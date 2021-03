Obroty na GPW II 2021 r. Największy wzrost na NewConnect

Lutowa analiza aktywności inwestorów na rynkach Grupy GPW wykazała, że największy był wzrost (o 148%) wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku wzrosła o 52,3%.

Rynek Główny i NewConnect

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Rynek Główny i NewConnect W lutym 2021 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 28,0 mld zł, czyli o 60,4% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Rynek instrumentów pochodnych, dłużnych i produktów strukturyzowanych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Rynek instrumentów dłużnych i produktów strukturyzowanych Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec lutego 100,2 mld zł wobec 94,8 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Rynek Towarowy

Z najnowszej analizy wynika, że w lutym 2021 rokuwartość obrotu akcjami osiągnęła 28 mld zł. To wzrost o 60,4% w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła natomiast 26,4 mld zł (wzrost o 52,3% rdr). Wyższa była także średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń. W lutym 2021 roku było to 1 317,6 mln zł, o 52,3% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec lutego wyniosła 56 970,30 pkt i była o 15,6% wyższa niż przed rokiem.Kapitalizacja 383 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w lutym wyniosła 553,8 mld zł (122,6 mld EUR).Łączna kapitalizacja 434 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 099,6 mld zł (243,4 mld EUR).Na Głównym Rynku GPW w lutym zadebiutowały akcje spółki HUUUGE, INC. (wartość oferty: 1,67 mld zł).Na rynkuw lutym łączna wartość obrotu akcjami wzrosła o 149,6% rdr do poziomu 917,2 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 148,0% rdr i wyniosła 903,2 mln zł.Na rynku NewConnect w lutym br. zadebiutowały akcje spółek: Atomic Jelly (wartość oferty: 4,45 mln zł), Simteract (wartość oferty: 4,4 mln zł) oraz Kool2Play (wartość oferty: 2,5 mln zł).Łączny wolumen obrotuw lutym wyniósł 792,0 tys. szt., czyli o 7,4% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 11,8% rdr do poziomu 453,4 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 8,1% rdr do 200,2 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty spadł o 1,9% rdr do 112,7 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami spadł o 18,8% rdr do 25,7 tys. szt.W lutym zanotowano wzrost wartości obrotuo 14,1% rdr do poziomu 266,9 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 14,5% rdr do 52,8 mln zł.Wartość notowanych na rynkuemisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec lutego 100,2 mld zł wobec 94,8 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 35,1% rdr do poziomu 235,3 mln zł.Łączna wartość obrotuna TBSP wyniosła 37,0 mld zł wobec 16,8 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 120,1% rdr.Łączny wolumen obrotuna rynkach spot i terminowym wyniósł 16,9 TWh, co oznacza spadek o 27,1% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 14,1% rdr do poziomu 3,2 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 32,8% rdr do poziomu 13,7 TWh.Łączny wolumen obrotuspadł o 16,3% rdr do 11,7 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 50,9% do poziomu 3,4 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 29,3% rdr do poziomu 8,3 TWh.Wolumen obrotuwynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") , na rynku spot wyniósł 2,7 TWh, co oznacza wzrost o 13,4% rdr.Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 48,5% rdr do poziomu 8,6 ktoe .Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 21,9% rdr, do wolumenu 2,0 TWh.W lutym 2021 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, tyle samo co rok wcześniej.