznym wystąpiło w przypadku kredytów inwestycyjnych (+0,90), nieco mniejsze pogorszenie dotyczy kredytów obrotowych (+0,44).Na 13,2 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom we wrześniu br., 6,2 tys. zaciągnęły firmy usługowe (47%) i 3,4 tys. handlowe (26%). Łącznie więc 73% udzielonych we wrześniu 2021 r. kredytów przypada na te dwa sektory. Z całkowitej kwoty 1,923 mld zł, banki udzieliły 702 mln zł (36,5%) kredytów firmom z sektora usług oraz 563 mln zł (29,3%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to 66% łącznej wartości udzielonych kredytów.We wrześniu 2021 r. najwyższe wzrosty r/r liczby udzielonych kredytów dotyczyły finansowania budownictwa (+22,2%). W przypadku handlu wzrost wyniósł (+19,8%), a usług (+13,5%). Najniższy wzrost odnotowały kredyty udzielane mikroprzedsiębiorcom z sektora produkcyjnego (+12,3%). W ujęciu wartościowym we wrześniu 2021 r. w porównaniu do września 2020 r. najwyższa dodatnia dynamika dotyczyła kredytów mikroprzedsiębiorców z sektora handlu (+37,7%) oraz budownictwa (+27,3%).Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) we wrześniu 2021 r. spłacane były kredyty przez firmy usługowe – wartość Indeksu wyniosła 4,53%, ale w porównaniu z poprzednim miesiącem nastąpiła poprawa indeksu o (-0,01). Najlepszy (najniższy) odczyt we wrześniu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora budowlanego i wynosił on 3,78%. W porównaniu do września 2020 r. Indeks pogorszył się (wzrósł) w trzech branżach, najbardziej w budownictwie (+1,03) oraz w produkcji (+0,35). Jedynie w handlu jest on obecnie niższy niż rok temu o (-0,21).