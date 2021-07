Renta rodzinna dla maturzysty i studenta także w wakacje. Pod jakimi warunkami?

Renta rodzinna co do zasady przysługuje po śmierci rodzica osobom uczącym się, do ukończenia 25. roku życia. Przysługuje także w czasie wakacji, jeśli wypadają one między kolejnymi latami nauki w tej samej szkole. ZUS podpowiada jednak, że maturzyści wybierający się na studia oraz studenci rozpoczynający drugi kierunek także mogą otrzymywać rentę w czasie wakacji. Jakie warunki muszą spełnić?

Jeśli 25. urodziny żaka przypadną na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, to może on otrzymywać rentę aż do końca danego roku studiów – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Młodzież musi pamiętać o tym, że jeśli nie dostarczy nam takiego zaświadczenia, uznamy, że nie kontynuuje nauki i nie będzie podstaw do przyznania i wypłaty renty rodzinnej – wyjaśnia rzeczniczka.

Kiedy nie trzeba zaświadczenia ze szkoły

Maturzyści, którzy wybierają się na studia, albo studenci czy słuchacze, którzy skończyli jeden kierunek i zaczynają drugi mogą otrzymywać rentę rodzinną także w wakacje, jeśli spełnią określone warunki.

Co z wakacjami?

W przypadku gdy uczelnia nie będzie mogła wystawić zaświadczenia we wrześniu, wystarczy, że dostarczy nam zawiadomienie o przyjęciu na studia i sam napisze oświadczenie. Musi w nim podać planowaną datę rozpoczęcia studiów i zobowiązać się, że dostarczy zaświadczenie z uczelni, najpóźniej w miesiącu, w którym rozpoczyna się rok akademicki i podejmie naukę – informuje Kopczyńska.

Kiedy wrzesień bez renty?

Jaka będzie wysokość renty rodzinnej?

WAŻNE! Prawo do renty rodzinnej ma także student, któremu uczelnia udzieliła urlopu dziekańskiego

Renta rodzinna to świadczenie, które można otrzymać po śmierci m.in. rodzica. Przysługuje ono osobom uczącym się, do maksymalnie 25. roku życia. Od tej zasady jest jednak wyjątek.Dziecko pobierające rentę rodzinną, może to robić dalej po ukończeniu 16 roku życia, pod warunkiem że kontynuuje naukę w szkole lub na studiach. Musi ten fakt potwierdzić, przedkładając w ZUS zaświadczenie ze szkoły czy uczelni o kontynuacji nauki. Zwykle jest ono ważne przez rok.Dziecko może otrzymać rentę rodzinną po ukończeniu 16 lat, nawet jeżeli nie kontynuuje nauki. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacji, gdy stało się całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w czasie nauki w szkole przed osiągnięciem 25 roku życia. Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji wydaje lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS. Renta rodzinna przysługuje również w czasie wakacji, jeśli są one między kolejnymi latami nauki w tej samej szkole. Maturzystom, którzy zakończyli swoją edukacje w szkole średniej, a jeszcze nie rozpoczęli studiów, ZUS wypłaca rentę rodzinną do końca sierpnia. Jeśli przyszły student chce ją otrzymać również za wrzesień musi dostarczyć do ZUS zaświadczenie o przyjęciu na pierwszy rok studiów.Jeśli przyszły student złoży oświadczenie, że od października zaczyna naukę, ale tak się nie stanie, będzie musiał zwrócić rentę za wrzesień. Zdarza się też, że rok akademicki zaczyna się później niż w październiku. Wtedy renta za wrzesień nie przysługuje. Można ją pobierać dopiero od miesiąca, w którym złoży on wniosek o wypłatę renty oraz zaświadczenie, że rozpoczął studia.Renta rodzinna zależy od wysokości zarobków rodzica, po którym przysługuje. Jeżeli pobiera ją tylko jedna osoba to wówczas wynosi 85% świadczenia zmarłego, gdy dwie osoby (np. student i rodzic) - to 90%, w przypadku gdy do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej (student i jego rodzeństwo) wówczas wysokość renty rodzinnej to 95% świadczenia zmarłego.ZUS przyznaje jedną rentę rodzinną (jedną kwotę) i dzieli ją na równe części między uprawnione osoby. Osobom pełnoletnim przekazuje rentę na ich rachunek bankowy lub pocztą.