BIK: pożyczki wciąż gorzej niż przed pandemią

Rynek pożyczkowy powoli się odbudowuje. Wyniki firm pożyczkowych zarówno z lipca 2021 roku, jak i za okres od stycznia do lipca 2021 są zdecydowanie lepsze niż w analogicznych okresach roku 2020. Jednak w porównaniu do roku 2019 wartość tegorocznej sprzedaży jest niższa o 5,5%.

Kliknij, aby powiekszyć fot. prokasia - Fotolia.com Rynek pożyczkowy jeszcze się nie odbudował W porównaniu z pierwszymi siedmioma miesiącami 2019 r., wartość tegorocznej sprzedaży jest niższa o 5,5%.

Widać więc, że rynek pożyczkowy jeszcze się po pandemii nie odbudował. Jednak dane za okres od stycznia do lipca 2021 pozwalają mieć nadzieję, że to wkrótce nastąpi. W tym okresie firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły 1 612,3 tys. szt. pożyczek. To o 41,5% więcej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wartość udzielonych pożyczek była o 46,4% wyższa i wyniosła 3,884 mld zł. Jednak w porównaniu z pierwszymi siedmioma miesiącami 2019 r., wartość tegorocznej sprzedaży jest niższa o 5,5%.W lipcu 2021 r., w porównaniu do lipca 2020 r. liczba udzielonych pożyczek była o 73,3% wyższa i wyniosła 273,2 tys. sztuk, a ich wartość o 101,6% wyższa i wyniosła 737 mln zł. Średnia wartość nowo udzielonej w lipcu 2021 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 298 zł i była wyższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w lipcu 2020 r. o (+10,6%).W lipcu 2021 r. 42,1% wartości nowo udzielonych pożyczek firmy pożyczkowe przyznały na kwoty powyżej 5 tys. zł, które w ujęciu liczbowym stanowiły jednak tylko 10,9% sprzedaży. W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowiły 43,2% liczby udzielonego finansowania. W ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty poniżej 1 tys. zł miały 9,6% udział w sprzedaży.W lipcu 2021 r. nowo udzielone pożyczki ze wszystkich przedziałów kwotowych i to zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym odnotowały dodatnie dynamiki. Najwyższe dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym w porównaniu do lipca 2020 r. odnotowały pożyczki ze skrajnych przedziałów: niskokwotowe do 500 zł odpowiednio (+127,3%) oraz wysokokwotowe powyżej 5 tys. zł odpowiednio: (+121,6%). W ujęciu wartościowym najwyższą dynamiką charakteryzowały się również pożyczki z przedziału powyżej 5 tys. zł (+136,3%) oraz niskokwotowe do 500 zł (+87,4%).