Płatność kartą za granicą. Na co uważać?

Coraz częściej płacimy kartą. To wygodniejsze i bezpieczniejsze rozwiązanie, co doceniliśmy zwłaszcza w okresie pandemii. Z kart chcemy korzystać także na wakacjach za granicą. Na co powinniśmy uważać? Eksperci Związku Firm Pośrednictwa Finansowego podpowiadają jak nie narazić się na dodatkowe koszty i płacić bezpiecznie na zagranicznych wakacjach.

Płacenie kartą za granicą – podstawowe informacje

Załóżmy, że chcemy zapłacić kartą rachunek wynoszący 100 euro. Bank stosuje przelicznik np. 4,55 zł za 1 euro. Oprócz tego dolicza prowizje na poziomie 4%. Oznacza to, że z naszego konta zostanie pobrane nie 455 zł, a 473,20 zł, ponieważ prowizja banku wyniosła ponad 18 zł. Jeżeli więc planujemy dłuższy pobyt za granicą i chcemy płacić kartą, a nie chcemy przepłacać, korzystniejszą opcją wydaje się więc wyrobienie karty z dostępem do rachunku walutowego – podpowiada Leszek Zięba, mFinanse, ekspert ZFPF.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jak płacić kartą za granicą? Karta prepaid jest sposobem na rozsądne gospodarowanie budżetem na zagranicznych wakacjach.

Karta walutowa – czy warto zabrać ją na wakacje?

Jeżeli będziemy spędzać urlop poza strefą euro, lub jeśli w ogóle chcemy być niezależni w kontekście dokonywania płatności, możemy zdecydować się na założenie konta wielowalutowego, które pozwala na płacenie w więcej niż jednej walucie. Posiadanie dostępu do karty wielowalutowej to doskonała opcja dla wszystkich tych, którzy planują podróż w odleglejsze rejony, w których nie zapłacimy w euro lub do miejsc, w których ta waluta jest mniej popularna. Pozwala to uniknąć kosztów przewalutowania, które musimy ponosić, gdy za granicą płacimy „tradycyjną” kartą wydaną przez bank do naszego rachunku obsługiwanego w złotówkach. Poza tym, założenie konta wielowalutowego powinny rozważać te osoby, które często kupują w zagranicznych sklepach, a przecież w pandemii znacznie przybyło takich konsumentów – wyjaśnia Leszek Zięba, mFinanse, ekspert ZFPF.

Jedynie musimy dbać o to, aby na naszym koncie walutowym znajdowały się środki, bo gdy na naszym rachunku będzie widnieć „0”, to przy próbie zapłacenia kartą, bank pobierze pieniądze w złotówkach, a więc doliczy koszt przewalutowania – uzupełnia Leszek Zięba, mFinanse, ekspert ZFPF.

DCC – czym jest i dlaczego należy na to uważać?

Usługa DCC może wydawać się kusząca, ponieważ ,,z góry” widzimy na terminalu ostateczną kwotę, jaką zapłacimy w złotówkach. Jednak należy pamiętać o tym, że ten przelicznik dokonuje się realnie, tzn. w tym przypadku także mamy do czynienia z przewalutowaniem. Taka natychmiastowa „wymiana” pieniędzy praktycznie zawsze jest droższa, ponieważ podczas przewalutowania pobierana jest opłata obliczana przeważnie według wyższego, nieatrakcyjnego dla płatnika kursu. Co więcej, usługa DCC szczególnie nieopłacalna jest dla posiadaczy kart walutowych, ponieważ gdy zdecydujemy się zapłacić w złotówkach np. podczas pobytu we wspomnianej Hiszpanii, zostaniemy obciążeni podwójnym przewalutowaniem. Dlaczego? Karty wielowalutowe obsługują kilka, kilkanaście a czasem kilkadziesiąt walut. Ich zadaniem jest automatyczne rozpoznanie waluty, w której dokonujemy płatności i pobranie kwoty z odpowiedniego rachunku. W przypadku wybrania opcji płatności w złotówkach najpierw zadziała ,,dynamiczna wymiana waluty” (DCC), przeliczając euro na złotówki, a następnie później karta wielowalutowa z powrotem zamieni PLN na euro – odpowiada Ewa Bartosiak, Lendi, ekspert ZFPF.

Uwaga na surcharge

Warto wiedzieć, że w przypadku surcharge, jak przy DCC, bank nie ma wpływu na to, jaką kwotę pobierze właściciel bankomatu czy terminalu za skorzystanie z jego urządzenia. Nawet jeśli bank oferuje nam możliwość korzystania ze wszystkich bankomatów za darmo za granicą to i tak nie oznacza to, że operator maszyny nie doliczy nam swojej prowizji. Jeżeli więc chcemy płacić gotówką na wakacjach i chcemy uniknąć dodatkowej opłaty, najlepiej jeszcze przed wyjazdem warto zorientować się w dostępności kompletnie darmowych bankomatów w okolicy naszego wypoczynku – tłumaczy Leszek Zięba, mFinanse, ekspert ZFPF.

Karta prepaid sposobem na rozsądne gospodarowanie budżetem na zagranicznych wakacjach?

Karta przedpłacona umożliwia dokonywanie płatności z wykorzystaniem środków, które są dostępne na przypisanym do karty koncie płatniczym. Przed użyciem karty należy więc mieć pewność, że na rachunku dostępne są pieniądze. Dlaczego karta przydaje się do świadomego zarządzania wakacyjnym budżetem? Najpierw określamy, jaką maksymalną kwotę możemy wydać na wakacjach, a potem zasilamy nią kartę. W ten sposób nie wydamy więcej niż planowaliśmy. Pamiętajmy jednak, że karta przedpłacona ma jedną wadę – wydawana jest docelowo w polskich złotych, więc jeżeli będziemy chcieli z niej korzystać podczas urlopu za granicą, musimy pamiętać o kosztach przewalutowania. Jednak część banków posiada w ofercie karty walutowe prepaid łączące zalety karty walutowej z kartą przedpłaconą, co rozwiązuje powyższy problem – podpowiada Ewa Bartosiak, Lendi, ekspert ZFPF.

