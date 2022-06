Płatności na wakacjach: kartą, telefonem czy zegarkiem?

Wraz z odwołaniem pandemii Polacy powrócili do podróży zagranicznych. W czasie takich wypadów ponad połowa z nas chce płacić kartami, smartfonami i smartwatchami - wynika z opublikowanego właśnie badania Visa CEE Travel and Payment Intentions Study 2022. Jakie jeszcze zachowania konsumenckie zaznaczają się wśród polskich turystów? Oto, co wynika z najnowszego opracowania organizacji płatniczej Visa.

Wyniki badania Visa pokazują, że Polacy podróżujący za granicę chętnie wybierają płatności kartą lub smartfonem/smartwatchem: ponad połowa polskich respondentów wskazała, że chciałaby płacić właśnie w ten sposób. Dzięki innowacyjnej globalnej sieci Visa każdy może płacić szybko, wygodnie i bezpiecznie w przeszło 100 milionach sklepów w ponad 200 krajach świata – powiedział Adrian Kurowski, dyrektor Visa w Polsce.

Polacy wracają do podróży zagranicznych

Visa od dawna jest zdania, że podróże i turystyka niosą ze sobą wiele dobrego. To ważny czynnik, który przyczynia się do rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, a jednocześnie pozwala zrozumieć i docenić kulturowe bogactwo otaczającego nas świata. Nasze badanie dowodzi, że Polacy w tym roku chcą wrócić do zwiedzania świata, tak jak to robili przed pandemią. Powrót do podróżowania – bez względu na to, czy jest spowodowany dłuższym wyjazdem urlopowym czy krótkim wypadem na weekend – sugeruje, że polscy konsumenci nabierają poczucia pewności. Dzięki temu zwiększy się liczba płatności międzynarodowych, co może przyczynić się do ożywienia w wielu branżach, w tym w sektorze turystycznym – dodał Adrian Kurowski.

Podróże zagraniczne nierozerwalnie wiążą się z płatnościami w obcej walucie, które można wykonywać na wiele sposobów. 55% Polaków spytanych o to w badaniu Visa wskazało, że podczas podróży zagranicznych chciałoby płacić przy użyciu kart lub smartfonu/smartwatcha. Trend ten rozwinął się w czasie pandemii, kiedy konsumenci częściej robili zakupy w internecie i płacili kartami w sklepach. Przyzwyczajenie do płacenia w cyfrowy sposób jest widoczne w wyborze metod płacenia podczas wyjazdów za granicę. Polacy, którzy w takich sytuacjach wybierają kartę lub smartfon/smartwatch cenią te metody płatności za wygodę (74%), szybkość (68%) i brak ryzyka utraty gotówki (45%), a także za bezpieczeństwo (42%) oraz brak konieczności wymiany gotówki na lokalną walutę (40%).Interesujące jest także to, że zdecydowana większość Polaków (81%) używa tej samej karty do płacenia w kraju i za granicą, a tylko 19% Polaków korzysta z innej karty podczas podróży zagranicznych. Zapytani o powody takiego stanu rzeczy, Polacy wskazywali poczucie większego bezpieczeństwa wynikające z tego, że nie płacą swoją „główną” kartą (38%), lepsze kursy wymiany walut (35%), dostęp do wielu różnych walut (28%), a także lepszą kontrolę wydatków (26%). Ponadto 37% polskich respondentów zadeklarowało, że podczas wyjazdów zagranicznych chętnie zapłaci kartą w sposób zbliżeniowy, a jedna piąta (20%) chciałaby płacić zbliżeniowo swoim smartfonem lub smartwatchem.Na wakacjach lub podczas weekendowego wypadu do miasta za granicą Polacy chcieliby płacić kartą albo smartfonem/smartwatchem. A gdzie najczęściej wydają pieniądze? Na stacjach benzynowych (74% łącznych wskazań dla kart i smartfonów/smartwatchów), w aptekach i drogeriach (70%), sklepach spożywczych, restauracjach i centrach handlowych (po 66% w każdym z tych miejsc), a także płacąc za rozrywkę, w tym zwiedzanie muzeów, galerii i parków rozrywki (60%).W 2022 roku Polacy chcieliby spędzić urlop za granicą (dłuższy niż 3 doby) – taki wyjazd planuje w tym roku ponad 40% naszych rodaków. Podobnie odpowiadali Czesi i Bułgarzy (odpowiednio 41% i 42%), jednak w tym względzie znacznie ustępując Słoweńcom (62%) i Rumunom (50%). Kolejnym powodem wyjazdu za granicę są krótkie wypady weekendowe, tzw. „city breaks” . Tego rodzaju wyjazd planuje ponad 25% polskich respondentów, co jest porównywalne do deklaracji Czechów. Znacznie częściej zamiar takiego wyjazdu wskazywali Słoweńcy (44%), a także Chorwaci (41%).Z badania Visa wynika, że około 52% Polaków chce w tym roku choć raz pojechać na wakacje. Podobnie myślą Węgrzy (50%), Czesi (50%) i Słowacy (47%). Z kolei 36% Polaków wskazało, że na urlop pojadą nawet częściej – dwa lub trzy razy. Ponad jedna trzecia (36%) Polaków zwykle planuje swoje podróże wakacyjne z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, a 29% planuje wyjazdy na około miesiąc do przodu. W 2022 roku najpopularniejsze kierunki urlopowe dla naszych polskich obywateli to Chorwacja i Włochy (oba kraje po 26%), Grecja i Hiszpania (oba kraje po 25%), a także Egipt (14%).Polacy chcieliby także „doładować baterie” w 2022 roku podczas krótkich wypadów weekendowych do miast w innych krajach (tzw. „city breaks”). Główne kierunki takich wyjazdów to Praga i Berlin (po 31% wskazań), Londyn (25%), a także Paryż i Wiedeń (po 24% wskazań). Aż 45% Polaków chciałoby w tym roku na krótko odwiedzić 2 lub 3 zagraniczne miasta, a prawie 38% zamierza zrealizować jeden taki wyjazd. Jeśli chodzi o planowanie tych wyjazdów, to 30% naszych rodaków robi to mniej więcej z miesięcznym wyprzedzeniem, a ponad 21% na tydzień lub dwa przed wyruszeniem z domu.Z kolei wyjazdy służbowe nie cieszą się wielką popularnością. Tylko nieco ponad 6% Polaków deklaruje w tym roku podróże takiego rodzaju, przy czym 37% badanych planuje w tym roku 2 lub 3 takie wyjazdy, a nieco ponad 19% uważa, że w 2022 roku odbędzie tylko jedną taką podróż.Płacąc Visa lub wypłacając gotówkę z bankomatu za granicą podróżni mogą zdecydować czy zapłacić w lokalnej, czy w rodzimej walucie. Wybranie waluty lokalnej zwykle oznacza korzystniejszy kurs wymiany.Płacenie Visa za granicą zwykle jest bardziej opłacalne niż zakup waluty w kantorze.Płacenie Visa za granicą zapewnia poczucie spokoju, gdyż płatności krajowe i zagraniczne są chronione w takim samym stopniu.Płatności Visa za granicą są chronione przed oszustwami dzięki tym samym zaawansowanym technologicznie systemom, które chronią płatności na co dzień. Dlatego są one bezpieczne bez względu na to, gdzie płacimy.Korzystanie z prostych i bezproblemowych płatności Visa pozwala nam podróżować bez zbędnych obciążeń.Visa umożliwia łatwe i wygodne płatności na całym świecie w przeszło 100 milionach sklepów w ponad 200 krajach – wszędzie tam, gdzie widnieje logo Visa.